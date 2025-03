Ανησυχία για την υγεία του βασιλιά Καρόλου: Εισήχθη στο νοσοκομείο, ακυρώνοντας τις υποχρεώσεις του

Ο βασιλιάς Κάρολος εδώ και έναν χρόνο δίνει τη δική του “μάχη” με τον καρκίνο.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ο βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο και έκτοτε δίνει μια αθόρυβη “μάχη” με την ασθένεια, παραμένοντας συνεπής στις υποχρεώσεις του. Όλο αυτό το διάστημα - παρά το σοβαρό πρόβλημα της υγείας του - δεν ανέβαλε σχεδόν ποτέ τις επαγγελματικές δραστηριότητές του, τηρώντας κανονικά το βασιλικό πρόγραμμά του.

Η είδηση, λοιπόν, ότι εισήχθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο, προκάλεσε ανησυχία στους βρετανούς και όχι μόνο πολίτες, δεδομένης της ήδη επιβαρυμένης κατάστασης της υγείας του. Ο βασιλιάς Κάρολος ακύρωσε τις υποχρεώσεις του, αλλά και το σημερινό προγραμματισμένο ταξίδι του στο Μπέρμιγχαμ, ακολουθώντας τις συμβουλές των γιατρών.

Όπως ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση του παλατιού, ο βασιλιάς συνεχίζει τη θεραπεία του για τον καρκίνο και καθημερινά υποβάλλεται σε χημειοθεραπείες για την αντιμετώπισή του. Με αφορμή μια σειρά από παρενέργειες που ακολούθησαν την προγραμματισμένη θεραπεία του, οι γιατροί αποφάσισαν να τον κρατήσουν μέσα και να παρακολουθήσουν για κάποιες ώρες την πορεία της υγείας του.

BREAKING: King Charles admitted to hospital after suffering temporary side effects from cancer treatment https://t.co/d0aZA9cWAW

— Fox News (@FoxNews) March 27, 2025