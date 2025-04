Γυναίκα ξιφομάχος αρνήθηκε να αγωνιστεί με την τρανς αντίπαλό της και η Ομοσπονδία Ξιφασκίας την απέκλεισε

Η Ομοσπονδία Ξιφασκίας δεν επιτρέπει σε κανέναν ξιφομάχο να αρνηθεί να αγωνιστεί για οποιονδήποτε λόγο

Μία ξιφομάχος αποκλείστηκε στο τουρνουά “Cherry Blossom Open” του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, στις ΗΠΑ, επειδή αρνήθηκε να αγωνιστεί με την τρανς αντίπαλό της. Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν κάμποσες ημέρες και το σχετικό βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, μετράει πάνω από 7 εκατ. προβολές και χιλιάδες σχόλια. Σύμφωνα με αυτό, η Στέφανι Τέρνερ γονάτισε σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αφαιρώντας τη μάσκα της, απέναντι από την αντίπαλό της, Ρέντμοντ Σάλιβαν.

«Λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω. Είμαι γυναίκα και αυτός είναι άντρας, και αυτό είναι τουρνουά γυναικών. Δεν θα αγωνιστώ μαζί του», φέρεται να είπε η Στέφανι Τέρνερ, όπως αποκάλυψε η ίδια στο Fox News.

🤺🚨Historic Protest: Female Fencer Takes a Knee in Bout Against Male Opponent, Faces Immediate Disqualification



After receiving a black card for refusing to compete against a man, Redmond Sullivan's female opponent was expelled from the @USAFencing event at the Univ. of… pic.twitter.com/IloSnrb2Iu

— ICONS (@icons_women) April 2, 2025