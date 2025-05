H Liquid Media γιορτάζει τη Γιορτή της Μητέρας  με ένα μαγικό παιδικό event στο Πάρκο Ριζάρη

Στο πλαίσιο του ‘Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων’

Η Liquid Media σας προσκαλεί σε ένα μοναδικό, γιορτινό παιδικό event αφιερωμένο στη Γιορτή της Μητέρας, την Κυριακή 11 Μαΐου, από τις 11:00 έως τις 21:00 στο Πάρκο Ριζάρη. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων και υπόσχεται μια μέρα γεμάτη χαρά, δημιουργία και συναισθηματικές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.

Μέσα από μια σειρά από δημιουργικές δράσεις και πρωτότυπα παιχνίδια, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την αγάπη τους προς τη μαμά, να διασκεδάσουν και να δημιουργήσουν μοναδικές αναμνήσεις.

Αναλυτικό Πρόγραμμα Εκδήλωσης:

11:00 - 13:00 ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ

Τα παιδιά δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στην επίτευξη στόχου.

11:00 - 13:00 ΤΖΟΥΝΤΟ

11:00 - 13:00 KIDS COOKING από το KIDCHEN

Τα παιδιά μαθαίνουν να μαγειρεύουν παρέα με το kidchen. Cooking workshops εστιασμένα στη διασκέδαση, την επαφή με τα υλικά και τη δημιουργικότητα. Σε ένα από τα workshop με τα Little Tikes Creative Chef, οι μικροί μας φίλοι θα περάσουν χαρούμενο και δημιουργικό χρόνο με τη μαγειρική, μέσα από παιχνίδια με μαγική ζύμη και αξεσουάρ μαγειρικής που μοιάζουν σαν αληθινά!

11:00 - 19:00 SPORTS TIME

Ο Πανελλήνιος Γυμναστικός Σύλλογος θα συμμετάσχει σε αυτή τη μοναδική γιορτή παρουσιάζοντας τα αθλήματα του στίβου, της τοξοβολίας, του τζούντο και της ξιφασκίας, θέλοντας να αναδείξει τα οφέλη του αθλητισμού στην παιδική ηλικία.

11:00 - 19:00

Survivor games

Ξυλοπόδαροι

Face painting

Μασκώτ

Ποδοσφαιράκι

11:00 - 19:00 ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ από την LITTLE TIKES

Ενδυνάμωση μέσα από το παιχνίδι! Για περισσότερα από 50 χρόνια, η Little Tikes δημιουργεί παιχνίδια που εμπιστεύονται οι γονείς και αγαπούν τα παιδιά. Δημιουργούν παιχνίδια που έχουν αντέξει στη δοκιμασία του χρόνου, τις καιρικές συνθήκες και τις ατελείωτες ώρες αυθεντικού παιχνιδιού από τα παιδιά! Είναι οι πρωταθλητές του παιχνιδιού εσωτερικού & εξωτερικού χώρου προσφέροντας μοναδικές εμπειρίες γεμάτες περιπέτειες και διασκέδαση! Δείτε περισσότερα παιχνίδια εδώ!

11:00 - 19:00 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ από τη FREZYDERM

Οικογένεια και FREZYDERM πάνε μαζί! Η εταιρεία με τα ειδικά μελετημένα προϊόντα φροντίδας που εμπιστεύονται οι γονείς για την καθημερινή περιποίηση των παιδιών τους, φροντίζει και για… τις καλλιτεχνικές ανησυχίες των μικρών μας φίλων ! Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο, τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν ένα χαρούμενο και δημιουργικό ταξίδι μέσα από τη ζωγραφική. Θα εκφραστούν ελεύθερα, παίζοντας με τα χρώματα, και θα δημιουργήσουν τα δικά τους μοναδικά έργα τέχνης ενώ οι γονείς θα έχουν τη δυνατότητα να μάθουν περισσότερα για την παιδική φροντίδα σώματος, τη στοματική υγιεινή & την αντηλιακή προστασία. Μάθετε περισσότερα εδώ

11:00 - 19:00 | ZeniΘ ENERGY LOUNGE

Η ZeniΘ προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους μια μοναδική εμπειρία στο Energy Lounge — έναν διαδραστικό χώρο γεμάτο δράση, γνώση και δημιουργικό παιχνίδι. Με αθλητικά challenges, έξυπνα quiz και ομαδικά παιχνίδια, η ψυχαγωγία γίνεται αφορμή για μάθηση και ευαισθητοποίηση γύρω από την πράσινη ενέργεια και τη βιωσιμότητα.

12:00 - 15:00 ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

Η διασκέδαση συναντά την οικολογική συνείδηση στο πιο χαρούμενο και... περιβαλλοντικό Λούνα Παρκ! Σε έναν πολύχρωμο χώρο γεμάτο δράση, τα παιδιά παίζουν αγαπημένα, κλασικά παιχνίδια όπως ψάρεμα, στόχους, κρίκους, τσουβαλοδρομίες, κυνήγι θησαυρού και τροχούς τύχης, με έναν βασικό στόχο: να μάθουν τα πάντα για την Ανακύκλωση Συσκευασιών στους Μπλε Κάδους και Κώδωνες, και την προστασία του περιβάλλοντος!

12:00 - 14:00 SAOLIN - Τα παιδιά μαθαίνουν την αρχαιότερη πολεμική τέχνη.

12:30 - 13:15 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ

Οι ήρωες ζωντανεύουν και οι ιστορίες παίρνουν πνοή μέσα από την παράσταση μαριονέτας.

12:00 - 14:00 ΔΡΟΜΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

14:00 - 15:00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ BUBBLE SHOW

Εντυπωσιακές σαπουνόφουσκες χορεύουν στον αέρα γεμίζοντας τον χώρο με χρώματα και μαγεία.

17:00 - 18:00 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ MAGIC SHOW

Ο μάγος ξετρελαίνει με τα κόλπα του μικρούς και μεγάλους

18:00 - 19:00 ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ

Ταξιδεύοντας με τα παραμύθια! Μια φορά κι έναν καιρό... ξεκινά ένα μαγικό ταξίδι! Με οδηγό τις λέξεις και συνοδεία μουσικής, θα πετάξουμε πάνω από θάλασσες και βουνά, θα συναντήσουμε γενναίους ήρωες και σοφές γερόντισσες, και θα ζήσουμε απίθανες περιπέτειες. Ετοιμαστείτε για μια απογευματινή αφήγηση γεμάτη φαντασία!

Αφήγηση Ταξιάρχης Μπεληγιάννης

Μουσική Λήδα Ξυδιά

19:00 - 20:30 GROUP CYCLE AT THE PARK / SPINNING EVENT

Η Kyvernitis Sports, n Events με το UCI Gran Fondo Loutraki και η Technogym του Ομίλου Φάις με τα υπερσύγχρονα Spinning Bikes, φέρνουν το Group Cycle at the Park και απογειώνουν την εμπειρία του Spinning με leader τον Coach Zarou!

Με αφορμή μια από τις πιο τρυφερές γιορτές του χρόνου, η Liquid Media δημιουργεί έναν πολύχρωμο, χαρούμενο και ουσιαστικό χώρο συνάντησης για τις οικογένειες της πόλης. Η Γιορτή της Μητέρας γίνεται η αφορμή για να αναδειχθεί η σημασία της σχέσης μητέρας-παιδιού μέσα από δημιουργικές εμπειρίες, συνεργατικό παιχνίδι και κοινές αναμνήσεις.

Σας περιμένουμε όλους στο Πάρκο Ριζάρη, για να γιορτάσουμε παρέα τις μαμάδες που γεμίζουν τη ζωή μας φως, αγάπη και φροντίδα!

Πληροφορίες:

📍 Πάρκο Ριζάρη, Αθήνα

📅 Κυριακή 11 Μαΐου 2025

🕚 Ώρες: 11:00 – 15:00

🎟️ Είσοδος ελεύθερη