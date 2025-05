Ο Ράιαν Γκόσλινγκ θα πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία Star Wars - Όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής

Μετά τη ταινία "The Fall Guy" που δεν πήγε τόσο καλά, ο Ράιαν Γκόσκλινγ επιστρέφει με κάτι καινούριο για εκείνον

Σε δύο χρόνια από τώρα θα κυκλοφορήσει η νέα ταινία Star Wars, με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Το νέο πρότζεκτ της Disney, που φέρει τον τίτλο “Star Wars: Starfighter”, θα σκηνοθετήσει ο Σον Λέβι, ο οποίος έγινε γνωστό πριν λίγες ημέρες, θα αναλάβει και τη μίνι σειρά που θα αφηγηθεί τη ζωή και τη μουσική της Μαντόνα.

Ο Ράιαν Γκόσλινγκ, η τελευταία ταινία του οποίου είναι το "The Fall Guy", που κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Μάιο του 2024, δήλωσε στην εκδήλωση Star Wars Celebration στο Τόκιο πως «η αλήθεια είναι ότι το σενάριο είναι εξαιρετικό. Έχει μια υπέροχη ιστορία με εξαιρετικούς και πρωτότυπους χαρακτήρες» και συνέχισε: «Είναι γεμάτο καρδιά και περιπέτεια, και πραγματικά δεν υπάρχει πιο κατάλληλος σκηνοθέτης για αυτήν την ιστορία από τον Σον».

Όπως γράφει το BBC, το διαχρονικό πάθος του Ράιαν Γκόσλινγκ για αυτό το σύμπαν φάνηκε έντονα κατά την εκδήλωση, στην οποία μάλιστα προβλήθηκε και μια φωτογραφία από τα παιδικά του χρόνια, με σεντόνια Star Wars. «Όπως μπορείτε να δείτε από τη φωτογραφία, μάλλον ονειρευόμουν το Star Wars πριν καν δω την ταινία. Και πιθανότατα αυτό διαμόρφωσε την ιδέα μου για το τι είναι μια ταινία».

Η νέα ταινία που θα κυκλοφορήσει στις 7 Μαΐου 2027, θα είναι μία αυτόνομη ιστορία και δεν θα ακολουθεί την κεντρική πλοκή της οικογένειας Skywalker ή τα πρόσφατα σίκουελ με πρωταγωνίστρια την Ντέιζι Ρίντλεϊ.

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Star Wars, η ταινία διαδραματίζεται «περίπου πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του Star Wars: The Rise of Skywalker», με τον Ράιαν Γκόσκλινγκ να ενσαρκώνει έναν νέο χαρακτήρα. Η νέα διαστημική περιπέτεια «δεν είναι πρίκουελ, δεν είναι σίκουελ, είναι μια νέα περιπέτεια. Διαδραματίζεται σε μια χρονική περίοδο που δεν έχουμε ξαναδεί», εξήγησε ο Σον Λέβι.

Προς το παρόν, η επόμενη ταινία Star Wars που θα κυκλοφορήσει είναι το “The Mandalorian and Grogu”, σίκουελ της σειράς The Mandalorian, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ και σκηνοθέτη τον Τζον Φαβρό.