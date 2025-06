Greece Race for the Cure® 2025: Οι εγγραφές άνοιξαν - Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού…κάθε βήμα μετράει

ΜΑΖΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ από τον καρκίνο του μαστού!

Την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, το Greece Race for the Cure® μάς φέρνει για 17η χρονιά κοντά, για έναν κοινό σκοπό: τον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού.

Με σύνθημα «Μαζί πιο δυνατοί από τον καρκίνο του μαστού», τρέχουμε 5χλμ & περπατάμε 2χλμ ξεκινώντας από το Ζάππειο ή συμμετέχουμε απομακρυσμένα, μεταφέροντας τα μηνύματα της διοργάνωσης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Το Greece Race for the Cure® πραγματοποιείται από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), με την έγκριση της οργάνωσης Think Pink Europe®. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση Race for the Cure® παγκοσμίως, που κάθε χρόνο γεμίζει τους δρόμους με χιλιάδες κόσμου και μηνύματα για την πρόληψη, τη στήριξη, την αλληλεγγύη, τη ζωή.

Οι εγγραφές για το 17ο Greece Race for the Cure® άνοιξαν και πραγματοποιούνται αποκλειστικά διαδικτυακά εδώ.

Αγώνας δρόμου 5 χιλιομέτρων: Εκκίνηση 9.30 πμ, Ζάππειο/ Εγγραφή: 10€

Οι εγγραφές για τον αγώνα δρόμου ολοκληρώνονται στις 13.000 συμμετοχές ή στις 16/9.

Οι εγγραφές για τον περίπατο ολοκληρώνονται στις 21/09 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Οι εγγραφές για τη digital συμμετοχή ολοκληρώνονται στις 15/9 ή με την εξάντληση των αποθεμάτων.

Σε κάθε εγγραφή περιλαμβάνεται το συλλεκτικό t-shirt της διοργάνωσης και chip χρονομέτρησης για τους δρομείς.

Πληροφορίες διοργάνωσης:

Ημερομηνία Διεξαγωγής: Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Έναρξη διοργάνωσης: 8.30 πμ

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου – Ημέρα Γιορτής & Προαγωγής Υγείας (12μμ-6μμ): Δωρεάν δράσεις για μικρούς & μεγάλους

Συμβολική φωταγώγηση

Κάθε βήμα μετράει:

Στον αγώνα ενάντια στον καρκίνο του μαστού κάθε βήμα μετράει, καθώς μέσα από τα καθαρά έσοδα της διοργάνωσης καταφέρνουμε και προσφέρουμε δωρεάν προγράμματα για τη στήριξη και ενδυνάμωση των ασθενών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της φροντίδας τους, για την προαγωγή της πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης της ασθένειας.

Δείτε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται εδώ

Περισσότερες πληροφορίες: www.greecerace.gr

