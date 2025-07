Ο Μπραντ Πιτ έφερε τη F1 στη μεγάλη οθόνη, αλλά αυτές οι γυναίκες οδηγοί ξαναγράφουν τους κανόνες του αθλήματος

Οι γυναίκες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι στο επίκεντρο της προσοχής αυτή τη στιγμή

Σε περίπτωση που δεν το έχεις πάρει χαμπάρι, η νέα ταινία του Μπραντ Πιτ, F1, κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους. Κατά τους πολλούς, είναι μία ταινία που ο Τομ Κρουζ θα ήθελε πολύ να κάνει, αλλά, εντάξει, τα ακροβατικά του ταιριάζουν περισσότερο. Ακόμα κι αν δεν έχεις την παραμικρή ιδέα περί φόρμουλας, αξίζει να παρακολουθήσεις τον Πιτ να μεταμορφώνεται σε έναν βετεράνο οδηγό που επιστρέφει στην ενεργό δράση.

Αν πάλι έχεις βαρεθεί μία ακόμη ταινία που καταπιάνεται με το άθλημα και οι πρωταγωνιστές είναι άντρες, τότε πρέπει να δεις το ντοκιμαντέρ First to the Finish του Amazon Prime. Διότι, ναι, οι γυναίκες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό είναι στο επίκεντρο της προσοχής αυτή τη στιγμή. Βέβαια, εκείνες που κυριαρχούν στη φόρμουλα, απολαμβάνουν την προβολή, αλλά γνωρίζουν πως ο δρόμος είναι μεγάλος για να επέλθει μια ουσιαστική αλλαγή - όπως συμβαίνει σε όλα τα αθλήματα δηλαδή.

Όπως και να ‘χει, οι γυναίκες ξαναγράφουν τους κανόνες του αθλήματος. Όπως ανέφερε και η Amna Al Qubaisi στο Hypabae, η ανισότητα στο εν λόγω άθλημα είναι απειλητική για την καριέρα μιας γυναίκας σε αυτό. Για παράδειγμα, πώς περιμένουν από τις γυναίκες να αγωνιστούν όταν τα αυτοκίνητα είναι κατασκευασμένα με βάση τα ανδρικά σωματικά πρότυπα;

Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες αυτές αρνούνται να επιτρέψουν στα παρωχημένα συστήματα να τις απομακρύνουν από το όνειρό τους. Και ευτυχώς, γιατί αποτελούν έμπνευση. Μία κορυφαίες γυναίκες οδηγούς στον κόσμο, η Samantha Tan, απαντά σε αυτή την ανισότητα με το δικό της hyper-feminine στυλ, αγωνιζόμενη πάντα με το χαρακτηριστικό της winged eyeliner και τα ακρυλικά της νύχια.

Ποιες όμως είναι οι πέντε γυναίκες που ανοίγουν νέους ορίζοντες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό;

Amna Al Qubaisi

Είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα που μπήκε στον κόσμο της Formula 3 - μόλις τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της καριέρας της. Αν και η πορεία της είναι σύντομη στο άθλημα, η Amna Al Qubaisi έχει μιλήσει δημόσια για τα δικαιώματα των γυναικών οδηγών και για την ανισότητα, εντός και εκτός πίστας.

Toni Breidinger

Από καμπάνιες με το 818 μέχρι modeling για το SKIMS, η Toni Breidinger είναι το απόλυτο It-Girl του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Στα 21 της, έγινε η πρώτη Αμερικανοαραβικής καταγωγής γυναίκα, που διαγωνίστηκε στο NASCAR. Επιπλέον, έχει νικήσει σε 19 αγώνες της United States Auto Club και αυτή τη στιγμή είναι η πιο επιτυχημένη γυναίκα οδηγός στην ιστορία του θεσμού.

Hailie Deegan

Η Hailie Deegan είναι η πρώτη γυναίκα οδηγός που κέρδισε στο K&N Pro Series του NASCAR. Ό,τι κι αν οδηγάει, ξαναγράφει τους κανόνες του αγώνα για τις γυναίκες, φέρνοντας αυθεντική μαχητικότητα και αδιαμφισβήτητο ταλέντο στην πίστα.

Samantha Tan

Ταχύτητα και στυλ πάνε μαζί για την Samantha Tan. Από τη μία κατατροπώνει τους αντιπάλους της στο GT World Challenge - ναι με το eyeliner της -, από την άλλη διαλύει στερεότυπα. Το προφίλ της στο Instagram είναι η έμπνευση που χρειάζεσαι σήμερα.



Hamda Al Qubaisi

Έκανε το ντεμπούτο της φέτος στους αγώνες σπορ αυτοκινήτων δίπλα στην αδελφή της, Amna, στο European Ligier Series του 2025, και ήδη έχει ανέβει στο βάθρο.