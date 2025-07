Τζένιφερ Άνιστον: Θα πρωταγωνιστήσει σε σειρά, βασισμένη σε best seller βιβλίο

Πρώτα όμως θα τη δούμε στον τέταρτο κύκλο του The Morning Show, στις 17 Σεπτεμβρίου

Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που όταν η Τζένιφερ Άνιστον πρωταγωνιστεί σε ταινία ή σειρά, θα τη δω. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, με οτιδήποτε καταπιάνεται η ηθοποιός, δεν με απογοητεύει ποτέ. Έτσι, το γεγονός πως επιστρέφει με νέα σειρά και έναν απρόσμενο ρόλο, αποτελεί αναμφίβολα μία ευχάριστη έκπληξη.

Εν αναμονή του επόμενου κύκλου της σειράς, The Morning Show, που είναι προγραμματισμένη για τις 17 Σεπτεμβρίου, η Τζένιφερ Άνιστον θα κάνει αργότερα μία ακόμη στάση στο Apple Tv+ και συγκεκριμένα στο «I’m Glad My Mom Died» (Χαίρομαι που πέθανε η μαμά μου), εμπνευσμένο από το ομώνυμο best-seller βιβλίο της Τζανέτ ΜακΚέρντι. Αυτό εγείρει ερωτήματα σχετικά με το μέλλον του The Morning Show και μια ενδεχόμενη πέμπτη σεζόν, αλλά έχουμε καιρό μέχρι τότε.

Στη νέα σειρά των 10 επεισοδίων, η Τζένιφερ Άνιστον θα υποδυθεί την τηλεοπτική μητέρα της ΜακΚέρντι. Όπως γράφει το Deadline, πρόκειται για μία σπαρακτική και αστεία αφήγηση των δυσκολιών της Τζανέτ ΜακΚέρντι, όταν ξεκίνησε από μικρή ηλικία στην υποκριτική με μία μητέρα αυταρχική. Το «I’m Glad My Mom Died» θα επικεντρωθεί στη σχέση αλληλοεξάρτησης μεταξύ μιας 18χρονης ηθοποιού σε μια επιτυχημένη παιδική σειρά και της ναρκισσιστικής μητέρας της, η οποία απολάμβανε την ταυτότητά της ως «μητέρα μιας σταρ».

Στα απομνημονεύματά της αφηγείται τις κακοποιήσεις που υπέστη -«συναισθηματικά, ψυχικά και σωματικά»- από τη μητέρα της καθ' όλη τη διάρκεια της παιδικής της ηλικίας. Από όταν δηλαδή ξεκίνησε την υποκριτική σε ηλικία 8 ετών και έγινε ευρέως γνωστή ως συμπρωταγωνίστρια στην επιτυχημένη σειρά του Nickelodeon «iCarly», δίπλα στη Μιράντα Κόσγκροβ. Αργότερα, επανέλαβε τον ρόλο της ως Sam στο spin-off «Sam & Cat», όπου συμπρωταγωνίστησε με την Αριάνα Γκράντε.

Το βιβλίο της εκδόθηκε στις 9 Αυγούστου 2022 από τον εκδοτικό οίκο Simon & Shuster και παρέμεινε για περισσότερες από 80 εβδομάδες στη λίστα των best seller των New York Times.