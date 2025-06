Οι καλύτερες σειρές που έχουμε δει μέχρι τώρα το 2025

Σειρές που συζητήθηκαν έντονα και που μας έκαναν να κάνουμε binge-watching

Αν κάτι μας έχει χαρίσει το 2025 μέχρι σήμερα, είναι οι σειρές του. Πολλές και καλές. Κάποιες κέρδισαν διθυραμβικές κριτικές, άλλες συζητήθηκαν με ανάμεικτα συναισθήματα. Και πάλι όμως, αυτή η χρονιά μπορεί να υστερεί σε καλές ταινίες (με προφανείς εξαιρέσεις), αλλά το έχει πάει πολύ καλά με τις σειρές της. Και έχουμε δρόμο.

Διότι αυτόν τον μήνα έρχονται τα πολυαναμενόμενα Squid Game και The Bear, ενώ προς το τέλος του έτους, το φινάλε του Stranger Things. Στο μεταξύ, το The White Lotus και το The Last of Us, δύο σειρές που όλοι περίμεναν δια καώς, δεν κατάφεραν να ικανοποιήσουν τις προσδοκίες των περισσοτέρων. Χωρίς να σημαίνει πως ήταν κακές φυσικά, άλλωστε γούστα είναι αυτά.

Μέχρι τώρα πάντως, έχω παρακολουθήσει πραγματικά πολλές σειρές, σε αντίθεση με τις ταινίες που ίσως και να μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού. Κάποιες τις χάρηκα, άλλες τις τελείωσα με το ζόρι και άλλες τις πρότεινα ανεπιφύλακτα. Οι παρακάτω ανήκουν στην τρίτη κατηγορία.

Οι καλύτερες σειρές μέχρι στιγμής

Adolescence

Για το 2025, η κορυφή ανήκει σε αυτήν την βρετανική σειρά, δημιούργημα των Τζακ Θορν και Στίβεν Γκράχαμ. Δύσκολα θα δούμε κάτι τόσο συνταρακτικό και καθηλωτικό άμεσα, που να διεισδύει με άψογο τρόπο σε ένα κοινωνικό ζήτημα της εποχής. Το Adolescence, που κυκλοφόρησε στο Netflix τον Μάρτιο, προβλημάτισε τους θεατές, άνοιξε τον διάλογο για τον σκοτεινό κόσμο των εφήβων και την κουλτούρα των incel και πέταξε το μπαλάκι προς όλες τις κατευθύνσεις.

Είναι από αυτές τις σειρές, που δεν χρειάζονται ένα σουπερ καστ, αλλά ένα σοβαρό θέμα που θα κάνει μια μερίδα του κόσμου να ταυτιστεί και να ανησυχήσει. Με μόλις τέσσερα επεισόδια, η σειρά βασίζεται στις δεκάδες ιστορίες που διαβάζουμε για την εφηβική βία και εγκληματικότητα. Δεν αναπαριστά ένα συγκεκριμένο γεγονός, αλλά αναδεικνύει ένα κοινωνικό ζήτημα στην ολότητά του. Λέγεται πως μία συνέχεια του είναι πιθανή, ωστόσο μένει να δούμε που θα καταλήξουν οι συζητήσεις των δημιουργών.

The Studio

Τον Μάρτιο έκανε πρεμιέρα στο AppleTv+ και θα τολμήσω να πω πως είναι από τις καλύτερες κωμωδίες της χρονιάς. Ο λόγος για το The Studio των Σεθ Ρόγκαν και Έβαν Γκόλντμπεργκ, που σατιρίζει με υπέροχο τρόπο την βιομηχανία του Χόλιγουντ, σε μια εποχή που προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά την πολύμηνη απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων, την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και την πανδημία. Είναι από τις must-see σειρές, με ένα all star καστ.

Ο Σεθ Ρόγκαν είναι ο Ματ Ρέμικ, ένας καλοπροαίρετος αλλά βαθιά ανασφαλής υπάλληλος της Continental Studios, και αφοσιωμένος σινεφίλ. Θέλει να γίνει επικεφαλής, και όταν του δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να δεχτεί έναν πολύ συγκεκριμένο όρο για να γίνει δική του η θέση: Να κάνει μια ταινία για το Kool-Aid. Από εκεί και επειτά ξεκινά ένας γολγοθάς για τον ίδιο.

The Pitt

Εκεί που νομίζαμε πως είχαμε χορτάσει από ιατρικά δράματα, τη στιγμή που το Grey’s Anatomy συνεχίζει ακάθεκτο, ήρθε το The Pitt και μας άλλαξε τελείως αυτή την άποψη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που θεωρείται μία από τις καλύτερες σειρές της χρονιάς, ούτε και το γεγονός πως άπαξ και την ξεκινήσεις δεν θα μπορείς να τη σταματήσεις.

Η πρώτη σεζόν αποτύπωσε τη δεινή κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αμερική, κερδίζοντας τον σεβασμό της ιατρικής κοινότητας για τον τρόπο που ανέδειξε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά οι νοσοκομειακοί εργαζόμενοι - ζητήματα που σπάνια παρουσιάζονται στις πολυάριθμες ιατρικές σειρές της τηλεόρασης. Το The Pitt μας έδωσε επίσης εξαιρετικούς χαρακτήρες - από τον Νόα Γουάιλ ως έναν ικανότατο αλλά βασανισμένο γιατρό, μέχρι την Τέιλορ Ντίαρντεν, που υποδύθηκε μια συμπονετική νεαρή ειδικευόμενη, σε μια μοναδική ερμηνεία που βρήκε απήχηση στους θεατές.

The Four Seasons

Αυτή τη σειρά κυριολεκτικά τη ρούφηξα. Οκτώ απολαυστικά επεισόδια με άχαστο καστ: Τίνα Φέι, Στιβ Καρέλ, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουίλ Φόρτε, Κέρι Κέννεϊ-Σίλβερ, Μάρκο Καλβάνι και Έρικα Χένινγκσεν. Να σου πω πως ήδη έχει γίνει επίσημο πως θα επιστρέψει και με δεύτερη σεζόν, οπότε είναι στη λίστα με τις αγαπημένες σειρές που ανυπομονώ να ξαναδώ.

Το The Four Seasons, που είναι βασισμένο στην ταινία του 1981, ακολουθεί τρία ζευγάρια, εκ των οποίων κάποιοι γνωρίζονται μεταξύ τους από το κολλέγιο. Είναι τόσο δεμένα μεταξύ τους, που οτιδήποτε συμβεί στο ένα ζευγάρι, επηρεάζει βαθιά και τα υπόλοιπα. Όπως και συμβαίνει. Η απόφαση του ενός ζευγαριού να χωρίσει, ενώ θα γιόρταζε την 25η επέτειο του γάμου του, φέρνει στην επιφάνεια πολλά θέματα και προβλήματα, ακόμα και παλαιότερες εντάσεις. Ειδικά όταν ο Νικ συστήνει την κατά πολύ νεότερη σύντροφό του, στην υπόλοιπη παρέα, φανερώνοντας το χάσμα γενεών μεταξύ τους. Η σειρά έχει έξυπνες ατάκες, χιούμορ και συγκίνηση.

Dying for Sex

Έκλαψες όταν την είδες; Εγώ ναι πάντως. Το Dying for Sex είναι από τις καλύτερες σειρές που έχω δει μέχρι στιγμής στο Disney+. Βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Μόλι Κόχαν, η οποία διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού στο στάδιο τέσσερα, με αρκετές μεταστάσεις, αλλά δεν άφησε τους τελευταίες μήνες της ζωής της να πάνε χαμένοι. Για την ακρίβεια, οι μήνες που της έλεγαν πως θα ζήσει, έγιναν τέσσερα επιπλέον χρόνια.

Αποφάσισε να χωρίσει με τον σύζυγό της και να ξεκινήσει ένα ταξίδι “σεξουαλικής αναζήτησης”. Ήθελε να ανακαλύψει για πρώτη φορά στη ζωή της, όλο το εύρος και την πολυπλοκότητα των σεξουαλικών της επιθυμιών. Αυτός ήταν ο τρόπος της για να νιώσει ζωντανή. Το “Dying for sex” είναι ένα ταξίδι εξερεύνησης της ζωής, διεισδύοντας βαθιά στην γυναικεία φιλία και τον φόβο του θανάτου. Πρωταγωνιστούν οι εξαιρετικές Μισέλ Ουίλιαμς και Τζένι Σλέιτ.

Zero Day

Η σειρά κυκλοφόρησε τον Φεβρουάριο στο Netflix, αλλά που να φανταστούν οι δημιουργοί πως λίγους μήνες αργότερα θα γινόταν ένα κανονικό black out στην Ισπανία. Το πολιτικό θρίλερ με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο (στον πρώτο του τηλεοπτικό ρόλο) είναι καλογυρισμένο, καλογραμμένο και γενικά είναι από τις σειρές που χρειαζόμαστε στην streaming πλατφόρμα. Ο ηθοποιός με απόλυτη σοβαρότητα, μας χάρισε μια υπέροχη ερμηνεία.

Οι ΗΠΑ δέχονται ένα ξαφνικό τρομοκρατικό χτύπημα από χάκερ. Σε όλη την χώρα προκαλείται μπλακ άουτ, με αποτέλεσμα να προκληθούν δεκάδες ατυχήματα. Πάρα πολλοί άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Ωστόσο, υπάρχει ανησυχία καθώς σε όλα τα κινητά εμφανίστηκε το μήνυμα “αυτό θα ξανασυμβεί”. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, αναλαμβάνει να ηρεμήσει τα πνεύματα και γίνεται επικεφαλής της “Επιτροπής Zero Day”, ούτως ώστε να ανακαλύψει ποιοι κρύβονται από πίσω.

Severance

Μετά την πρώτη σεζόν που έριξε αυλαία με ένα δυνατό cliffhanger, όλοι ανυπομονούσαμε για τη συνέχεια, η οποία τελικά ήρθε μετά τρία χρόνια αργότερα. Η δεύτερη σεζόν επέστρεψε στο AppleTv+ τον Ιανουάριο, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές. Τελικά, τα δέκα επεισόδια όχι μόνο τις ικανοποίησαν, αλλά τις ξεπέρασαν κιόλας.

Αυτό το αλλόκοτο και σουρεαλιστικό θρίλερ που εκτυλίσσεται στο αιρετικό περιβάλλον της Lumon, ήταν εξαιρετικό για ακόμη μια φορά. Αν και είναι εύκολα να κατατάξει κανείς το Severance στις δραματικές σειρές, έχει και τις κωμικές στιγμές της, με ένα διεστραμμένο χιούμορ που ταιριάζει ιδανικά με το σκοτεινό πνεύμα της εποχής.

Department Q

Προστέθηκε πρόσφατα στο Netflix, αλλά είναι από τις καλύτερες σειρές που είδαμε τελευταία στο είδος. Ένα απολαυστικό αστυνομικό δράμα, βασισμένο στα μυθιστορήματα του συγγραφέα Γιούσι Άντλερ-Όλσεν, που συνολικά έχει γράψει δέκα. Άρα ελπίζουμε να επιστρέψει η σειρά με επιπλέον σεζόν, ιδανικά τις υπόλοιπες εννιά.

Το Department Q, σε σκηνοθεσία του Σκοτ Φρανκ (The Queen’s Gambit), γυρισμένο στο Εδιμβούργο, ακολουθεί τον εξαιρετικό ντετέκτιβ, αλλά και δύστροπο, Καρλ Μορκ. Μετά από μία αιματηρή συμπλοκή, που αφήνει έναν συνάδελφο νεκρό, έναν παράλυτο και εκείνον με μετατραυματική διαταραχή, η υπηρεσία του τον μεταφέρει σε άλλη μονάδα, την Dept Q, όπου διαχειρίζονται παλιές παλιές ανεξιχνίαστες υποθέσεις. Αυτός βέβαια ήταν ένας τρόπος για να μην τον απολύσουν, αλλά ο Καρλ Μορκ έχει διαφορετική άποψη γι’αυτές τις υποθέσεις.