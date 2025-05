Από το The Bear στο Squid Game: 6 σειρές που θα δούμε σίγουρα τον Ιούνιο

Ο Ιούνιος έρχεται με αρκετές σειρές· δύο τις περιμένουμε πώς και πώς, ενώ οι υπόλοιπες είναι φρέσκες προτάσεις

Ο Ιούνιος δείχνει να είναι ένας μήνας που θα μας απασχολήσει για τις σειρές που θα κάνουν πρεμιέρα στις streaming πλατφόρμες. Ειδικά προς το τέλος του, δύο πολυαναμενόμενες παραγωγές επιστρέφουν με τις νέες σεζόν τους, που σίγουρα θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον των συνδρομητών.

Ο λόγος φυσικά για το The Bear στο Disney+ και το Squid Game στο Netflix. Οι δυο σειρές κάνουν πρεμιέρα με διαφορά δύο ημερών, οπότε από τη μία, θα πάμε στην άλλη. Ωστόσο, έρχονται και νέες προτάσεις, όπως για παράδειγμα το Ironheart της Marvel, αλλά και το We were liars στο Amazon Prime.

Οι 6 σειρές που θα δούμε αυτόν τον μήνα

The Bear

Επιτέλους απέχουμε μόνο λίγες ημέρες από την πρεμιέρα της τέταρτης σεζόν. Το βραβευμένο με Emmy, The Bear, επιστρέφει στο Disney+, με όλα τα επεισόδια να γίνονται διαθέσιμα στις 25 Ιουνίου. Η συνέχεια της σειράς, βρίσκει την ομάδα να προχωρά μπροστά, αποφασισμένη όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να οδηγήσει το The Bear στο επόμενο επίπεδο. Με νέες προκλήσεις να εμφανίζονται διαρκώς, οι σεφ πρέπει να προσαρμοστούν και να ξεπεράσουν. Η επιδίωξη της αριστείας δεν αφορά μόνο το να γίνεις καλύτερος, αφορά το να αποφασίσεις τι αξίζει να κρατήσεις.

Το The Bear είναι από τις σειρές που βλέπουμε σερί όλα τα επεισόδια, οπότε υποψιάζομαι πως κάτι τέτοιο θα συμβεί και με την τέταρτη σεζόν.

Squid Game

Δύο ημέρες μετά την πρεμιέρα του The Bear, επιστρέφει στο Netflix η δημοφιλέστερη μη αγγλόφωνη σειρά όλων των εποχών, στη πλατφόρμα. Η τρίτη και τελευταία σεζόν του Squid Game έρχεται στις 27 Ιουνίου για να κλείσει οριστικά αυτόν τον κύκλο, που κανονικά δεν θα άνοιγε ποτέ, αλλά η επιτυχία της πρώτης σεζόν άλλαξε τα σχέδια. Ελπίζω να άξιζε τον κόπο και να μην απογοητευτούμε, όπως έχει συμβεί με άλλες σειρές που συνέβη κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Ο δημιουργός Hwang Dong-hyuk, πάντως, υπόσχεται μια επική σύγκρουση. Για να δούμε.

Ironheart

Το Ironheart, της Marvel Television, είναι από τις σειρές που έχουν μπει στη λίστα με τις must watch τον Ιούνιο, με την πρεμιέρα του στο Disney+ να είναι προγραμματισμένη για τις 25 Ιουνίου, με τρία επεισόδια διαθέσιμα. Εδώ έχουμε την Ρίρι Γουίλιαμς ως κεντρική ηρωίδα. Είναι μια νεαρή, ιδιοφυής εφευρέτρια, αποφασισμένη να αφήσει το στίγμα της στον κόσμο, που επιστρέφει στην πατρίδα της, το Σικάγο. Η μοναδική της προσέγγιση στην κατασκευή σιδερένιων στολών είναι ευφυέστατη, αλλά κυνηγώντας τις φιλοδοξίες της, βρίσκεται μπλεγμένη με τον μυστηριώδη αλλά γοητευτικό Πάρκερ Ρόμπινς, γνωστό και ως «Χουντ». Αν και έχει τις αμφιβολίες της για εκείνον, τελικά συνεργάζεται μαζί του.

We Were Liars

Βασισμένο στο best seller μυθιστόρημα της E. Lockhart, που κυκλοφόρησε το 2014, το νέο θρίλερ του Amazon Prime δείχνει πολύ καλό από την υπόθεσή του. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια παρέα προνομιούχων εφήβων, που περνά κάθε καλοκαίρι σε ένα ιδιωτικό νησί της οικογένειας Sinclair. Αυτή τη φορά όμως όλα ανατρέπονται όταν η έφηβη Cadence, εντοπίζεται αναίσθητη στην παραλία, έχοντας απώλεια μνήμης. Δεν θυμάται απολύτως τίποτα από ό,τι της συνέβη.

Με διάφορα φλας μπακ, η Cadence θα αναζητήσει την αλήθεια για το τι συνέβη εκείνο το καλοκαίρι, ανακαλύπτοντας -προφανώς- καλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά και προδοσίες. Η οικογένεια Sinclair είναι γνωστή για την ομορφιά, τον πλούτο και την ενότητά της, αλλά η επιστροφή της Cadence αποκαλύπτει ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Η σειρά θα γίνει διαθέσιμη στις 18 Ιουνίου.

Stick

Μία κωμωδία, που ίσως θυμίσει το ύφος του Ted Lasso, έρχεται στο Apple Tv+, στις 4 Ιουνίου. Γνωρίζω έστω και ελάχιστα από γκολφ; Όχι, αν και έχω παίξει μια φορά. Μ’αρέσει όμως να το βλέπω στις σειρές; Ναι. Επομένως η νέα σειρά ονόματι Stick, έχει μπει ήδη στο ραντάρ μου.

Η υπόθεση ακολουθεί έναν πρώην πρωταθλητή του γκολφ, που έχει καταρρεύσει και προσωπικά και επαγγελματικά. Έχει χωρίσει, έχει απολυθεί από το κατάστημα αθλητικών ειδών όπου δούλευε, επομένως όλα δείχνουν μάταια. Μέχρι που γνωρίζει έναν 17χρονο γκόλφερ, που έχει ταλέντο στο άθλημα. Αποφασίζει λοιπόν να γίνει προπονητής του και μαζί ξεκινούν ένα ταξίδι για να προκριθούν σε εθνικό τουρνουά, αντιμετωπίζοντας προσωπικά και επαγγελματικά εμπόδια.

The Waterfront

Στις 19 Ιουνίου, το Netflix φέρνει το δραματικό θρίλερ, The Waterfront, από τον δημιουργό Κέβιν Γουίλιαμσον, που μας έχει χαρίσει, μεταξύ άλλων, τη σειρά ταινιών Scream. Εδώ η υπόθεση εκτυλίσσεται σε μια παραθαλάσσια πόλη της Βόρειας Καρολίνας, και ακολουθεί την οικογένεια Buckley, που διατηρεί μια μια ισχυρή αυτοκρατορία αλιείας.

Βέβαια, η επιχείρηση αρχίζει να καταρρέει, όταν ο πατριάρχης Harlan παθαίνει δύο καρδιακά επεισόδια· η σύζυγός και ο γιος θα προσπαθήσουν να σώσουν την επιχείρηση, σε αντίθεση με την κόρη, που την απειλεί. Ως πρώην εθισμένη που έχει χάσει την επιμέλεια του γιου της, εμπλέκεται σε επικίνδυνες καταστάσεις, ενώ η τωρινή της σχέση φέρνει νέα προβλήματα.Να σημειωθεί πως η σειρά είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα.