Ο Μπρένταν Φρέιζερ πάει ολοταχώς για Όσκαρ; Η ταινία “Rental Family” έχει κερδίσει τις εντυπώσεις

Δεν ξέρουμε αν θα κερδίσει, αλλά η υποψηφιότητα του Μπρένταν Φρέιζερ για Όσκαρ, είναι μάλλον δεδομένη

Το 2023 είχε κερδίσει το βραβείο Όσκαρ Α’ Ανδρικού ρόλου, για τον ρόλο του στην ταινία «The Whale» - τώρα, ο Μπρένταν Φρέιζερ έχει βάλει πλώρη για ένα ακόμη, για την ταινία «Rental Family», τη δεύτερη σκηνοθετική προσπάθεια της Hikari, μετά το Beef· την επιτυχημένη σειρά στο Netflix.

Η παραγωγή της Searchlight, που διαδραματίζεται στην Ιαπωνία, περιγράφεται ως μία τρυφερή, αστεία και βαθιά ανθρώπινη ιστορία. Μάλιστα, έχει ήδη συγκριθεί με άλλες ταινίες που έχουν προταθεί για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, οπότε μία υποψηφιότητα είναι κάτι παραπάνω από πιθανή.

Η υπόθεση της ταινίας «Rental Family»

Η υπόθεση ακολουθεί έναν Αμερικανό ηθοποιό που ζει στο Τόκιο και βρίσκεται σε κακή επαγγελματική κατάσταση (τον υποδύεται ο Μπρένταν Φρέιζερ). Τελικά, αναλαμβάνει δουλειά ως «μέλος ενοικιαζόμενης οικογένειας», μια παράξενη αλλά απολύτως υπαρκτή ιαπωνική υπηρεσία, όπου ηθοποιοί προσλαμβάνονται για να υποδυθούν ρόλους στη ζωή μοναχικών πελατών. Αυτό που ξεκινά ως παράσταση, μετατρέπεται σταδιακά σε κάτι πιο ειλικρινές, ωμό και θεραπευτικό.

Όπως γράφει το World of Reel, η ταινία σε διάφορες δοκιμαστικές προβολές αποκόμμισε θετικά σχόλια από το κοινό, με έναν θεατή να σχολιάζει: «Είναι πολύ καλή. Προκαλεί το ίδιο ζεστό συναίσθημα που νιώθεις βλέποντας ταινίες όπως το The Holdovers και το Little Miss Sunshine. Ο Μπρένταν Φρέιζερ είναι φανταστικός ως ένας φιλόδοξος αλλά γερασμένος ηθοποιός στην Ιαπωνία, που αναπτύσσει πολλές σχέσεις με πελάτες - είναι τόσο ειλικρινής και αυθεντικός, και η ταινία γύρω του λειτουργεί εξίσου καλά».

Όσο για τον Μπρένταν Φρέιζερ, αυτή φαίνεται να είναι η καλύτερη ερμηνεία της καριέρας του, ξεπερνώντας ακόμα και εκείνη στο The Whale του Ντάρεν Αρονόφσκι, που του χάρισε το Όσκαρ το 2023.