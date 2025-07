Το συγκρότημα που δημιουργήθηκε από την τεχνητή νοημοσύνη, έκανε 1 εκατ. streams στο Spotify - Ανησυχία στη μουσική βιομηχανία

Φαίνεται πως το συγκρότημα που έφτιαξε η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιτυχία. Αλλά, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά

Ένα συγκρότημα που συστήθηκε πριν λίγες εβδομάδες και φέρει την ονομασία The Velvet Sundown, αποτελούμενο από τέσσερα μέλη, κατάφερε να σημειώσει επιτυχία και να συγκεντρώσει πάνω από 1 εκατ. streams στο Spotify. Όλα καλά, μέχρι που αποκαλύφθηκε πως είναι εξ ολοκλήρου δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης - από τη μουσική, τις προωθητικές εικόνες, μέχρι και την ιστορία τους - προκαλώντας ανησυχία.

Όπως γράφει ο Guardian, έχει ανοίξει ένας νέος διάλογος σχετικά με την αυθεντικότητα στη μουσική, με τους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας να ζητούν από τις streaming πλατφόρμες να έχουν νομική υποχρέωση που να επισημαίνει με ξεκάθαρο τρόπο αν η μουσική είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, δίνοντας έτσι την επιλογή στους ακροατές να επιλέξουν συνειδητά τι θέλουν να ακούσουν.

Να σημειωθεί πως αρχικά, το συγκρότημα Velvet Sundown περιγράφηκε ως ένα μουσικό πρότζεκτ, με ανθρώπινη καθοδήγηση, χωρίς καμία εμπλοκή της τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιούνιο κυκλοφόρησαν δύο άλμπουμ - Floating On Echoes και Dust And Silence -, με ήχο που θυμίζει country και folk.

Αλλά, τα πράγματα περιπλέχθηκαν όταν ένα άτομο που παρουσιάστηκε ως «συνεργαζόμενο μέλος» δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η μουσική των Velvet Sundown δημιουργήθηκε μέσω της πλατφόρμας της τεχνητής νοημοσύνης, χαρακτηρίζοντας το εγχείρημα ως «καλλιτεχνική φάρσα». Οι επίσημοι λογαριασμοί του συγκροτήματος στα social media αρνήθηκαν αυτή την εκδοχή, αλλά στησ συνέχεια επιβεβαίωσαν πως πρόκειται δημιουργία Τεχνητής Νοημοσύνης, δηλώνοντας πως είναι: «Ούτε εντελώς άνθρωποι. Ούτε εντελώς μηχανές. Κάτι στο ενδιάμεσο».

Σύμφωνα με πηγές της Guardian, το σημερινό νομικό κενό, όπου πλατφόρμες όπως το Spotify δεν υποχρεούνται να δηλώνουν αν ένα κομμάτι έχει δημιουργηθεί από τεχνητή νοημοσύνη, αφήνει τους ακροατές στο σκοτάδι σχετικά με την προέλευση της μουσικής. Ο Ρομπέρτο Νέρι, διευθύνων σύμβουλος της Ivors Academy, δήλωσε πως συγκροτήματα όπως οι Velvet Sundown, προκαλούν σοβαρές ανησυχίες γύρω από τη διαφάνεια, τη συγγραφή και τη συναίνεση». Τόνισε επίσης πως η τεχνητή νοημοσύνη πρέπει να χρησιμοποιείται σωστά και με ηθικό τρόπο.

Αντίστοιχα, η Σόφι Τζόουνς, επικεφαλής του British Phonographic Industry, στήριξε τα αιτήματα για επισήμανση περιεχομένου που δημιουργείται από τεχνητή νοημοσύνη. «Πιστεύουμε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα πρέπει να υπηρετεί την ανθρώπινη δημιουργικότητα -όχι να την αντικαθιστά.

Με τη σειρά της, η Λιζ Πέλι, συγγραφέας του Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist, ανέφερε την περίπτωση του 2023, όπου ένα τραγούδι είχε ανέβει στο TikTok, το Spotify και το YouTube με φωνητικά από τεχνητή νοημοσύνη και αποδιδόταν ψευδώς στους The Weeknd και Drake. Η Universal Music Group το απέσυρε λίγο μετά την ανάρτηση.