Από όλες τις υποψηφιότητες στα Emmy, αυτές τις 4 σειρές πρέπει οπωσδήποτε να δεις

Σειρές που είναι εξαιρετικές και που είναι πιθανό να μη σου λένε τίποτα

Οι υποψηφιότητες στα Emmy 2025 έκρυβαν αρκετές εκπλήξεις, όπως για παράδειγμα ότι επιτυχημένες σειρές όπως το Squid Game και το The Handmaid’s Tale, ήταν άφαντες. Φέτος, είδαμε να δίνεται βαρύτητα σε νέες παραγωγές, όπως το Adolescence του Netflix, που έκανε τους πάντες να μιλούν όλοι για το μεγαλείο του Στίβεν Γκράχαμ.

Έκπληξη προκάλεσε φυσικά και το γεγονός πως δεν βρέθηκαν υποψήφιοι κάποια πολύ δυνατά ονόματα, όπως η Τίνα Φέι και ο Στιβ Μάρτιν. Από την άλλη, όσον αφορά τις σειρές, υπήρχαν και οι αναμενόμενες υποψηφιότητες, όπως η rom-com του Netflix, Nobody Wants This, το The Penguin και φυσικά το Severance που βρέθηκε και στην κορυφή με τις περισσότερες.

Υπήρχαν όμως και εκείνες που άξιζαν κάθε υποψηφιότητα, αλλά το προηγούμενο διάστημα δεν είχαν αυτό το σούσουρο στα social media, λες και πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Που δεν είναι έτσι, προφανώς. Ποιες είναι αυτές οι σειρές; Ακολουθούν τέσσερις εξ αυτών - πολύ ωραίες, με σοβαρά μηνύματα, ωραίο σενάριο και πλοκή.

Αυτές τις σειρές πρέπει να τις δεις

Presumed Innocent

Είναι από αυτές τις σειρές που βάζεις ένα επεισόδιο, ίσα να σου κάνει παρέα όσο τρως ή χαλαρώνεις, και καταλήγεις να βλέπεις πέντε. Το Presumed Innocent είναι βέβαια τόσο εθιστικό που δεν θα είναι παράλογο ακόμα κι αν τελειώσεις με το που την ξεκινήσεις. Η σειρά είναι remake της ταινίας του 1990, με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ (με αρκετές ομοιότητες και διαφορές ωστόσο), μόνο που τώρα έχουμε τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Στα καλύτερα του ο ηθοποιός, ο ρόλος του ταιριάζει απόλυτα.

Το δικαστικό θρίλερ βασίζεται στο best seller μυθιστόρημα του Σκοτ Τούροου, με το σενάριο να υπογράφει ο Ντέιβιντ Κέλλεϊ (που στο παρελθόν μάς έχει χαρίσει τα Big Little Lies, The Undoing, Anatomy of a Scandal). Στη σειρά παρακολουθούμε να ξετυλίγεται ένα μυστήριο σχετικά με τη δολοφονία μιας γυναίκας, που όμως βγάζει στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά, που οδηγούν σε οικογενειακές και επαγγελματικές συγκρούσεις. Έχει σούπερ ερμηνείες (εξού και τέσσερις ηθοποιοί είναι υποψήφιοι για Emmy), έχει ανατροπές και σίγουρα δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις μέχρι το τέλος ποιος κρύβεται πίσω από όλα.

The Pitt

Ίσως από τις πιο ωραίες ιατρικές δραματικές σειρές που μας έδωσε τούτη η χρονιά. Άπαξ και την ξεκινήσεις δεν μπορείς να τη σταματήσεις. Και για να σε προλάβω, μπορεί το Grey’s Anatomy να συνεχίζει ακάθεκτο, όμως το The Pitt έχει πιο φρέσκια ματιά.

Η πρώτη σεζόν αποτύπωσε τη δεινή κατάσταση της δημόσιας υγείας στην Αμερική, κερδίζοντας τον σεβασμό της ιατρικής κοινότητας για τον τρόπο που ανέδειξε προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν καθημερινά οι εργαζόμενοι των νοσοκομείων - ζητήματα που σπάνια παρουσιάζονται στις πολυάριθμες ιατρικές σειρές της τηλεόρασης. Το The Pitt μας έδωσε επίσης εξαιρετικούς χαρακτήρες - από τον Νόα Γουάιλ ως έναν ικανότατο αλλά βασανισμένο γιατρό, μέχρι την Τέιλορ Ντίαρντεν, που υποδύθηκε μια συμπονετική νεαρή ειδικευόμενη, σε μια μοναδική ερμηνεία που βρήκε απήχηση στους θεατές.

The Studio

Όπως το The Pitt, έτσι και το The Studio, τα είχα προσθέσει στη λίστα με τις καλύτερες σειρές μέχρι τώρα. Το κωμικό The Studio των Σεθ Ρόγκαν και Έβαν Γκόλντμπεργκ, έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο στο AppleTv+, σατιρίζοντας υπέροχα την βιομηχανία του Χόλιγουντ, σε μια εποχή που προσπαθεί να ορθοποδήσει μετά την πολύμηνη απεργία των ηθοποιών και των σεναριογράφων, την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και την πανδημία.

Ο Σεθ Ρόγκαν είναι ο Ματ Ρέμικ, ένας καλοπροαίρετος αλλά βαθιά ανασφαλής υπάλληλος της Continental Studios, και αφοσιωμένος σινεφίλ. Θέλει να γίνει επικεφαλής, και όταν του δίνεται η ευκαιρία, πρέπει να δεχτεί έναν πολύ συγκεκριμένο όρο για να γίνει δική του η θέση: Να κάνει μια ταινία για το Kool-Aid. Από εκεί και επειτά ξεκινά ένας γολγοθάς για τον ίδιο.

Shrinking

Όταν το Shrinking είχε γίνει διαθέσιμο στο Apple Tv, δεν ήξερα τίποτα γι’αυτό. Του έδωσα όμως την ευκαιρία γιατί έπαιζε ο Χάρισον Φορντ, αλλά και ο Τζέισον Σίγκελ που τον έχω αγαπήσει από το How I met your mother - βασικά η σειρά είναι δική του δημιουργία και βασικά είναι εξαιρετικός. Σήμερα, στην πλατφόρμα είναι διαθέσιμες δύο σεζόν και αλήθεια είναι μία από τις πιο έξυπνες σειρές, που διεισδύει υπέροχα σε ζητήματα όπως το πένθος, τη γονεϊκότητα, την ψυχοθεραπεία και πολλά ακόμη.

Η σειρά έχει feel good αισθητική και είναι απόλυτα σαρκαστική. Για όσους έχουν δει το After life του Netflix θα συναντήσουν ομοιότητες, αλλά το Shrinking είναι πιο ανάλαφρο. Εδώ ο Σίγκελ είναι ένας ένας ψυχοθεραπευτής που μετά τον θάνατο της συζύγου του αρχίζει να μιλά στους ασθενείς του με ευθύτητα, γεγονός που οδηγεί σε διάφορες συνέπειες - κυρίως αρνητικές.