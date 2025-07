Η Ισπανία ανοίγει τον δρόμο για την ισότητα: Επεκτείνει τη γονική άδεια (και για τους δύο γονείς) στις 17 εβδομάδες

Ο φεμινισμός και η ισότητα των φύλων βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ισπανικής κυβέρνησης. Ίσα δικαιώματα για όλους τους γονείς ανεξαρτήτου φύλου.

Μια όμορφη και γεμάτη ελπίδα ημέρα ξημέρωσε στην Ισπανία, αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να επεκτείνει τη γονική άδεια μετ’ αποδοχών - τόσο για τις μητέρες όσο και για τους πατέρες - στις 17 εβδομάδες. Αυτή η απόφαση δεν αποτελεί σκέψη ή μακρινό σενάριο, καθώς η ίση γονική άδεια θα τεθεί σε εφαρμογή άμεσα και συγκεκριμένα θα ισχύει για όλα τα μωρά που θα γεννηθούν από τις 2 Αυγούστου του 2025 και μετά. Καμία γραφειοκρατία, καμία καθυστέρηση.

Η συγκεκριμένη επέκταση άδειας αφορά στο διάστημα μετά τη γέννηση του παιδιού και όχι κατά την περίοδο της κύησης. Η Ισπανία υιοθετεί ένα από τα πιο γενναιόδωρα μοντέλα γονικής άδειας στην Ευρώπη, αποτελώντας τρανό παράδειγμα για τις υπόλοιπες χώρες. Η μοναδική χώρα που ακολουθεί παρόμοιο πλάνο τόσο από άποψη άδειας όσο και αποδοχών είναι η Φινλανδία.

🇮🇳🤨Spain will extend fully paid parental leave to 17 weeks for both parents, adding an extra week after childbirth. Alongside Finland, it remains one of the only EU countries offering equal paid leave to both parents. To put that in perspective, SA dads get 10 consecutive days. pic.twitter.com/SF6BfbIZvv

— Mr Bubbles ala Brucey Baby (@bruceybld) July 29, 2025