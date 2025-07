Στις 6 Αυγούστου έρχεται το πρώτο μέρος στο Netflix

Τρία χρόνια αργότερα και μετά την τεράστια επιτυχία, που την οδήγησε στις κορυφαίες δημοφιλείς σειρές του Netflix, το Wednesday επιστρέφει στη βάση του, με τη δεύτερη σεζόν. Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει, αφού το πρώτο μέρος θα κάνει πρεμιέρα στις 6 Αυγούστου και το δεύτερο στις 3 Σεπτεμβρίου.

Το Wednesday έχει ήδη πάρει το πράσινο φως και για τρίτη σεζόν - κάτι που ήταν αναμενόμενο φυσικά, δεν αφήνεις το δυνατό σου χαρτί έτσι εύκολα. Η επιτυχία της σειράς προφανώς και έφερε χαμόγελα στο Netflix, αλλά και στην Τζένα Ορτέγκα, η οποία είδε τη δημοτικότητα της να αυξάνεται. Βέβαια, η ίδια αποκάλεσε την ξαφνική της φήμη ως «πολύ συντριπτική».

Μιλώντας στο BBC, εξήγησε πως είναι «πολύ ευγνώμων και χαίρεται που η σειρά κατάφερε να αγγίξει τον κόσμο με αυτόν τον τρόπο», αλλά στην ερώτηση για το κατά πόσο ήταν έτοιμη γι’αυτή την προσοχή που της έφερε το Wednesday απάντησε: «Είναι κανείς ποτέ έτοιμος; Όχι, δεν ήμουν. Και δεν θα ήθελα να γνωρίσω κάποιον που να είναι εξαρχής. Δε νομίζω πως αυτό θα έπρεπε ποτέ να θεωρείται φυσιολογικό. Παραμένω πολύ ευγνώμων και εκτιμώ ό,τι έχει γίνει. Δεν ξέραμε αν θα παρακολουθούσε κανείς τη σειρά. Κάνεις αυτά τα πράγματα και δεν ξέρεις τι θα ακολουθήσει, οπότε ήταν πολύ συντριπτικό».

Imdb

Η δεύτερη σεζόν της σειράς του Τιμ Μπάρτον, ακολουθεί την Wednesday Addams να επιστρέφει στην Ακαδημία Nevermore, η οποία βρίσκεται τώρα υπό τη διεύθυνση νέου διευθυντή. Επιπλέον, οι γονείς της αποκτούν πιο κεντρικό ρόλο, με μεγαλύτερη παρουσία στο σχολικό περιβάλλον -κάτι που, όπως δήλωσε το Netflix, οδηγεί σε «μια σπάνια νέα μορφή βασανιστηρίου για μια τόσο ανεξάρτητη νεαρή ντετέκτιβ».

Η μεγαλύτερη προβολή των γονέων, Gomez και Morticia Addams, δίνει την ευκαιρία στη σειρά να εμβαθύνει περισσότερο στη δυναμική της οικογένειας σε σχέση με την πρώτη σεζόν. Όπως σχολίασε η Τζένα Ορτέγκα: «Νομίζω ότι ένας από τους λόγους που ο κόσμος ταυτίζεται με την οικογένεια Addams είναι η παραξενιά τους. Είναι ένα πολύ δεμένο σύνολο, αλλά ταυτόχρονα πολύ διαφορετικοί μεταξύ τους. Δεν θα έπρεπε να ταιριάζουν - αλλά τελικά ταιριάζουν. Και αυτό είναι πολύ σχετικό».

Η Τζένα Ορτέγκα σχολίασε και την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς, η οποία υποδύεται την μητέρα της στη σειρά, περιγράφοντάς την ως «απολαυστική, θεϊκή παρουσία», προσθέτοντας: «Είναι πολύ συνηθισμένο η μητέρα και η κόρη να έρχονται σε σύγκρουση. Η κόρη θέλει να είναι ο εαυτός της, νιώθει ότι δεν της δίνεται ο απαραίτητος χώρος για να εξελιχθεί. Από την άλλη, η μητέρα θέλει να την προστατεύσει και να την προφυλάξει από τις δυσκολίες που η ίδια αντιμετώπισε. Διαβάζοντας τα σενάρια, μου φάνηκαν πολύ σχετικά με τις δικές μου εμπειρίες ως έφηβη, ακόμα και σήμερα».

Η ηθοποιός που συμμετείχε στις ταινίες Beetlejuice Beetlejuice, Death of a Unicorn και Scream, καθώς και στις σειρές You και Jane the Virgin, σχολίασε και την τριετή αναμονή της δεύτερης σεζόν, η οποία μοιάζει σαν τηλεοπτική αιωνιότητα η αλήθεια είναι. «Οι θεατές ήταν πολύ υπομονετικοί μαζί μας», είπε αρχικά χαμογελώντας και συνέχισε: «Τους κάναμε να περιμένουν αρκετά. Θέλουμε να τους ικανοποιήσουμε - αλλά αυτή τη φορά με νέους και πιο συναρπαστικούς τρόπους».