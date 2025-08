Ο Λευκός Οίκος «διαφημίζει» τις απελάσεις μεταναστών, χρησιμοποιώντας το soundtrack διακοπών της Jet2holidays. Δεν είναι αστείο

«Αυτή η ανάρτηση με κάνει να αηδιάζω»

Σε περισσότερα από 2 εκατομμύρια βίντεο στο TikTok έχει χρησιμοποιηθεί ο viral ήχος της διαφήμισης της Jet2holidays. Σίγουρα έχεις δει μερικά εξ αυτών. Σίγουρα έχεις δει χρήστες να μοιράζονται αστείες και αποτυχημένες στιγμές από τις διακοπές τους, ενώ στο backround ακούγεται η φωνή της Ζόι Λίστερ και το «Nothing Beats a Jet2 Holiday». Το τραγούδι Hold My Hand της Τζες Γκλυν, περιλαμβάνεται επίσης στη διαφήμιση. Ήταν αστείο μέχρι πριν λίγες ώρες, αλλά τώρα δεν είναι.

Το πρωί της Τετάρτης, ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε τον ήχο της καμπάνιας της Jet2holidays σε αναρτήσεις του τόσο στο IG όσο και στο Χ. Στα βίντεο προβάλλεται η απέλαση μεταναστών από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) σε μια πτήση της GlobalX. Στα βίντεο, άνθρωποι φορούν χειροπέδες, βγαίνουν από αυτοκίνητα και τους επιβιβάζουν σε αεροπλάνα για να φύγουν από τις ΗΠΑ. «Όταν η ICE σου κάνει κράτηση για διακοπές απλής μετάβασης με Jet2 μέχρι την απέλαση. Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό!», διαβάζουμε στις λεζάντες των βίντεο. Ένα διαδικτυακό meme, που υποτίθεται ότι προκαλούσε γέλια, πλέον προκαλεί αηδία.

Το σλόγκαν «Nothing beats a Jet2 holiday» ανήκει στην Jet2holidays, μια βρετανική low-cost αεροπορική εταιρεία Jet2, και πρωτοεμφανίστηκε το 2022. Στο ηχητικό, ακούγεται η φωνή της ηθοποιού Ζόι Λίστερ, η οποία δήλωσε πως «δεν θα ανεχόμουν ποτέ να χρησιμοποιηθεί η φωνή μου για την προώθηση του Τραμπ και των αποτρόπαιων πολιτικών του». «Το meme του Jet2 έχει σκορπίσει πολλή χαρά και χιούμορ σε όλο τον κόσμο, αλλά το βίντεο του Λευκού Οίκου δείχνει ότι ο Τραμπ δεν έχει τίποτα από τα δύο», πρόσθεσε στο BBC.

When ICE books you a one-way Jet2 holiday to deportation. ✈️🎶



Nothing beats it! pic.twitter.com/hlLapr9QsE

— The White House (@WhiteHouse) July 29, 2025