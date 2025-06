Ο Τραμπ συναντήθηκε με τους παίκτες της Γιουβέντους και ρώτησε τι πιστεύουν για τις τρανς αθλήτριες. Λογικό

Ετεροντροπή, κριντζάρισμα, θλίψη και πολλά ακόμα σε μία μόνο συνάντηση

Ρεσιτάλ ετεροντροπής. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για την επίσκεψη των παικτών της Γιουβέντους στον Λευκό Οίκο. Χθες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φιλοξένησε παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας της Γιουβέντους εκεί, και θεώρησε απόλυτα φυσιολογικό και καθόλου άβολο να τους ζητήσει τις απόψεις τους για τις τρανς γυναίκες στον αθλητισμό, αλλά και για τη συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Θα μπορούσε να πάει καλά, αλλά δεν πήγε.

Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας βρίσκονται στις ΗΠΑ για το Club World Cup. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε πριν από τον πρώτο αγώνα του ιταλικού συλλόγου εναντίον της ομάδας των Εμιράτων, Αλ-Αΐν, τον οποίο τελικά κέρδισε με 5-0. Το τουρνουά διεξάγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης. Οι παίκτες της ομάδας, λοιπόν, για κακή τους τύχη βρέθηκαν στο Οβάλ γραφείο. «Ήταν περίεργο», δήλωσε ο Τίμοθι Γουεά στους δημοσιογράφους για την επίσκεψη στον Λευκό Οίκο μετά τον αγώνα. «Ειλικρινά, με εξέπληξε όταν άρχισε να μιλάει για πολιτική, με το Ιράν και όλα τα σχετικά. Σκέφτηκα, θέλω απλώς να παίξω ποδόσφαιρο... Μας είπαν απλώς ότι πρέπει να πάμε και δεν είχα άλλη επιλογή από το να πάω. Οπότε υποθέτω ότι ήταν μια ωραία εμπειρία, προφανώς το να βρίσκομαι στον Λευκό Οίκο για πρώτη φορά, είναι πάντα υπέροχο. Αλλά δεν είμαι λάτρης της πολιτικής, οπότε δεν ήταν και τόσο συναρπαστικό».

Κάποια στιγμή ο Τραμπ, την ώρα που οι αθλητές είχαν παραταχθεί πίσω του, γύρισε για να ρωτήσει τους παίκτες για τις απόψεις τους σχετικά με τις τρανς αθλήτριες. Υπενθυμίζουμε ότι τον Φεβρουάριο υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την απαγόρευση των τρανσέξουαλ συμμετεχόντων στα γυναικεία αθλήματα. «Θα μπορούσε μια γυναίκα να μπει στην ομάδα σας, παιδιά», ρώτησε ο Τραμπ τους παίκτες, οι οποίοι χαμογέλασαν νευρικά και δεν έδωσαν απάντηση. Αλλά δεν σταμάτησε εκεί, συνέχισε. Έκανε ξανά την ερώτηση με τον γενικό διευθυντή της Γιουβέντους, Νταμιάν Κομολί να προσπαθεί να αποπροσανατολίσει το ερώτημα. «Έχουμε μια πολύ καλή γυναικεία ομάδα», είπε για τις γυναίκες που παίζουν στη Γιουβέντους, οι οποίες είναι οι εν ενεργεία πρωταθλήτριες της Serie A. «Αλλά πρέπει να παίζουν με τις γυναίκες», είπε ο Τραμπ, ενώ κανείς δεν απάντησε μετά.

A White House visit to meet US President Donald Trump took an awkward turn for Juventus players when the president unexpectedly tried to steer the conversation toward transgender athletes in sports. pic.twitter.com/r0FxgF7alA

— DW Sports (@dw_sports) June 19, 2025