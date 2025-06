Ο Έλον Μασκ είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στους φακέλους της υπόθεσης Επστάιν. Μπουρλότο

Ο Μασκ δημοσίευσε μια «βόμβα» στο X, κυριολεκτικά

Ο Έλον Μασκ αποχώρησε από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απογοητευμένος, όπως είπε. Πριν λίγες μέρες, ο «προγραμματισμένος χρόνος» του ως ειδικός κυβερνητικός υπαλλήλος στο υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) έληξε, σημειώνοντας ότι «η αποστολή του DOGE θα ενισχυθεί μόνο με την πάροδο του χρόνου καθώς θα γίνει τρόπος ζωής σε όλη την κυβέρνηση». Και τώρα, δημοσίευσε μια «βόμβα» στο X, κυριολεκτικά.

Ο Έλον Μασκ ισχυρίστηκε ότι ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει δημοσιεύσει πλήρως τα αρχεία από τις λίστες Επστάιν είναι πειδή ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρεται σε αυτές. «Ώρα να ρίξω την πραγματικά μεγάλη βόμβα: Ο Ντόναλντ Τραμπ περιλαμβάνεται στις λίστες. Αυτός είναι ο λόγος που δεν δημοσιεύτηκαν ποτέ. Καλή σου μέρα, Ντόναλντ». Ο Μασκ δεν παρείχε αποδεικτικά στοιχεία για τον ισχυρισμό του ούτε ανέφερε πως είχε δει τα αρχεία. Ωστόσο, ανέβασε και πλάνα του Τραμπ σε πάρτι του Επστάιν από τη δεκαετία του '90.

Time to drop the really big bomb:@realDonaldTrump is in the Epstein files. That is the real reason they have not been made public.



Have a nice day, DJT!

— Elon Musk (@elonmusk) June 5, 2025