Θέλεις μια ζωή χωρίς άγχος; Θέσε σήμερα αυτά τα 5 όρια

Το άγχος αποτελεί “εχθρό” των millennials και των Gen Z, ωστόσο - αν προσπαθήσεις - μπορείς να απαλλαγείς από αυτό.

Άγχος: Μόλις πέντε γράμματα αρκούν για να φέρουν τα πάνω - κάτω στη ζωή σου, να αναστατώσουν την καθημερινότητά σου και να σου προκαλέσουν εσωτερική σύγχυση, αγωνία και ανασφάλεια. Το άγχος είναι πολλά περισσότερα από ένα αίσθημα. Κι αν ανήκεις στην πλειονότητα που ταλαιπωρείται τακτικά από κρίσεις άγχους, τότε καταλαβαίνεις πλήρως τι εννοούμε. Σε αποσυντονίζει, σε εξουθενώνει, σε εξαντλεί.

Με την πάροδο των χρόνων, όλο και περισσότεροι είναι οι επιστήμονες που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, προειδοποιώντας μας να χαλαρώσουμε, να δούμε τη ζωή με μια πιο φωτεινή ματιά και να ελαχιστοποιήσουμε την αξία που δίνουμε στα προβλήματα. Ναι, σε θεωρητικό επίπεδο όλα μοιάζουν εύκολα, στην πράξη, όμως, τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Κάθε ημέρα ξυπνάς με την πεποίθηση ότι θα μπορέσεις να διαχειριστείς το άγχος και την ένταση των αρνητικών συναισθημάτων, ωστόσο τις περισσότερες φορές αυτή η ελπίδα «ναυαγεί».

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, υπάρχει τρόπος να περιορίσεις - αν όχι να απαλλαγείς - από το άγχος της καθημερινότητας, αρκεί να πάρεις την απόφαση να θέσεις τα όριά σου. Είμαστε οι επιλογές μας και σίγουρα οι αποφάσεις μας, συνεπώς πάρε τη ζωή στα χέρια σου και ακολούθησε με συνέπεια τις συμβουλές των ειδικών. Το άγχος αποτελεί αναμφίβολα ένα βαρύδι στην καθημερινότητά μας και ήρθε η ώρα να το αντιμετωπίσουμε.

Πώς να διαχειριστείς το άγχος μέσα στην καθημερινότητα

#1 Προστάτεψε τον προσωπικό χρόνο σου

Ναι, ο προσωπικός χρόνος σου είναι πολύτιμος και, σίγουρα, δεν χρειάζεται να τον σπαταλάς σε ανθρώπους που προσπαθούν να τον εκμεταλλευτούν. Την επόμενη φορά που κάποιος θα σου ζητήσει να δουλέψεις περισσότερο, αρνήσου. Την επόμενη φορά που δεν θα θέλεις να βγεις έξω, απλώς μην βγεις. Δεν υπάρχει λόγος να καταπιεστείς. Γέμισε τον ελεύθερο χρόνο σου με δραστηριότητες, πράγματα και ανθρώπους που σε γεμίζουν χαρά, συμβάλλουν στην εξέλιξη και στη διατήρηση της εσωτερικής ηρεμίας σου.

#2 Υιοθέτησε μια «ρουτίνα αποτοξίνωσης» από τον διαδικτυακό κόσμο

Η καθημερινή, συνεχόμενη και ακατάπαυστη πρόσβαση στο διαδίκτυο επιβαρύνει την ψυχική υγεία μας. Μπορεί να νομίζουμε πως χαλαρώνουμε, όμως ο εγκέφαλός μας βομβαρδίζεται από πληροφορίες - τις περισσότερες φορές μη σημαντικές - που φθείρουν τον εσωτερικό κόσμο μας και εμποδίζουν την ψυχική και σωματική ηρεμία.

#3 Θέσε όρια γύρω από τον προσωπικό χώρο σου

Ο προσωπικός χώρος σου είναι ιερός και έτσι ακριβώς θα πρέπει να τον αντιμετωπίζεις. Θέσε σαφή όρια γύρω του, προστατεύοντας τον συναισθηματικό κόσμο σου. Σύμφωνα με την Δρ. Ντάνα Γκιόντα, συν-συγγραφέα του βιβλίου «Η Χαρά του Στρες», η διατήρηση αυτού του ορίου είναι ζωτικής σημασίας για την ψυχική υγεία. Διασφαλίζει ότι δεν θα εξαντλήσεις την ενέργειά σου σε εκείνους που επιλέγουν συνειδητά να παίρνουν περισσότερα απ’ όσα δίνουν. Να έχεις πάντα στον νου σου, ότι μπορείς να είσαι επιλεκτικός με τους ανθρώπους που θέλεις να βρίσκονται δίπλα σου. Δεν είναι αγένεια, αλλά σεβασμός στις προσωπικές ανάγκες και επιθυμίες σου.

#4 Μάθε να λες «όχι»

Η λέξη «όχι» δυσκολεύει χιλιάδες κόσμου σε αυτόν τον πλανήτη, που δεν μπορεί να καταλάβει πως το αρνείσαι κάτι δεν σε κάνει κακό άνθρωπο, αλλά άτομο που ξέρει να δίνει προτεραιότητες. Κάθε φορά που απορρίπτεις μια πρόταση ή ένα αίτημα, είναι επειδή επιλέγεις να κάνεις κάτι σημαντικότερο για εσένα. Αν μείνεις πιστός σε αυτά τα «όχι», θα νιώσεις πόσο απελευθερωτικό είναι.

#5 Δημιούργησε μια ισορροπία μεταξύ προσωπικής - επαγγελματικής ζωής

Δουλεύουμε για να ζούμε. Σε καμία περίπτωση το ανάποδο. Κράτα αυτή τη σκέψη κατά νου και φτιάξε την καθημερινότητά σου με τρόπο που θα σου προσφέρει χαρά. Η δουλειά είναι κομμάτι της ζωής σου, όχι η ίδια η ζωή σου. Αντί να νιώθεις ενοχές που αποσυνδέεσαι από την πραγματικότητα, απόλαυσε την ελευθερία, το προνόμιο της επιλογής και τη χαλαρότητα.

