Έρικ Μενέντεζ: Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισής του - «Εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια»

Οι λόγοι που ο Έρικ Μενέντεζ δεν αποφυλακίστηκε, μετά από 34 χρόνια

Οι αρχές της Καλιφόρνια απέρριψαν το αίτημα αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ, μετά από δεκαετίες που βρίσκεται στη φυλακή για τη δολοφονία των γονιών του, κρίνοντας πως αποτελεί ακόμα κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Ο ίδιος θα πρέπει να περιμένει επιπλέον τρία χρόνια μέχρι την επόμενη ακρόαση.

«Αν και σεβόμαστε την απόφαση, το αποτέλεσμα της σημερινής ημέρας ήταν, φυσικά, απογοητευτικό και όχι αυτό που ελπίζαμε», ανέφερε η οικογένεια Μενέντεζ σε δήλωσή της και πρόσθεσε: «Η πίστη μας στον Έρικ παραμένει ακλόνητη και ξέρουμε ότι θα δεχτεί τη σύσταση του Συμβουλίου με αξιοπρέπεια. Η μεταμέλεια, η εξέλιξή του και η θετική επιρροή που έχει ασκήσει στους γύρω του μιλούν από μόνα τους. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό του, με την ελπίδα ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι».

«Στρέφουμε τώρα την προσοχή μας στην ακρόαση του Λάιλ. Κι ενώ είναι αναμφίβολα δύσκολο, παραμένουμε συγκρατημένα αισιόδοξοι και ελπίζουμε ότι ο επίτροπος θα δει σε εκείνον αυτό που έχουν δει τόσοι άλλοι: έναν άνθρωπο που ανέλαβε την ευθύνη, μεταμόρφωσε τη ζωή του και είναι έτοιμος να επιστρέψει σπίτι».

Ο Επίτροπος Αναστολών Ρόμπερτ Μπάρτον δήλωσε για την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του Έρικ Μενέντεζ πως «δύο πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Μπορούν να σε αγαπούν και να σε έχουν συγχωρήσει, αλλά και πάλι να θεωρείσαι ακατάλληλος για αποφυλάκιση. Πιστεύω στη λύτρωση, αλλιώς δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά. Αλλά, βάσει των νομικών κριτηρίων, θεωρούμε ότι εξακολουθείς να αποτελείς έναν παράλογο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια».

Όπως εξήγησε ο Μπάρτον, ο βασικός λόγος για την απόρριψη του αιτήματος ήταν η συμπεριφορά του Έρικ Μενέντεζ στη φυλακή. «Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν οι υποστηρικτές σου, δεν υπήρξες υπόδειγμα κρατουμένου, και αυτό είναι, ειλικρινά, ανησυχητικό».

Ο επίτροπος απαρίθμησε τις παραβιάσεις των κανονισμών από το 2013, περιλαμβάνοντας ανάρμοστη συμπεριφορά με επισκέπτες, διακίνηση ναρκωτικών, κακή χρήση υπολογιστών, χρήση κινητού τηλεφώνου και βίαια περιστατικά το 1997 και το 2011. «Ένα άτομο μπορεί να θεωρηθεί επικίνδυνο με πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των παραπτωμάτων που διέπραξες εντός της φυλακής».

Ο Μπάρτον ανέφερε επίσης πως σε άλλες περιπτώσεις, παρόμοια παραπτώματα έχουν οδηγήσει σε πενταετή καθυστέρηση επανεξέτασης, αντί των τριών ετών που επιβλήθηκαν τώρα.

Με τη σειρά του, ο Εισαγγελέας της κομητείας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόχμαν, έχει εκφράσει ξεκάθαρα την αντίθεσή του στην πιθανότητα απελευθέρωσης των αδελφών Μενέντεζ, υποστηρίζοντας ότι «ποτέ δεν ανέλαβαν πλήρως την ευθύνη για τις φρικτές δολοφονίες των γονιών τους» και ότι έχουν ψευδώς ισχυριστεί πως υπήρξε κακοποίηση. «Η υπεράσπιση περί αυτοάμυνας είναι ένα πλήρες ψέμα. Το διαδίδουν εδώ και 35 χρόνια.»

Ο ίδιος πρόσθεσε, όπως γράφει και το CBS, πως οι ακροάσεις αποφυλάκισης πρέπει να βασίζονται σε γεγονότα, όχι σε τηλεοπτικές σειρές ή ντοκιμαντέρ που έχουν κυκλοφορήσει για την υπόθεση.

Ο Μπάρτον, ωστόσο, δεν απέρριψε τους ισχυρισμούς περί κακοποίησης, εκφράζοντας ενσυναίσθηση, αλλά υποστήριξε πως υπήρχαν άλλες εναλλακτικές από το να σκοτώσουν τους γονείς τους. Υπέδειξε πως θα μπορούσαν να είχαν ζητήσει βοήθεια από συγγενείς ή την αστυνομία. Ο επίτροπος χαρακτήρισε τη δολοφονία της Κίτι Μενέντεζ «απαλλαγμένη από κάθε ανθρώπινη συμπόνια».

Συνέχισε λέγοντας ότι, ενώ κατανοεί πόσο δύσκολο είναι για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης να μιλήσουν, ιδιαίτερα όταν ο δράστης είναι μέλος της οικογένειας, αυτό δεν σημαίνει ότι συνήθως καταφεύγουν σε δολοφονία.