Αυτά τα 4 ζώδια θα βιώσουν έντονες αλλαγές από σήμερα

Ο Κρόνος βοηθά σε όλους τους τομείς τα ακόλουθα ζώδια

Ο Κρόνος παίζει καθοριστικό ρόλο στην επιρροή αυτής της ημέρας, οπότε μπορούμε να περιμένουμε ότι θα μπει μια τάξη σε όλους τους τομείς. Το εξάγωνο Σελήνης-Κρόνου είναι μια θετική και αρμονική όψη, που θα μας βοηθήσει να υπερβούμε ορισμένους περιορισμούς.

Το μήνυμα που λαμβάνουμε σήμερα σχετίζεται με την επιμονή, τη δομή και το πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να απελευθερωθούμε. Το μέτρο και η τακτοποίηση είναι το κλειδί για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Για τέσσερα ζώδια, το μήνυμα της ημέρας αφορά τον εξής σκοπό: έχει νόημα ό,τι κάνουμε; Αξίζει τον κόπο; Η απάντηση είναι ναι - πάντα είχε και θα συνεχίσει να έχει.

Καρκίνος

Το εξάγωνο Σελήνης-Κρόνου δίνει τέλος σε μια απόφαση που σκεφτόσουν και ξανασκεφτόσουν, και σου επιτρέπει να ξεκαθαρίσεις επιτέλους το μυαλό σου για όσα έρχονται. Αποφασίζεις, νιώθεις καλά με αυτό και προχωράς. Η δομή είναι το στοιχείο του Κρόνου - νόμοι, κανόνες, κατευθυντήριες γραμμές. Για κάποιους, αυτό μπορεί να είναι περιοριστικό. Όμως εσένα, σε βοηθάει. Σου δίνει ένα πλαίσιο στο οποίο μπορείς να κινηθείς, κι αυτό σε κάνει να αποφασίζεις πιο γρήγορα. Αυτό είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα για σένα σήμερα: έχεις όρια, και αυτό βάζει τα πράγματα σε προοπτική. Και αυτή η συνειδητοποίηση κάνει τη ζωή πιο εύκολη.

Παρθένος

Αυτό το είδος ενέργειας σου ταιριάζει απόλυτα. Θα διαπιστώσεις ότι η όψη Σελήνης-Κρόνου σου δίνει την κατάλληλη ευκαιρία να σταματήσεις να βιάζεσαι και να κάνεις απλώς αυτό που χρειάζεται να γίνει. Ο Κρόνος ενισχύει αυτή τη νοοτροπία. Νιώθεις ότι αλλάζεις, και αυτή η μεταμόρφωση σου φαίνεται φυσική και αξιοθαύμαστη. Σήμερα, θα είσαι πιο σταθερός, πιο συγκεντρωμένος σε αυτά που θέλεις και χρειάζεσαι, και θα επηρεαστείς λιγότερο από εξωτερικούς παράγοντες. Σε βοηθά να έρθεις σε επαφή με την αυτοπεποίθησή σου - και αυτό είναι πάντα θετικό.

Ζυγός

Τον τελευταίο καιρό έχεις νιώσει πολλή πίεση. Κάποιες φορές, αυτό σε βοηθά να πετύχεις πολλά. Όμως τώρα νιώθεις ότι χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Κλασικός Κρόνος: μας πιέζει να τελειώνουμε τη δουλειά μας. Λειτουργεί, αλλά είναι και κουραστικό. Σήμερα, κατά τη διάρκεια της όψης Σελήνης-Κρόνου, θα έχεις τη διαύγεια να καταλάβεις ποιες είναι οι πραγματικές σου προτεραιότητες. Μόλις τακτοποιήσεις τη λίστα με αυτά που έχεις να κάνεις, θα μπορέσεις να τα διεκπεραιώσεις όλα, ένα-ένα. Είσαι παραγωγικός αυτή την ημέρα και αυτό σε γεμίζει ικανοποίηση. Δεν είναι τόσο ότι χρειάζεσαι ξεκούραση, όσο ότι πρέπει να θέσεις σωστά τις υποχρεώσεις σου.

Υδροχόος

Αυτή είναι μια ημέρα ξεκάθαρη και ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Θα δεις τα πράγματα αλλιώς. Η προοπτική που θα αποκτήσεις μέσω του εξαγώνου Σελήνης-Κρόνου θα σου δείξει πού και πότε χρειάζεσαι ένα διάλειμμα. Αυτή η καθαρότητα σκέψης είναι κάτι που σου έρχεται φυσικά. Ήσουν τόσο βαθιά βυθισμένος σε πολλά πράγματα, που τώρα το σώμα και το μυαλό σου σε παρακαλούν να σταματήσεις και να χαλαρώσεις. Η δομή και η πειθαρχία είναι εξαιρετικές, αλλά πρέπει να τις χρησιμοποιήσεις με ισορροπία. Βάλε στο πρόγραμμα και λίγο χρόνο για σένα. Όλη δουλειά και καθόλου διασκέδαση; Δεν γίνεται.