4 ζώδια που έλκονται μόνο από άτομα με υψηλό IQ – Γοητεύονται από την ευφυΐα

Η εμφάνιση έρχεται σε δεύτερη μοίρα για αυτά τα ζώδια

Κάθε ζώδιο έχει τα δικά του μοναδικά κριτήρια για το τι το ελκύει σε έναν άνθρωπο και τι όχι. Για κάποια ζώδια, η εξωτερική εμφάνιση μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο. Για κάποια άλλα, η ψυχική ωριμότητα μπορεί να είναι το παν. Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνα τα ζώδια που γοητεύονται κυρίως από το μυαλό – από μια έξυπνη συζήτηση, από την οξυδέρκεια, την πνευματική πρόκληση και την ευφυΐα.

Ναι, υπάρχουν 4 ζώδια που έλκονται μόνο από άτομα με υψηλό IQ, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους. Όσον αφορά σε αυτά τα 4 ζώδια, θεωρούν ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό από κάποιον που μπορεί να φτάσει το πνεύμα τους. Δεν τους αρέσει η μετριότητα.

Ποια είναι;

Δίδυμοι

Οι Δίδυμοι, οι οποίοι είναι ιδιαίτερα έξυπνοι και οι ίδιοι, έλκονται μόνο από άτομα με υψηλό IQ, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους. Οι Δίδυμοι κυβερνώνται από τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας. Έτσι, τους αρέσει πολύ αυτή η ψυχική σύνδεση με τον σύντροφό τους και γοητεύονται περισσότερο από ανθρώπους που μπορούν να συμβαδίσουν μαζί τους. Οι Δίδυμοι έχουν επίσης μια αγάπη για τη μάθηση και θέλουν στη ζωή τους ανθρώπους που μπορούν να τους διδάξουν νέα πράγματα.

Παρθένος

Ο Παρθένος κυβερνάται από τον Ερμή, τον πλανήτη της επικοινωνίας, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι Παρθένοι έλκονται μόνο από άτομα με υψηλό IQ. Οι Παρθένοι είναι εξαιρετικοί στην επικοινωνία και ως εκ τούτου χρειάζονται καλή επικοινωνία στις σχέσεις τους. Τους αρέσουν πραγματικά οι άνθρωποι που είναι παρατηρητικοί και στοχαστικοί. Επιπλέον, το συγκεκριμένο ζώδιο δεν είναι από τους τύπους που μεταπηδά εύκολα από σχέση σε σχέση. Δεν αποτελεί έκπληξη, λοιπόν, το γεγονός ότι ο Παρθένος πρέπει να γνωρίσει κάποιον πριν τον ερωτευτεί. Άλλωστε, ο πιο γρήγορος δρόμος για την καρδιά του, είναι μέσα από το μυαλό του.

Υδροχόος

Ο Υδροχόος είναι ζώδιο του αέρα και τα ζώδια του αέρα έχουν ως στόχο να είναι ανοιχτόμυαλα και μοναδικά. Ως αποτέλεσμα, έλκεται μόνο από άτομα με υψηλό IQ, ανεξάρτητα από την εμφάνισή τους. Όταν ένας Υδροχόος γνωρίζει ή μιλά με κάποιον που σκέφτεται διαφορετικά ή του δίνει μια νέα οπτική, αυτό τείνει να είναι πολύ ελκυστικό για εκείνον.

Αιγόκερως

Για τον Αιγόκερω, η εμφάνιση δεν έχει σημασία, αλλά το να είναι με κάποιον που είναι ικανός να «χτίσει» μια ζωή μαζί του έχει. Του αρέσουν οι ψυχικά ώριμοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν στόχους, που έχουν κάποια σοφία. Σε αντίθεση με τους περισσότερους ανθρώπους, ο Αιγόκερως δεν είναι ο τύπος που ξεκινάει κατευθείαν σχέσεις. Θα προτιμούσε πολύ περισσότερο να γνωρίσει κάποιον σε βαθύτερο επίπεδο για να δει πώς θα εξελιχθεί το μέλλον τους μεταξύ τους.

