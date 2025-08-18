3 ζώδια ξαναβρίσκουν σήμερα την ευτυχία, μετά από πολύ καιρό

Για κάποια ζώδια, η ενέργεια του Κρόνου είναι αυστηρή και απαιτητική, αλλά είναι ο απαραίτητος δρόμος για να βγουν στο φως

Η αστρολογική όψη του τετραγώνου Σελήνης-Κρόνου, σήμερα, 18 Αυγούστου 2025, μάς υπενθυμίζει το παρελθόν και το πόσο μακριά έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Η ελπίδα γεννιέται ξανά, η οποία δεν ήρθε χωρίς κόστος. Ό,τι κι αν περάσαμε, όσα κι αν θυσιάσαμε στην πορεία, δεν τα ξεχνάμε - τα κουβαλάμε, όχι ως βάρος, αλλά ως απόδειξη ότι αντέξαμε και προχωρήσαμε παρακάτω.

Για κάποια ζώδια, η ενέργεια του Κρόνου είναι αυστηρή και απαιτητική, αλλά είναι ο απαραίτητος δρόμος για να βγουν στο φως. Τα τετράγωνα φέρνουν εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά και πολύτιμα δώρα – και σήμερα, χαρίζουν πίστη, κουράγιο και τη σπίθα της ανανέωσης.

Δίδυμοι

Είναι από τα ζώδια που έχουν περάσει αρκετές δύσκολες στιγμές. Αν είσαι Δίδυμος θα βίωσες εμπόδια, καθυστερήσεις, απογοητεύσεις - και όλα αυτά σε εξάντλησαν ψυχικά. Εδώ και καιρό νιώθεις την ανάγκη για μια ουσιαστική αλλαγή. Και τώρα, μέσα στην αυστηρότητα του Κρόνου, κάτι αρχίζει να σου δίνει ελπίδα. Κάτι σε παρακινεί να πιστέψεις ξανά.

Σήμερα η μέρα σου δείχνει ξεκάθαρα πως η αλλαγή δεν θα έρθει από μόνη της. Όπως όλοι, θέλεις να είσαι ευτυχισμένος. Όμως η ευτυχία, χτίζεται. Και εσύ, επιτέλους, το καταλαβαίνεις. Αυτή τη μέρα αντιλαμβάνεσαι πως ο χρόνος δεν είναι απεριόριστος. Δεν υπάρχει το «αργότερα» ή το «κάποτε» – υπάρχει μόνο το τώρα. Παίρνεις αποφάσεις, κάνεις βήματα, ξεκινάς έναν νέο δρόμο που σε οδηγεί στην ελπίδα και την πνευματική ισορροπία.

Σκορπιός

Νιώθεις την ανάγκη να πατήσεις παύση. Να σταματήσεις τον φαύλο κύκλο της συναισθηματικής υπερανάλυσης και να πάρεις μια ανάσα. Η ένταση σε έχει κουράσει, και σήμερα είναι η στιγμή που λες: «Ως εδώ». Κάθε φορά που ο Κρόνος κυριαρχεί, υπάρχει η τάση να βυθιζόμαστε στους φόβους μας. Όμως εσύ, Σκορπιέ, έχεις κουραστεί. Θέλεις να σταματήσεις να αναμασάς παλιά λάθη και να κοιτάξεις το φως. Θέλεις θετικότητα, ηρεμία, αγνότητα. Και επειδή το θέλεις βαθιά, το προκαλείς. Έχεις τη δύναμη να φέρεις την ελπίδα στη ζωή σου - και σήμερα το καταφέρνεις. Η πρόθεσή σου είναι αρκετή για να γυρίσει ο τροχός. Αυτό είναι το δώρο σου.

Αιγόκερως

Ο Κρόνος είναι ο πλανήτης που σε κυβερνά, γι’ αυτό και αυτή η διέλευση σε επηρεάζει πιο έντονα απ’ όλους. Σήμερα σου δίνεται μια πρόκληση: να κοιτάξεις κατάματα τους φόβους σου και να τους ξεπεράσεις. Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να είναι η αρχή μιας βαθιάς εσωτερικής λύτρωσης. Το τετράγωνο αυτό σε βοηθά να ξεμπλοκάρεις συναισθηματικά. Δεν υπάρχει παράκαμψη, πρέπει να περάσεις μέσα από το σκοτάδι για να φτάσεις στο φως. Και εσύ, πιο ώριμος από ποτέ, έχεις τη δύναμη να το κάνεις.

Σήμερα, συνειδητοποιείς πως το παρελθόν δεν σε ορίζει. Δεν σε περιορίζει. Δεν είσαι πια το άτομο που ήσουν. Έχεις επιλέξει να δώσεις ξανά χώρο στην ελπίδα, χωρίς να περιμένεις τίποτα. Το ξεκίνησες μόνος σου - και όπως συμβαίνει, ένα καλό φέρνει το επόμενο.