Τα ζώδια της εβδομάδας από τη ζαρΑτούΣΤΡΑ (18/8 - 24/8)

Η ζαρΑτούΣΤΡΑ αναλύει την εβδομάδα 18 - 24/8/25 για κάθε ζώδιο.

Μπαίνουμε σε μια εβδομάδα που ξεκινά με καλές προθέσεις και ενέργεια για δράση, αλλά όσο πλησιάζει το Σαββατοκύριακο, τα πράγματα γίνονται πιο περίπλοκα. Ειδικότερα, τη Δευτέρα, το εξάγωνο Ερμή-Άρη μάς βοηθά να μιλήσουμε ξεκάθαρα, να διεκδικήσουμε έξυπνα και να κινηθούμε γρήγορα, ειδικά σε θέματα επικοινωνίας, δουλειάς ή σχέσεων.

Παράλληλα την Τρίτη, το τρίγωνο Ήλιου–Χείρωνα μας βοηθά να αναγνωρίσουμε τις «αδυναμίες» μας και να τις μετατρέψουμε σε δύναμη. Από την Παρασκευή, η ενέργεια αλλάζει. Ο Ήλιος περνάει στην Παρθένο ξεκινώντας επίσημα τα γενέθλια των Παρθένων και βγάζοντας στην επιφάνεια την ανάγκη για οργάνωση, αποδοτικότητα και ρεαλισμό.

Το Σάββατο μάλιστα η νέα Σελήνη στην Παρθένο, είναι ιδανική για ξεκινήματα σε θέματα εργασίας, υγείας, καθημερινότητας και αυτοβελτίωσης. Είναι η στιγμή να φτιάξουμε τα πλάνα μας για τον χειμώνα που έρχεται. Πολύ καλό διάστημα για Ταύρους, Καρκίνους, Παρθένους, Σκορπιούς, Αιγόκερους και Ιχθύες που έχουν γεννηθεί τις πρώτες ημέρες αυτών των ζωδίων.

Ωστόσο, η ίδια μέρα το τετράγωνο Αφροδίτης-Χείρωνα, ενεργοποιεί ευαίσθητα σημεία στις σχέσεις: ανασφάλειες ή παλιά τραύματα που σχετίζονται με την αγάπη και τη φροντίδα βγαίνουν στο προσκήνιο και μας καλούν να τα αντιμετωπίσουμε. Η αισθηματική ζωή των Κριών, Καρκίνων, Ζυγών και Αιγόκερων του 3ου δεκαημέρου, θέλει προσοχή. Τέλος, την Κυριακή, το τετράγωνο Ήλιου-Ουρανού ανατρέπει τα “καλά οργανωμένα” σχέδια μας και φέρνει απρόβλεπτες αλλαγές στα πλάνα μας αλλά και στη διάθεση μας.

Αναλυτικά, οι προβλέψεις της εβδομάδας 18/8 - 24/8

Κριός

Αγαπημένε φίλε Κριέ, αυτή εβδομάδα είναι ταυτόχρονα δημιουργική και ερωτική ενώ εξελίσσεται σε αρκετά πρακτική για εσένα. Ειδικότερα τη Δευτέρα, θα έχεις ενέργεια και διάθεση να μιλήσεις, να φλερτάρεις και να προχωρήσεις σε κάτι που σε εκφράζει. Ειδικά αν είσαι σε ένα situatioship ή single είναι εξαιρετικά πιθανό να δεις επιτέλους δράση και κάτι να προχωράει πιο ουσιαστικά. Την Τρίτη, μπορεί να νιώσεις πως δεν σε καταλαβαίνουν όπως θα ήθελες αλλά αυτό αποτελεί ευκαιρία για να τους αποδείξεις ποιος/ποια ακριβώς είσαι.

Ταύρος

Αγαπημένε Ταύρε, αυτή την εβδομάδα στις αρχές της στρέφεσαι προς το σπίτι σου, τους ανθρώπους σου αλλά και τον εαυτό σου. Ο έρωτας προς το τελος της είναι πιθανό να σου χτυπήσει τη πόρτα. H Δευτέρα είναι πολύ βοηθητική αφού μπορείς να οργανώσεις πιο αποτελεσματικά ζητήματα που σχετίζονται με το σπίτι. Είναι ιδανική στιγμή για να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες ή να ξεκινήσεις μια νέα ρουτίνα που θα κάνει τη ζωή σου πιο εύκολη. Την Τρίτη, μπορεί να σου δοθεί η ευκαιρία να συμφιλιωθείς με ένα δικό σου άτομο που ίσως είχατε κάποιες παρεξηγήσεις στο παρελθόν.

Δίδυμοι

Αγαπημένε Δίδυμε, αυτή η εβδομάδα είναι επικοινωνιακή με αρκετό φλερτ και επαφές με φίλους αλλά και με πρακτικές εξελίξεις μέσα στο σπίτι. Τη Δευτέρα, αν είσαι single, είναι πολύ καλή ημέρα για να βγεις κάποιο ραντεβού, να φλερτάρεις και να σε φλερτάρουν. Αν ετοίμαζες ένα δημιουργικό project, τώρα είναι η στιγμή για να το προωθήσεις.

Την Τρίτη, αν έχεις ανοιχτά ζητήματα με κάποιον από την παρέα σου ή με έναν συνεργάτη, θα σου δοθεί η ευκαιρία να τους προσεγγίσεις και να αποκαταστήσετε τις σχέσεις σας. Από την Παρασκευή, η ενέργεια γειώνεται. Ο Ήλιος περνά στην Παρθένο και μαζί με τη νέα Σελήνη το Σάββατο στον 4ο σου οίκο, σου δίνουν τη δυνατότητα να κάνεις restart σε ζητήματα σπιτιού και οικογένειας.

Καρκίνος

Αγαπημένε Καρκίνε, αυτή την εβδομάδα εστιάζεις στα οικονομικά και στην επικοινωνία σου - αλλά και σε νέες ευκαιρίες που έρχονται μέσα από το κοντινό σου περιβάλλον. Τη Δευτέρα, μια οικονομική ενίσχυση από ένα οικογενειακό σου άτομο, θα σου λύσει τα χέρια. Μπορεί να βρεις επίσης τρόπο να τακτοποιήσεις έξοδα ή να κάνεις αγορές που θα σε βοηθήσουν πρακτικά με το σπίτι. Την Τρίτη, μπορείς να περιμένεις θετικές εξελίξεις στα επαγγελματικά, ειδικά αν πρόσφατα αμφέβαλλες για την πορεία σου. Ένα άτομο κύρους μπορεί να αναγνωρίσει τη δουλειά σου ή να σου προσφέρει μια «διόρθωση» στον μισθό σου.

Λέων

Αγαπημένε Λέοντα, αυτή την εβδομάδα η προσοχή στρέφεται σε εσένα και στις προσωπικές σου ανάγκες και κυρίως στην εξασφάλιση της οικονομικής σου σταθερότητας. Συγκεκριμένα η Δευτέρα σου δίνει την αυτοπεποίθηση που χρειάζεσαι για να προωθήσεις τις ιδέες σου, να ξεκινήσεις νέες επαφές ή να βάλεις μπροστά προσωπικά σχέδια που χρειάζονται ενέργεια και πειθώ. Την Τρίτη, ένα άτομο διαφορετικής νοοτροπίας από τη δική σου ή από το εξωτερικό, ή μια πρόταση για ταξίδι ή μια ευκαιρία εκπαίδευσης μπορεί να σου ανοίξουν νέους ορίζοντες.



Παρθένος

Αγαπημένε Παρθένε, αυτή την εβδομάδα θα μπορέσεις να βρεις τρόπους να προωθήσεις τη δική σου ατζέντα, ενώ παράλληλα θα εξασφαλίσεις και ένα καλό οικονομικό «μαξιλαράκι» για τον χειμώνα. Συγκεκριμένα, η Δευτέρα σε βοηθά να κινηθείς έξυπνα και να κάνεις παρασκηνιακές συζητήσεις και επαφές για οικονομικά θέματα ή για μια ιδέα που θες να δουλέψεις προσεκτικά πριν την ανακοινώσεις. Είναι καλή ημέρα για κλείσιμο εκκρεμοτήτων και στρατηγικές κινήσεις που θα αποδώσουν αργότερα.

Ζυγός

Αγαπημένε Ζυγέ, αυτή η εβδομάδα σε βάζει να σκεφτείς σοβαρά τους στόχους σου και τις σχέσεις σου, αλλά και να κάνεις ένα βήμα πίσω για βάλεις σε μια τάξη τις σκέψεις σου και να οργανωθείς. Συγκεκριμένα η Δευτέρα, σου δίνει την ώθηση να προωθήσεις μια προσωπική ιδέα ή να πάρεις πρωτοβουλία σε ένα ομαδικό project. Μπορεί να δεχθείς στήριξη από φίλους ή να βρεις τον κατάλληλο σύμμαχο για τα σχέδια σου. Η Τρίτη είναι μια πολύ βοηθητική ημέρα αν θες να διορθώσεις τα κακώς κείμενα με τον σύντροφό σου ή να βάλετε νέους κοινούς στόχους και να έρθετε πιο κοντά.

Σκορπιός

Αγαπημένε Σκορπιέ, αυτή η εβδομάδα σε σπρώχνει να πάρεις αποφάσεις για την καριέρα σου και τα μελλοντικά σου σχέδια, ενώ ταυτόχρονα φέρνει αλλαγές στις σχέσεις σου. Συγκεκριμένα η Δευτέρα σε βοηθά να κινηθείς στρατηγικά στην καριέρα σου, δουλεύοντας πιο «παρασκηνιακά» για ένα επαγγελματικό στόχο. Μπορεί να προετοιμάσεις μια πρόταση, να διεκπεραιώσεις εκκρεμότητες ή να βάλεις τάξη σε κάτι που θα παρουσιαστεί αργότερα. Την Τρίτη, μπορείς να βρεις λύσεις σε θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και την υγεία σου. Μια καλή συνεργασία ή μια αλλαγή ρουτίνας μπορεί να αποδειχθεί ευεργετική. Ένα προβληματικό ζήτημα καριέρας τώρα βρίσκει επίσης λύση.

Τοξότης

Αγαπημένε Τοξότη, αυτή την εβδομάδα ανοίγεις τους ορίζοντες σου ενώ παράλληλα έχεις ευκαιρίες για εξέλιξη στα επαγγελματικά που θα εμπεριέχουν όμως και ανατροπές με απρόσμενο plot twist. Συγκεκριμένα η Δευτέρα, ευνοεί συζητήσεις και επαφές που σχετίζονται με ταξίδια, σπουδές, εξωτερικό ή νέους στόχους. Είναι η κατάλληλη στιγμή να δικτυωθείς, να

προωθήσεις μια ιδέα ή να ενώσεις δυνάμεις με άτομα που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εσένα. Την Τρίτη, ενδέχεται μια γνωριμία με άτομο από το εξωτερικό ή διαφορετικής νοοτροπίας από τη δική σου, να σε βοηθήσει να δεις πιο θετικά τον εαυτό σου και να πιστέψεις ξανά στον έρωτα ή σε ένα ταλέντο σου.

Αιγόκερως

Αγαπημένε Αιγόκερε, αυτή την εβδομάδα καλείσαι να ασχοληθείς με τα βαθύτερα εσωτερικά θέματα - από τα οικονομικά και τις συνεργασίες μέχρι τον τρόπο που αντιλαμβάνεσαι τη ζωή σου. Συγκεκριμένα, η Δευτέρα, σου δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσεις σε οικονομικές συμφωνίες, να βρεις λύσεις σε κοινά οικονομικά ή να κινηθείς δυναμικά για την καριέρα

σου. Μπορεί να έρθει επίσης μια πρόταση που θα αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. Η Τρίτη θα σου προσφέρει μια καλή στιγμή για να συζητήσεις με άτομα του στενού κύκλου σου και να λύσετε παλιές παρεξηγήσεις, κλείνοντας έτσι παλιά κεφάλαια και παρελθοντικές πληγές.

Υδροχόος

Αγαπημένε Υδροχόε, αυτή την εβδομάδα οι ερωτικές σχέσεις και οι συνεργασίες σου γίνονται το κέντρο της προσοχής - μαζί με θέματα των κοινών οικονομικών πόρων με το ταίρι σου. Συγκεκριμένα η Δευτέρα, ευνοεί συζητήσεις και αποφάσεις είτε στην ερωτική σου ζωή είτε σε μια επαγγελματική συνεργασία, ιδιαίτερα αν αφορούν ταξίδια, σπουδές ή επαφές με το

εξωτερικό. Μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία που ανοίγει νέες προοπτικές ή ένας διάλογος που σε φέρνει πιο κοντά με την σχέση σου. Την Τρίτη, θα σου δοθεί η ευκαιρία να λύσεις παρεξηγήσεις με τον/τη σύντροφό σου, να κλείσετε παλιές πληγές και να πεις όσα κρατούσες μέσα σου ως μελανά σημεία και παράπονα.

Ιχθύες

Αγαπημένε Ιχθύ, αυτή την εβδομάδα κάνεις focus σε σχέσεις και συνεργασίες, αλλά και σε αλλαγές στην καθημερινότητά σου που έρχονται μαζί με τον παράγοντα των απροσδόκητων εξελίξεων. Η Δευτέρα σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά και την καθημερινότητά σου, αλλά και να κλείσεις οικονομικές εκκρεμότητες που σχετίζονται με τρίτους. Ιδανική μέρα

για να τακτοποιήσεις λογαριασμούς, να συζητήσεις όρους συνεργασίας ή να βελτιώσεις τις συνθήκες εργασίας σου. Ακόμα την Τρίτη, θα έχεις την ευκαιρία να βελτιώσεις το προσωπικό σου εισόδημα μέσα από έξυπνες αλλαγές στο τρόπο που δουλεύεις. Ενδέχεται να υπάρξει μια αύξηση ή μια πρόταση που θα βοηθήσει την οικονομική σου ασφάλεια.

