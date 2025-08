Το «And Just Like That» ρίχνει οριστικά αυλαία - Ο αποχαιρετισμός της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Τέλος εποχής για την Κάρι Μπράντσο και την παρέα της, που μεγάλωσαν γενιές και γενιές

Με την τρίτη του σεζόν θα ρίξει και επίσημα αυλαία το spin-off του Sex and the City, «And Just Like That», όπως ανακοίνωσε o δημιουργος Μάικλ Πάτρικ Κινγκ. Κλείνει έτσι ένας κύκλος που αρχικά άνοιξε το 1998. Ο ίδιος ανέφερε ότι το καστ και το συνεργείο «καθυστέρησαν να ανακοινώσουν την είδηση μέχρι τώρα επειδή δεν θέλαμε η λέξη “τελευταίο” να επισκιάσει την απόλαυση της προβολής της σεζόν».

Η σειρά, που πήρε το όνομά της από τη χαρακτηριστική φράση της πρωταγωνίστριας Κάρι Μπράντσο, παρακολουθεί τις ερωτικές και καθημερινές περιπέτειες τριών από τις τέσσερις πρωταγωνίστριες του Sex and the city, καθώς διανύουν τα 50 τους, στη Νέα Υόρκη. Έκανε πρεμιέρα τον Δεκέμβριο του 2021, ωστόσο, όπως γράφει το BBC, η τηλεθέαση μειωνόταν σταδιακά κατά τη διάρκεια των τριών σεζόν, σύμφωνα με το Samba TV, έναν οργανισμό μέτρησης τηλεθέασης. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε σε 1,1 εκατομμύρια νοικοκυριά στις ΗΠΑ, ενώ τα πιο πρόσφατα επεισόδια συγκέντρωσαν λιγότερους από τους μισούς από αυτούς τους θεατές.

Η σειρά αντιμετώπισε και έντονη κριτική, κυρίως για τις προσπάθειές της να διαφοροποιήσει το καστ. Οι θεατές εντόπισαν επίσης εμφανή σεναριακά κενά - όπως ο πατέρας ενός βασικού χαρακτήρα να φαίνεται ότι πεθαίνει δύο φορές. Οι φανς αντέδρασαν έντονα στο τέλος του And Just Like That, σχολιάζοντας κάτω από τις αναρτήσεις του καστ και της παραγωγής: «Ήθελα αυτή η σειρά να συνεχιστεί μέχρι να μπουν όλοι οι χαρακτήρες σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στο West Palm Beach», έγραψε κάποιος. Ένας άλλος σχολίασε: «Δεν θέλουμε να τελειώσει. Θέλουμε να γίνει καλύτερη».

Με τη σειρά, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μοιράστηκε φωτογραφίες από τις δύο σειρές, γράφοντας πως ο χαρακτήρας που υποδύθηκε «κυριάρχησε στον επαγγελματικό μου παλμό για 27 χρόνια», αλλά τώρα «αυτό το κεφάλαιο ολοκληρώνεται». Πρόσθεσε επίσης πως το And Just Like That «ήταν γεμάτο χαρά, περιπέτεια και από το πιο υπέροχο είδος σκληρής δουλειάς δίπλα στα πιο εξαιρετικά ταλέντα. Θα περάσει καιρός μέχρι να το ξεχάσω. Ελπίζω να αγαπήσετε αυτά τα δύο τελευταία επεισόδια όσο κι εμείς».