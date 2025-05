Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ πραγματοποίησε μια εκκεντρική εμφάνιση στην πρεμιέρα της τρίτης σεζόν του « And Just Like That» στο Παρίσι την Τετάρτη και φυσικά δεν πέρασε απαρατήρητη

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ και δη ο χαρακτήρας που υποδύεται, η Κάρι Μπράντσο, είναι ένα από τα διαχρονικά fashion icons της Νέας Υόρκης, έτσι δεν προκαλεί καμία εντύπωση που η εμφάνισή της τώρα είχε όλα τα χαρακτηριστικά που θα είχε μια fashionista.

Η 60χρονη ηθοποιός, (aka Κάρι Μπράντσο του «Sex And The City»), φόρεσε ένα λευκό πουκάμισο με δαντελένιες λεπτομέρειες στο μπούστο και στον γιακά και με φουσκωτά μανίκια σε βικτοριανό στιλ, συνδυασμένο με μια maxi φούστα.

Η φούστα της ήταν και αυτή γεμάτη δαντελένιες λεπτομέρειες που της έδιναν boho χαρακτήρα. Απογείωσε το look της με peep toe λευκά ψηλοτάκουνα και μια τσάντα μαύρη με λαμπερές λεπτομέρειες, έπιασε τα μαλλιά της σε ένα ponytail το οποίο αναβάθμισε με μια μαύρη κορδέλα και κολιέ από μαργαριτάρια.

H Σάρα Τζέσικα Πάρκερ ήταν ο ορισμός του boho chic στην πρεμιέρα του « And Just Like That»

Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, η ηθοποιός επέλεξε ακόμη ένα εντυπωσιακό φόρεμα καθώς μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της φωτογραφήθηκαν μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ.

Συγκεκριμένα ήταν ένα dirndl Vivienne Westwood φόρεμα σε απόχρωση του μοβ, με κορσέ στο μπούστο, μια φούστα με layers και μακριά, φαρδιά μανίκια. Το συνδύασε με μπότες σε snakeprint, ένα κολιέ από χάντρες και ένα κομψό διακριτικό κρεμαστό.