Το πιο instagrammable resort των Κυκλάδων που "ταξιδεύει" στα διεθνή Μέσα

Πρωινό meditation δίπλα στη πισίνα ή χαλάρωση στην αιώρα του δωματίου σου;

Ναι, κάπως έτσι πρέπει να είναι το καλοκαίρι σου. Γιατί μετά από μια απαιτητική σεζόν, το σώμα και το μυαλό χρειάζονται ένα reset. Όχι απλά διακοπές αλλά απόλυτη χαλάρωση, φυσική ομορφιά και αισθητική σε κάθε λεπτομέρεια.

Φαντάσου να ξυπνάς με τον ήχο των κυμάτων, να βγαίνεις στη βεράντα σου και να αντικρίζεις μόνο λευκά βράχια και το απέραντο γαλάζιο. Η στιγμή που αφήνεις πίσω σου το άγχος της πόλης, φοράς το αγαπημένο σου λευκό φόρεμα και χάνεσαι στα μικρά σοκάκια, είναι μαγική.

Κάπου ανάμεσα στη σκέψη για τις πρώτες βουτιές, τα ηλιοβασιλέματα και τις βόλτες με το παγωτό στο χέρι, έρχεται και η ερώτηση, που θα μείνω; Αν λοιπόν ψάχνεις κάτι παραπάνω από ένα απλό ξενοδοχείο, αν θέλεις να ζήσεις μία εμπειρία που συνδυάζει την απόλυτη χαλάρωση, το στυλ, και τη μοναδικότητα του ελληνικού καλοκαιριού, τότε η απάντηση είναι μία, Calilo.

«Create A Life You Can Fall in Love With»

Το Calilo δεν είναι απλώς ένα resort. Είναι ένας μαγευτικός προορισμός από μόνος του, τοποθετημένος στη χρυσή ακτή του Πάπα στην Ίο. Είναι εκεί που η αισθητική συναντά την πολυτέλεια, και η φύση «απλώνεται» με τον πιο instagrammable τρόπο.

Εκεί δεν θα βρεις απλώς δωμάτια αλλά luxury σουίτες, πισίνες που μοιάζουν με όαση, και γωνιές που σε «καλούν» να αποτυπώσεις τη στιγμή με ένα κλικ.

Κάθε δωμάτιο στο Calilo είναι μια εμπειρία από μόνο του. Δεν πρόκειται απλώς για μια πολυτελή σουίτα είναι ένας προσωπικός χώρος γεμάτος φως, έντονα vibes και χειροποίητες λεπτομέρειες που σε κάνουν να νιώθεις σαν να βρίσκεσαι σε editorial. Ιδιωτικές πισίνες, μαρμάρινα ντους, αιώρες με θέα στο απέραντο μπλε και design που ισορροπεί ανάμεσα στο bohemian chic και την απόλυτη φινέτσα σε «καλούν» να αποτυπώσεις τη στιγμή με ένα κλικ.

Από τις φυσικές λίμνες με μάρμαρο μέχρι τα custom design καθίσματα-γλυπτά, κάθε σημείο είναι ένας μικρός παράδεισος όχι μόνο για το feed σου αλλά, πάνω από όλα, για την ψυχή σου. Το Calilo είναι η επιτομή του boho luxury αλλά πάντα με σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον του νησιού. Είναι το μέρος που πας για να χαλαρώσεις με στυλ, να γεμίσεις ενέργεια, και να γυρίσεις πίσω γεμάτη στιγμές, φωτογραφίες και νέες εμπειρίες.

Εκεί που το luxury συναντά την οικολογική συνείδηση

Εκτός από την αισθητική του, το Calilo κρύβει πίσω του μία σημαντική φιλοσοφία σεβασμου προς το περιβάλλον. Από την αρχιτεκτονική που εναρμονίζεται απόλυτα με το τοπίο, μέχρι την ανακύκλωση υλικών και τις eco-conscious πρακτικές που εφαρμόζει σε κάθε επίπεδο λειτουργίας του, το resort αποδεικνύει ότι η βιωσιμότητα μπορεί να είναι chic.

Δεν είναι τυχαίο ότι τα βλέμματα του διεθνούς Τύπου έχουν στραφεί τελευταία στην Ίο και όχι μόνο για τις ονειρικές της παραλίες. Το Calilo, με τη μοναδική του αισθητική και τη δέσμευσή του στη βιωσιμότητα, ξεχωρίζει τόσο πολύ, που πρόσφατα φιλοξενήθηκε στις σελίδες του παγκοσμίου φήμης Conde Nast Traveller, ως ένα από τα κορυφαία premium eco-conscious resorts των Κυκλάδων.

Μέσα από τη διάκριση αυτή, η Ίος αποκτά ξανά τη θέση που της αξίζει στον χάρτη των πιο hot προορισμών με ένα ξενοδοχείο που δεν προσφέρει απλώς διαμονή, αλλά αναβαθμίζει συνολικά την εμπειρία του νησιού.

Γιατί τελικά, όταν το καλοκαίρι σου αξίζει το καλύτερο, τότε η επιλογή είναι μονόδρομος. Calilo: Εκεί που η διαμονή γίνεται εμπειρία και η αισθητική σε ταξιδεύει.

Exclusive 5 star accommodation | Calilo.com