Σαν τη Θεσσαλονίκη δεν έχει: Ένα μοναδικό ταξίδι εμπειριών, με γεύσεις και αξιοθέατα

Ένα τριήμερο γεμάτο εξερεύνηση και γεύσεις

Ντρέπομαι που το λέω, αλλά αυτή ήταν μόλις η δεύτερη φορά που επισκεπτόμουν την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Μία αριστοκρατική πόλη που έχει τις δικές της κρυμμένες ομορφιές, βραδινή ζωή που δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα την Αθήνα, και εξαιρετική φιλοξενία.

Αυτή τη φορά, το ταξίδι μου οργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος E-Tourism του Interreg Greece – Bulgaria «Event organization Demonstration Tours for tourism stakeholders, magazines and tour operators», για λογαριασμό της Ένωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, από τη διαφημιστική εταιρεία “The Creatives”.

Από τις 11 έως τις 13 Νοεμβρίου, είχαμε την ευκαιρία να ξεναγηθούμε σε μνημεία και τουριστικούς πόρους της πόλης, να δοκιμάσουμε γεύσεις σε γνωστά μαγαζιά της Θεσσαλονίκης, να κάνουμε εκδρομή με σκάφος στον Θερμαικό κόλπο, να περιποιηθούμε λίγο τον εαυτό με στον χώρο ευεξίας "Idolo Spa" και να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα τη βραδινή ζωή της πόλης.

Το τριήμερο στην πόλη ξεκίνησε με ένα υπέροχο γεύμα στον Νέο Γαλέριο, το μεζεδοπωλείο που αναβιώνει και συνεχίστηκε με τα φανταστικά cocktails του Tiger Loop, στο ξενοδοχείο On Residence. Επισκεφθήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο για την έκθεση των 60 χρόνων στιγμών, κάναμε βόλτα στον Λευκό Πύργο, δοκιμάσαμε κανόλι στο Holy Cannoli (που ήταν καλύτερο από της Σικελίας) και πήραμε μία γεύση από την ολοκλήρωση της Αγοράς Μοδιάνο, που θα επαναλειτουργήσει σύντομα.

Η μέρα ολοκληρώθηκε με ιδιωτικό δείπνο, με πιάτα εμπνευσμένα από την παράδοση της Θεσσαλονίκης, υπό την επιμέλεια του σεφ Γιάννου Σδούγκα. Είχαμε επίσης τη χαρά να ξεναγηθούμε στο οινοποιείο του Κτήματος Γεροβασιλείου, όπου μάθαμε πολλά για τη διαδικασία της παραγωγής κρασιού, το οποίο και δοκιμάσαμε.

Η Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης θα ήθελε να ευχαριστήσει τα ξενοδοχεία-μέλη της Grand Palace, Hyatt Regency Thessaloniki, MonAsty, Onoma, On Residence, S Hotel και Teight που προσέφεραν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους καλεσμένους, καθώς και τις κυρίες Κουκουβού Αγγελική / Διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης για την εξαιρετική ξενάγηση και Βασιλική Γεροβασιλείου για την υπέροχη επίδειξη του αμπελώνα και του οινοποιείου του Κτήματος Γεροβασιλείου. Επιπλέον ευχαριστεί θερμά τον συνεταιρισμό ραδιοταξί “Taxiway” και τον χώρο ευεξίας “Idolo Spa”, εταιρείες που συνέβαλαν με τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στην ομαλή διεξαγωγή του τριημέρου.

Η δράση συγχρηματοδοτήθηκε από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.