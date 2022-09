Στο Saitama, θα φας κεμπάπ και noodles, αλλά όχι όπως τα ξέρεις

Πώς θα σου φαινόταν να φας κεμπάπ με ρύζι μέσα σε αραβική πίτα;

Άλλο ένα new entry στην Αθήνα που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε, και μόλις άνοιξε στην οδό Κεραμεικού. Ο σεφ Άνταμ Κοντοβάς έβαλε πάλι το χέρι του σε μία κουζίνα και το Saitama έγινε κιόλας talk of the town, αν και μετρά περίπου 2 μήνες λειτουργίας.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Δεν γίνεται να μην προσέξεις το πιο χρωματιστό και funky σημείο του Κεραμεικού, με τους 2.47 να έχουν επιμεληθεί την τοιχογραφία ακριβώς δίπλα από το μαγαζί. Σχεδόν σου φωνάζει να κάνεις μία στάση (ακόμα κι αν πηγαίνεις στη δουλειά) για να δοκιμάσεις ένα street food κεμπάπ ή να πιεις έστω ένα κοκτέιλ on tap.

Εμείς μιλήσαμε με τον Σταμάτη Σταματιάδη, που άνοιξε ένα street food spot που θα αποτυπώνει την αγάπη του για το anime. Σε περίπτωση που δεν είσαι fan και δεν το γνωρίζεις, Saitama είναι περιοχή στην Ιαπωνία, αλλά κυρίως ο χαρακτήρας του κόμικ One Punch-man, που κατατροπώνει τους κακοποιούς με μία και μόνο γροθιά. Το Saitama ακολουθεί αυτή τη λογική και αισθητική συνολικά, αλλά το ότι είναι street food, στο κάνει πιο έτοιμο να σταματήσεις, να δοκιμάσεις και να συνεχίσεις τη μέρα σου.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Στις 4 το μεσημέρι, ο Κεραμεικός ήταν ακόμη άδειος, αλλά η κουζίνα όμως μέσα ετοίμαζε παραγγελίες delivery και τα πιάτα για τον κόσμο που καταφτάνει κυρίως τις βραδινές ώρες. Ακριβώς δίπλα, θα δημιουργηθεί σύντομα ένας art χώρος για anime εκθέσεις και μουσικές, «για να μπορείς να περιηγείσαι με το ποτό σου» και απέναντι, θα υπάρξει ένα μπαρ, σε στιλ καντίνας.

«Θέλουμε να είναι όλα δικά μας και να έχουμε καλές πρώτες ύλες», μου εξηγεί ο Σταμάτης Σταματιάδης, ενώ τονίζει το ότι είναι ένα εστιατοριακό street food, μέσα στο οποίο βρίσκεις ένα έξυπνο πάντρεμα της ανατολίτικη, ασιατικής και μεσογειακής κουζίνας. Πώς; Βάζοντας κεμπάπ μέσα σε αραβική πίτα, μαζί με αρωματικό ρύζι και σπιτικές πίκλες. Οι επιλογές παίζουν σε μοσχάρι και αρνί, κοτόπουλο, χοιρινό και γαρίδα αλλά και για τους vegan φίλους με κιμά λαχανικών και ταχίνι.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Αυτά όμως που κερδίζουν τις εντυπώσεις (και τον δικό σου ουρανίσκο) είναι τα udon noodles, που είναι πολύ πιο χοντρά από αυτό που έχεις συνηθίσει, φτιάχνονται από σιτάλευρο και παραπέμπουν σε σπιτική pasta, Αν τα αναμίξεις με κοτόπουλο Τομ Κα Γκάι, τόφου, μανιτάρια και καλαμπόκι, θα επιστρέψεις για να τα ξαναφάς. Αν δεν τρως κρέας, δοκίμασε σίγουρα τα χορτοφαγικά με λιαστή ντομάτα, κολοκύθι, ελιές, πέστο και μανούρι.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Στα εξτρά, υπάρχει πάντα μία σαλάτα εποχής με φρέσκα υλικά αλλά και το αγαπημένο γλυκό Baked Alaska, με κρέμα παρφέ ή σοκολάτα. Τα κοκτέιλ του Πάνου Μιγκλή είναι έτοιμα να μπουν σε ποτήρι, με κορυφαία επιλογή το Negroni, αρωματισμένο με κεράσι και φράουλα, αν και εγώ λέω ναι στο Mai Tai με ανανά.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Κεραμεικού 101, Κεραμεικός