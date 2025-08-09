Ο Τζέισον Μομόα ξυρίζεται για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια για το Dune 3

Ο Τζέισον Μομόα αποχωρίζεται το χαρακτηριστικό του μούσι για το Dune 3 και εκφράζει την αγάπη του για την προστασία του πλανήτη.

Ο Τζέισον Μομόα, γνωστός για το φουντωτό μούσι του και τον ρόλο του Aquaman, έκανε την πρώτη του ξυριστική αλλαγή μετά από έξι χρόνια, ενόψει της επιστροφής του στην πολυσυζητημένη ταινία επιστημονικής φαντασίας, Dune 3.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε πρόσφατα ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου φαίνεται να ξυρίζει το χαρακτηριστικό του μούσι, αποκαλύπτοντας ένα σχεδόν άτριχο πρόσωπο, που εντυπωσιάζει τους θαυμαστές του. Ωστόσο, ο ίδιος παραδέχεται ότι δεν του αρέσει καθόλου αυτή η αλλαγή, γράφοντας χιουμοριστικά: «Tο μισώ!».

Ο Μομόα αναφέρθηκε με αγάπη στον σκηνοθέτη της ταινίας, Ντενίς Βιλνέβ, λέγοντας αστειευόμενος: «Μόνο για σένα, Ντενίς». Ο ίδιος είχε πρωταγωνιστήσει ως Ντάνκαν Άινταχο στην ταινία Dune του 2021, που διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ με ονόματα όπως οι Τιμοτέ Σαλαμέ, Ζεντάγια, Όσκαρ Άιζακ και Τζος Μπρόλιν.

Παρά το γεγονός ότι ο χαρακτήρας του Ντάνκαν Άινταχο πεθαίνει στην πρώτη ταινία, ο Μομόα επιβεβαίωσε πως θα τον δούμε ξανά στο Dune 3 που αναμένεται το επόμενο έτος, παραπέμποντας με χιούμορ στα μυθιστορήματα του Φρανκ Χέρμπερτ, από τα οποία εμπνεύστηκαν οι ταινίες.

Εκτός από την επαγγελματική του ζωή, ο Μομόα είναι γνωστός και για την έντονη περιβαλλοντική του δράση. Ίδρυσε την εταιρεία Mananalu το 2019, με στόχο να περιορίσει τα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης και να προστατεύσει τον πλανήτη, θέμα για το οποίο είναι βαθιά παθιασμένος.

Η αφοσίωσή του αυτή εκδηλώθηκε και το 2019, όταν δημόσια κατηγόρησε τον συνάδελφό του Κρις Πρατ για τη χρήση πλαστικού μπουκαλιού νερού σε διαφήμιση. Ο Πρατ απάντησε με κατανόηση, εκφράζοντας τη δική του περιβαλλοντική ευαισθησία και δεσμεύτηκε να μειώσει τα πλαστικά μιας χρήσης.

Η φιλική τους ανταλλαγή και η προσπάθεια ευαισθητοποίησης του κοινού σε ζητήματα περιβάλλοντος αποδεικνύουν πόσο σημαντικό είναι το θέμα αυτό για τους δύο ηθοποιούς. Ο Μομόα, μάλιστα, δε δίστασε να ζητήσει συγγνώμη για το θερμό του σχόλιο, τονίζοντας πως η αγάπη και ο σεβασμός παραμένουν βασικά στοιχεία στη σχέση τους.

Με την επιστροφή του στο Dune 3 και τη νέα του περιβαλλοντική δράση, ο Τζέισον Μομόα συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις τόσο στην οθόνη όσο και εκτός αυτής.

