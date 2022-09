Borghese: Στο νέο στέκι στο Παγκράτι θα φας το πιο αυθεντικό ιταλικό σάντουιτς

Το σαντουιτσάδικο που θα κλέψει την καρδιά σου

Η Αρχελάου στο Παγκράτι είναι ο δρόμος που έχει ήδη συγκεντρώσει μερικά από τα πιο γνωστά μαγαζιά στην πόλη και είναι το κλασικό πέρασμα για εκείνους που είναι η γειτονιά τους, αλλά και για εμάς τους υπόλοιπους.

Το "Tre Sorelle" είναι ένα από τα καλύτερα pizza spots από το 2017, και πλέον έχει αδερφάκι, ακριβώς δίπλα του, που θα μιλήσει στην καρδιά του κάθε sandwich lover (όπως εγώ, ας πούμε). Οι ιδιοκτήτες του, Βαγγέλης Καραμιχάλης και Μιχάλης Χατζηγιάγκος, λειτούργησαν συμπληρωματικά, με τον έναν να έχει ζήσει πολλά χρόνια στη Φλωρενία και να ξέρει από αρχιτεκτονική και με τον άλλο να έρχεται από την εστίαση της Θεσσαλονίκης. Με τον σεφ Γιώργο Λαϊνά, που έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο και μετρά αρκετές συνεργασίες, το αποτέλεσμα θα ήταν σίγουρα εγγυημένο.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Η υπόθεση σάντουιτς δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση στην Αθήνα. Αν εξαιρέσεις το Guarantee στο Κουκάκι, που στέκει εκεί δεκαετίες και έχει υλικά εξαιρετικής ποιότητα, όπως μου λέει και ο Μιχάλης Χατζηγιάγκος, δύσκολα θα βρεις κάτι που δεν είναι τοστ ή φραντζόλα με 10 υλικά μέσα. «Θέλαμε να έχουμε καλά σάντουιτς, κρουασάν με κρέμα, χυμούς και να παίρνουμε καφέ στο χέρι, χωρίς απαραίτητα να καθόμαστε στο μαγαζί. Θέλαμε επίσης να είναι νωρίς μέσα στη μέρα, για αυτό και ξεκινάμε 8 το πρωί και κλείνουμε γύρω στις 8 το βράδυ. Λόγω πανδημίας, μάς πήρε 2 χρόνια να το φτιάξουμε».

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Το Borghese προμηθεύεται το ψωμί του από τον new age φούρνο Kora στο Κολωνάκι και τα cinnamon buns και rolls από το Φίλινγκς και τον Αλέξανδρο Κόνιαρη, άρα ξέρεις από πριν ότι θα δοκιμάσεις πολύ νόστιμα πράγματα. Τα προϊόντα έρχονται από μία εταιρία που προμηθεύει αυθεντικά ιταλικά προϊόντα και είναι αυτά που θα δοκιμάσεις και δίπλα, στο Tre Sorelle.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Ο σεφ Γιώργος Λαϊνάς περιγράφει το μαγαζί επιλέγοντας τις ιδανικές λέξεις. «Θέλουμε να είμαστε ένα ιταλικό μπακάλικο γιατί και στην Ιταλία, τα μπακάλικα φτιάχνουν αντίστοιχα σάντουιτς. Τα προϊόντα που πουλάνε στη βιτρίνα, βρίσκονται και μέσα σε σάντουιτς που φτιάχνονται εκείνη τη στιγμή». Στόχος των ανθρώπων του Borghese είναι να φτιάχνουν καλά σάντουιτς με καλά εποχιακά υλικά. «Ο κόσμος λατρεύει περισσότερο τη μορταδέλα με μαύρο πιπέρι και ολόκληρο πιστάσιο. Την τιμάμε όμως εμείς γιατί τη σερβίρουμε μόνο με ρόκα, μαγιονέζα και ελάχιστο πεκορίνο, γιατί θέλουμε να αναδεικνύουμε τα καλά αλλαντικά και τυριά έτσι όπως κάνουν και οι Ιταλοί». Less is more, γιατί η νοστιμιά βρίσκεται στην απλότητα και όχι στον συνωστισμό των υλικών.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Ο κατάλογος σου δίνει 21 επιλογές και ειλικρινά, δεν ξέρω πώς θα καταφέρει να επιλέξεις ένα. Εμείς δοκιμάσαμε το απλό σάντουιτς με γαλοπούλα, τρούφα, βουβαλίσια μοτσαρέλα, σαλάτα και μαγιονέζα μυρωδικών. Ελαφρύ, αλλά αριστουργηματικό. Εξίσου ενδιαφέρον ήταν το σάντουιτς με γκοργκονζόλα, σύκο, πικάντικο σαλάμι και σαλάτα. Όσο έχουμε σύκα, προλαβαίνεις να το δοκιμάσεις. Θα βρεις και πολύ ενδιαφέρουσες σαλάτες, ιδανικές για το lunch break σου. Συνόδευσέ τα με καφέ ή μία δροσερή λεμονάδα και μην φύγεις χωρίς να πάρεις κάποιο ιταλικό προϊόν, όπως τα μπισκότα ή μία σάλτσα για τη μακαρονάδα σου.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Όταν με το καλό χειμωνιάσει, θα προστεθεί κάποια βελουτέ σούπα, ιταλικό λουκάνικο ή κάποιο σιγομαγειρεμένο κρέας μέσα σε σάντουιτς. Εγώ πάντως θα επιστρέψω σίγουρα για να δοκιμάσω προσούτο κρούντο με λιαστές ντομάτες και το κατσικίσιο τυρί με πράσινο μήλο κομποτέ.

photo credits: Γιώργος Κωστιάνης

Αρχελάου 19, Παγκράτι