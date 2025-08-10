Ο Γουίλεμ Νταφόε πρωταγωνιστεί σε νέα ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη

Η νέα ταινία του Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ μεταφέρει το μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη σε ένα ατμοσφαιρικό αλλά ψυχρό οικογενειακό μελόδραμα.

Ο Γουίλεμ Νταφόε επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με μια ερμηνεία που συνδυάζει μελαγχολία και υπόγεια γοητεία, στο «Πάρτι Γενεθλίων» του Ισπανού σκηνοθέτη Μιγκέλ Άνχελ Χιμένεθ. Η ταινία, βασισμένη στο μυθιστόρημα του 2007 από τον Έλληνα συγγραφέα Πάνο Καρνέζη, αντλεί έμπνευση από τη ζωή και το μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση, τοποθετώντας την ιστορία σε ένα ιδιωτικό νησί τη δεκαετία του 1970.

Ο Νταφόε υποδύεται τον Μάρκο Τιμολέοντα, έναν πανίσχυρο και ψυχρό μεγιστάνα της ναυτιλίας, που διοργανώνει ένα υπερπολυτελές πάρτι για τα 25α γενέθλια της κόρης του Σοφίας, ερμηνευμένης από τη Vic Carmen Sonne. Πίσω από τη φανταχτερή γιορτή, όμως, κρύβεται ένας πιο σκοτεινός και προσωπικός σκοπός, καθώς η οικογενειακή ιστορία είναι σημαδεμένη από την τραγική απώλεια του γιου του πριν από μια δεκαετία.

Σύμφωνα με τo Variety, το σενάριο αφαιρεί πολλά από τα σατιρικά και βιογραφικά στοιχεία του πρωτότυπου βιβλίου, επιλέγοντας μια πιο λιτή αφήγηση που εστιάζει κυρίως στη δυναμική πατέρα-κόρης. Η Σοφία, μοναδική κληρονόμος, παλεύει με την ασφυκτική επιρροή του πατέρα της και την αίσθηση ότι ποτέ δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί την ανάμνηση του αδερφού της.

Πλαισιωμένοι από ένα διεθνές καστ, οι Χρήστος Στέργιογλου, Τζο Κόουλ και Έμα Σουάρεθ δίνουν επιμέρους διαστάσεις στην ιστορία. Η φωτογραφία του Γκρι Ζορντάνα, με το μουντό φως και την υγρή ατμόσφαιρα, αποτυπώνει το κλειστοφοβικό περιβάλλον του νησιού, ενώ η μουσική των Αλέξανδρου Λιβιτσάνου και Prins Obi ενισχύει την ένταση.

Η πιο αξέχαστη στιγμή ίσως είναι η ψιθυριστή, σχεδόν απειλητική ερμηνεία του Νταφόε στο «Don’t Let Me Be Misunderstood», που αμφισβητεί κάθε λέξη του τραγουδιού.