Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ: Η περιπέτεια υγείας που άλλαξε τη ζωή του - “Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη”

Ο ηθοποιός θυμάται πώς μια σοβαρή ασθένεια στην εφηβεία τον έφερε κοντά στον θάνατο και διαμόρφωσε την καριέρα και την πίστη του.

Ο Τσαντ Μάικλ Μάρεϊ αποκάλυψε μια συγκλονιστική εμπειρία υγείας που έζησε σε ηλικία μόλις 15 ετών και η οποία τον έφερε κυριολεκτικά στο χείλος του θανάτου. Ο 43χρονος σήμερα ηθοποιός, γνωστός από σειρές και ταινίες όπως το One Tree Hill, το Freaky Friday και το Cinderella Story, μίλησε για την περιπέτειά του στο podcast «Great Company».

Όπως περιέγραψε, τα έντερά του είχαν στρίψει, προκαλώντας μια επικίνδυνη κατάσταση που τον οδήγησε σε νοσηλεία διάρκειας δυόμισι μηνών. Μετά την αρχική χειρουργική επέμβαση, υπέστη εσωτερική αιμορραγία, χάνοντας το 50% του αίματός του. «Ήμουν στο νεκροκρέβατό μου», είπε χαρακτηριστικά, ανακαλώντας ότι έβλεπε τον πατέρα του καταβεβλημένο και έναν ιερέα στο πλευρό του για την τελευταία ιεροτελεστία, πριν οι γιατροί του κάνουν μετάγγιση αίματος που του έσωσε τη ζωή.

Η κρίση δεν τελείωσε εκεί· τα όργανά του σταμάτησαν να λειτουργούν προσωρινά, λόγω συσσωρευμένου πηγμένου αίματος, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε δεύτερη επέμβαση. Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του γνώρισε μια νοσοκόμα ονόματι Αλάνα, που εργαζόταν επίσης ως μοντέλο, η οποία τον ενθάρρυνε να ακολουθήσει καριέρα στον χώρο του θεάματος. Αν και εκείνος δήλωσε από την αρχή ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός, η συμβουλή της να ξεκινήσει από το μόντελινγκ αποδείχθηκε καταλυτική.

Όταν πήρε εξιτήριο, το βάρος του είχε πέσει από τα 180 στα 118 κιλά. «Ήμουν σκελετός… Δεν αναγνώριζα τον εαυτό μου στον καθρέφτη. Ήταν το πιο τρομακτικό πράγμα», δήλωσε.

Παρά το τραύμα, η εμπειρία αυτή ενίσχυσε την πίστη του στον Θεό και εμβάθυνε τον δεσμό του με τον πατέρα του. «Είμαι πέρα για πέρα ευγνώμων», τόνισε.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μάρεϊ πρωταγωνίστησε σε δημοφιλείς παραγωγές όπως τα House of Wax, Freaky Friday και Dawson’s Creek, διαγράφοντας μια επιτυχημένη πορεία που, όπως ο ίδιος παραδέχεται, ίσως να μην είχε ξεκινήσει ποτέ χωρίς εκείνη τη συγκλονιστική δοκιμασία.

