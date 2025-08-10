Ισχυρό μήνυμα από δήμους: Επιδόματα και παροχές για κάθε παιδί που γεννιέται

Η ενίσχυση των γεννήσεων και η στήριξη της οικογένειας, ειδικά σε ορεινές και ακριτικές περιοχές, αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα για την κοινωνική και αναπτυξιακή συνοχή της ελληνικής περιφέρειας.

Με πρωτοβουλίες δημογραφικής στήριξης από τους ίδιους τους δήμους, εκπέμπεται ένα ισχυρό μήνυμα για την ανάγκη έμπρακτης ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών.

Όλα ξεκίνησαν από τον Δήμο Αγράφων, που το 2023 ανακοίνωσε ότι δίνει 1.500 ευρώ για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο, ποσό που αυξήθηκε στα 3.000 ευρώ έναν χρόνο αργότερα και ισχύει μέχρι σήμερα.Ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των νέων οικογενειών και την καταπολέμηση της πληθυσμιακής συρρίκνωσης έκανε πρόσφατα ο Δήμος Σερβίων, ο οποίος χορήγησε το πρώτο βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ σε οικογένεια που απέκτησε παιδί στη Δημοτική Κοινότητα Ελάτης. Η ενίσχυση αυτή προέρχεται από τα ανταποδοτικά έσοδα του Δάσους της Ελάτης, σύμφωνα με τη δέσμευση της Δημοτικής Αρχής για στήριξη των νέων οικογενειών και της παραμονής των κατοίκων στην περιοχή.

Ως μέτρο αντιμετώπισης της δημογραφικής κρίσης, ο Δήμος Προσοτσάνης προκήρυξε οικονομική ενίσχυση 1.000 ευρώ για κάθε νέο παιδί που γεννήθηκε από το 2024 κι έπειτα, από οικογένειες κατοίκων της περιοχής που ανήκουν στις οικονομικά αδύναμες.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Insider.gr