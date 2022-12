Ο Robbie Williams έρχεται το καλοκαίρι στο Rockwave Festival

Έρχεται την 1η Ιουλίου 2023

Το Rockwave Festival επιστρέφει και υποδέχεται έναν από τους μεγαλύτερους σούπερ σταρ της εποχής μας! Μετά την καταιγιστική του εμφάνιση το 2015 στη σκηνή του TerraVibe, ο ROBBIE WILLIAMS εκπληρώνει την υπόσχεση που έδωσε στο ελληνικό κοινό!

ROBBIE IS COMING BACK!

Το Σάββατο 1 Ιουλίου 2023 ο μοναδικός Robbie επιστρέφει για να μας υπενθυμίσει πως τα 25 του χρόνια στη μουσική είναι όπως ακριβώς κι εκείνος: λαμπερά, θριαμβευτικά, ανεπανάληπτα αλλά και μόνο η αρχή!

Κάθε show του, ένα μουσικό υπερθέαμα. Η εκθαμβωτική του εμφάνιση στο Rockwave του 2015 στιγμάτισε τις συναυλιακές αναμνήσεις όσων τον απόλαυσαν επί σκηνής. Χόρεψαν με το Let Me Entertain You, σιγοτραγούδησαν το Angels και το δικό του αγαπημένο Feel. Φυσικά, ο Robbie το ανταπέδωσε στους Έλληνες φαν, χαρίζοντας μας μια σπάνια εκτέλεση του Me and My Monkey. Τον Ιούλιο του 2023, ο Robbie Williams επιστρέφει για να ξανασυναντηθεί με το ελληνικό κοινό και να προσφέρει μια μοναδική εμφάνιση, σαν εκείνες που πολύ καλά ξέρει να δίνει!

ROCKWAVE FESTIVAL

ROBBIE WILLIAMS

1 Ιουλίου 2023

TerraVibe



More lineup announcements are coming soon!

Stay tuned!

Τιμές Εισιτηρίων

(στις τιμές εισιτηρίων περιλαμβάνεται το κόστος της υπηρεσίας διαχείρισης εισιτηρίων)

Γενική Είσοδος

Φάση 1: 49,50 ευρώ

Φάση 2: 55 ευρώ

Φάση 3: 60,50 ευρώ

Φάση 4: 66 ευρώ

Golden Standing

99 ευρώ

VIP (A & B)

99 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή Golden Standing εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκίνησε!

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά: viva.gr & hunteragency.gr

Τηλεφωνικά: 11876

Σε όλα τα Viva Spots

(Καταστήματα Wind, Public, Media Markt, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, αθηνόραμα.gr)

Δίκτυο Public

Kαταστήματα Public