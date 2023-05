Queer Movie Nights 2023: Επιστρέφει το Φεστιβάλ LGBTQΙ+ ταινιών

Στο πλαίσιο του Αthens City Festival από τον Δήμο Αθηναίων

To “Queer Movie Nights”, από το περιοδικό ANTIVIRUS, επιστρέφει για 2η χρονιά στον κινηματογράφο Τριανόν και το Ινστιτούτο Γκαίτε στις 15-18 Μαΐου 2023.

Μια γιορτή του queer κινηματογράφου με διεθνείς παραγωγές, πρεμιέρες, ελληνικές ταινίες και ειδικούς καλεσμένους στην καρδιά της Αθήνας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Τρανσφοβίας, Αμφιφοβίας & Ιντερφοβίας*.

Συνολικά, 16 ταινίες θα παρουσιαστούν, πολλές σε πρώτη προβολή στην Ελλάδα, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα της queer σκηνής. Θα απολαύσουμε τις περιπέτειες μιας γκέι ομάδας ράγκμπι της Αγγλίας, θα συγκινηθούμε από το δύσκολο προσωπικό ταξίδι δύο τρανς προσφύγων, θα δούμε την πιο πανκ ροκ βιογραφία του Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ, θα γνωρίσουμε την ελληνική queer κινηματογραφική σκηνή και πολλά ακόμη.

Ειδικοί καλεσμένοι φέτος θα είναι οι:

Matt Carter, σκηνοθέτης της ταινίας “In from the Side” (2022)

Adam Kalderon, σκηνοθέτης της ταινίας “The Swimmer” (2021)

Παράλληλα, θα αναγνωρίσουμε την κουήρ ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και θα αναδείξουμε τις προκλήσεις των κουήρ δημιουργών μέσα από την εκδήλωση «Το Κουήρ στον Σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του φεστιβάλ την Τετάρτη 17/05 (18:00) στον κινηματογράφο Τριανόν με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Τιμές εισιτηρίων στον κινηματογράφο Τριανόν 15-17 Μαΐου: 3 ευρώ ανα προβολή ή 5 ευρώ το ημερήσιο (περιλαμβάνει όλες τις προβολές της ημέρας). Link εισητηρίων: https://www.viva.gr/tickets/cinema/queer-movie-nights/

Η είσοδος στις προβολές του Ινστιτούτου Γκαίτε στις 18 Μαΐου είναι δωρεάν.



*Η 17η Μαΐου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, της Τρανσφοβίας, της Αμφιφοβίας και της Iντερφοβίας (IDAHOBIT), τιμώντας την ημέρα που ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον κατάλογο των ψυχιατρικών διαταραχών, εγκαινιάζοντας έτσι μια νέα εποχή για τα LGBTQI+ δικαιώματα. Σήμερα, η μέρα αυτή έχει αναδειχθεί σε ένα σύμβολο queer ορατότητας, ενώ γιορτάζεται σε πολλές χώρες ανά τον κόσμο.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα προβολών:

Κινηματογράφος Τριανόν

(Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα)

Δευτέρα 15 Μαΐου

18.00

EVERYBODY'S GOT SOMEBODY... NOT ME

Raúl Fuentes, Μεξικό, 2012, 95’

Η Αλεχάντρα είναι ένα επιτυχημένο στέλεχος που έχει βαρεθεί την καθημερινότητά της και τις σχέσεις που δεν πάνε πουθενά. Μια μέρα, η Μαρία, μια έφηβη γεμάτη ενέργεια, θα βρεθεί στον δρόμο της, κάνοντάς την να αλλάξει τις προσδοκίες της.

Trailer: https://vimeo.com/72618652

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

20.00

MY FATHER MARIANNE

Mårten Klingberg, Σουηδία, 2020, 110’

Η πρόσφατα χωρισμένη 20χρονη και επίδοξη δημοσιογράφος, Χάνα, φεύγει από τη Στοκχόλμη για να μετακομίσει πίσω στους γονείς της, στη μικρή γενέτειρά της. Νιώθοντας ήδη χαμένη, ο κόσμος της ανατρέπεται όταν ο πατέρας της, ένας σεβαστός ιερέας, ενημερώνει την οικογένειά του ότι θέλει να είναι πλέον, η Marianne.

Trailer: https://youtu.be/eFy3kw2r5NE

Στα Σουηδικά με ελληνικούς υπότιτλους

22.15

THE WOUND

John Trengove, Γαλλία/Ολλανδία/Ν.Αφρική/Γερμανία, 2017, 88’

Ο Xolani, ένας μοναχικός εργάτης σε ένα εργοστάσιο, ταξιδεύει στα βουνά της επαρχίας με τους άνδρες της κοινότητάς του για να μυήσει μια ομάδα εφήβων στην ανδρική ηλικία.

Trailer: https://youtu.be/kSVTWd8fCuM

Με ελληνικούς υπότιτλους

Τρίτη 16 Μαΐου

18.00

ONE IN A MILLION

(Joya Thome, Γερμανία, 2022, 84’)

Η Whitney είναι ένα ανερχόμενο αστέρι της αμερικανικής σκηνής της γυμναστικής και έχει πολλούς θαυμαστές στο κανάλι της στο YouTube. Ανάμεσα στους θαυμαστές της είναι η Yara, η οποία ζει στη Γερμανία και είναι μία από τις μεγαλύτερες θαυμάστριές της.

Δύο έφηβες σε διαφορετικές ηπείρους, αλλά συνδεδεμένες μέσω των οθονών τους. Όσο μοιράζονται τη ζωή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ταινία μας λέει πόσα μπορούμε ή μάλλον τι πρέπει να μοιραζόμαστε online.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

20.00

Επιλογές ελληνικών queer ταινιών

•Empty Hug (Rachel Samanidou, 20’), trailer

•The blacklight room (Panos Koutelas, 15’)

•Ecdysis (Pavlos Sifakis, 18’), trailer

•Mother is cooking potatoes (Maria Christopoulou, 10’)

•Men's Talk (Andigoni Bitsikokou, 10’)

•The Melita Show The Movie (Menelas Siafakas, 12’), trailer

Όλες με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

22.00

ZUHUR'S DAUGHTERS

Laurentia Genske, Robin Humboldt, Γερμανία, 2021, 89’

Τα έφηβα αδέρφια Lohan και Samar, με την 14μελή οικογένειά τους, έχουν εγκαταλείψει τον πόλεμο στη Συρία και το Ισλαμικό Κράτος για να εγκατασταθούν στη Γερμανία. Ενώ κάθε μέλος της οικογένειας αγωνίζεται να βρει τη θέση του σε αυτή τη νέα χώρα, οι Lohan και Samar έχουν βρει επίσης την ελευθερία να εκφράζονται ως τρανς.

Trailer: https://youtu.be/5XoGgOV6uBU

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

Τετάρτη 17 Μαΐου

18.00

Εκδήλωση: «Το Κουήρ στον Σύγχρονο Ελληνικό Κινηματογράφο»

Θα αναγνωρίσουμε την κουήρ ταυτότητα του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου και θα αναδείξουμε τις προκλήσεις των κουήρ δημιουργών του.

20.00

THE SWIMMER

Adam Kalderon, Ισραήλ, 2021, 84’

Ο Ερέζ, ένα ανερχόμενο αστέρι στην ισραηλινή κολύμβηση, φτάνει σε ένα παραμελημένο προπονητικό κέντρο, όπου αυτός που θα διακριθεί θα πάρει το χρυσό εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς. Εκεί συναντά τον όμορφο και ταλαντούχο Νέβο, ο οποίος του ξυπνά υποσυνείδητες επιθυμίες.

*Προλογίζει ο Σκηνοθέτης

Trailer: https://youtu.be/QsB7EbXRJQ4

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

22.00

IN FROM THE SIDE

Matt Carter, Ηνωμένο Βασίλειο, 2022, 134’

Μετά από μια ένα βράδυ μεθυσιού, δύο άντρες από μια λέσχη ράγκμπι, η οποία αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες, θα βρεθούν σε μια παράνομη σχέση, καθώς είναι και οι δύο τους δεσμευμένοι. Θα πρέπει να κρύψουν τα αισθήματα που έχουν ο ένας για τον άλλον για να μην ρισκάρουν την διάλυση της λέσχης που αγαπάνε τόσο.

*Προλογίζει ο Σκηνοθέτης

Trailer: https://youtu.be/CpM8_mpUsRQ

Στα Αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους

Ινστιτούτο Γκαίτε

(Ομήρου 14-16, Αθήνα)

Πέμπτη 18 Μαΐου

19.00

THANKS FOR DANCING

Henrik Martin Dahlsbakken, Νορβηγία, 2016, 19'

Μια σχέση ζωής φτάνει στο τέλος της, καθώς ακολουθούμε δύο ηλικιωμένους και πρώην αθλητές τον τελευταίο χειμώνα που ζουν μαζί.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

NOORA

Tommy Næss, Νορβηγία, 20', 2017

Η Noora μεγαλώνει σε μια αυστηρή χριστιανική αίρεση. Όταν ερωτεύεται τη Siv, ανατρέπει τα σχέδια της οικογένειάς της να την παντρέψουν με τον κατά πολύ μεγαλύτερο της, Johannes.

Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους

20.00

ENFANT TERRIBLE

Oskar Roehler, Γερμανία, 2020, 125'

Μια άκρως κινηματογραφική βιογραφία για μια από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της μεταπολεμικής Γερμανίας, έναν από τους μεγαλύτερους και ριζοσπαστικότερους σκηνοθέτες του γερμανικού σινεμά της δεκαετίας του ’70, τον Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ.

Trailer: https://youtu.be/NqzPtbc6JsI

Με ελληνικούς υπότιτλους