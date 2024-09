Σαν να είσαι στην Αίγυπτο, αλλά θα βρίσκεσαι στη Βούλα: Το The Lemon Tree & Co είναι το απόλυτο dinning spot των Νοτίων Προαστίων

The Lemon Tree & Cο έχει εγκατασταθεί εδώ και κάποιους μήνες κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αποτυπώνοντας την ουσία της χαλαρής κομψότητας

Δείπνο δίπλα στη θάλασσα. Κάπως έτσι μοιάζει για εμένα η ιδανική έξοδος, ανεξαρτήτως εποχής. Εξάλλου, η γοητεία του να απολαμβάνεις ξεχωριστά πιάτα κοντά στο νερό, είναι κάτι περισσότερο από διαχρονική. Ειδικά, τώρα, στα μέσα του Σεπτέμβρη με τη γλυκιά ζεστασιά του φθινοπώρου, το να βρεθώ σε ένα παραλιακό εστιατόριο, φαντάζει κάτι το μαγικό. Τόσο μαγικό, όσο και το δείπνο που απόλαυσα πριν μερικές μέρες στο The Lemon Tree & Co, στο νέο dinning spot της Βούλας.

Ταξιδεύοντας από την Αίγυπτο στα Νότια Προάστια, το The Lemon Tree & Cο έχει εγκατασταθεί εδώ και κάποιους μήνες κατά μήκος της Αθηναϊκής Ριβιέρας, αποτυπώνοντας την ουσία της χαλαρής κομψότητας. Την πρώτη φορά που με έβγαλε εκεί ο δρόμος, κατάλαβα πως δεν πρόκειται για ένα απλό εστιατόριο και beach club. Τη δεύτερη φορά, το επιβεβαίωσα. Κατά την άφιξή μου, με υποδέχθηκε ένας χώρος τόσο όμορφα σχεδιασμένος, στον οποίο πρωταγωνιστούν τα φυσικά υλικά όπως η πέτρα και το ξύλο, καθώς και οι γήινοι τόνοι. Στο εσωτερικό του, τα προσεκτικά σχεδιασμένα έπιπλα και η λευκή παλέτα, ήταν μια καταπραϋντική υπενθύμιση του ότι βρισκόμουν σε ένα μέρος όπου η χαλάρωση συναντά την εκλέπτυνση. Και αυτό, με έκανε να θέλω να ανακαλύψω ακόμα περισσότερα.

Μεσογειακές γεύσεις με λεπτές ασιατικές επιρροές

Η γευστική μου εμπειρία, όμως, ήταν ένα εξίσου απολαυστικό «ταξίδι». Χάρη στο μενού, που έχει δημιουργηθεί από τους σεφ Mirette Aly, Μιχάλη Νουρλόγλου, μαζί με τον επικεφαλής σεφ, Παναγιώτη Ζώκο, δοκίμασα πιάτα που συνδύαζαν καταπληκτικά μεσογειακές γεύσεις με λεπτές ασιατικές επιρροές. Κάθε πιάτο ήταν μια απογείωση της συνολικής εμπειρίας. Εδώ, να προσθέσω ότι πολλά στοιχεία του μενού, όπως οι πίκλες, τα τσάτνεϊ, η μαγιονέζα και οι πραλίνες, παρασκευάζονται στην κουζίνα του εστιατορίου.

Credits: Studio Panoulis

Έχοντας συντροφιά το δροσερό αεράκι της θάλασσας, ξεκίνησα το γεύμα μου με τη σαλάτα Baladi και τη δροσερή Βurrata. Στη σαλάτα Baladi, ντοματίνια, καρπούζι, φιστίκια και ένα κρεμώδες κατσικίσιο τυρί αναδείκνυαν υπέροχα το ότι η μαγεία βρίσκεται στην απλότητα. Η δροσερή Burrata, από την άλλη, με τα ψητά ροδάκινα και το μέλι να πρωταγωνιστούν, μου χάρισε μια μοντέρνα εκδοχή της «απόλυτης» σαλάτας. Το twist στη συγκεκριμένη σαλάτα βρίσκεται στο dukkah (ντούκα), το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά αιγυπτιακά μείγματα μπαχαρικών.

Burrata με ψητά ροδάκινα

Σειρά είχε το Ταρτάρ τόνου – πιάτο που προσωπικά ξεχώρισα, με κρέμα από καπνιστό κρόκο αυγού και τσιπς σουσαμιού, καθώς και ένα Carpaccio από φρέσκια χτένια με πιπεριές χαλαπένιος, κόλιανδρο, σταφύλι και αγγουρίδα. Στη συνέχεια, απόλαυσα ένα απολαυστικό Ντουέτο Γαρίδας με κρέμα αβοκάντο, πάστα κόκκινο κάρυ και ασιατικά αρώματα, κουνουπίδι, μελισσόχορτο και τριμμένη φρέσκια καρύδα.

Μετά το Foie Gras με φράουλα, οφείλω να ομολογήσω πως ενθουσιάστηκα και με το πιάτο Pulled Beef Cheeks με λαζάνια, γλάσο τριαντάφυλλο, ρόδι και φιστίκι. Φυσικά, το Beef Chateaubriand, με τον κρεμώδες πουρέ πατάτας και σάλτσα κρασιού solera, με εξέπληξε εξίσου ευχάριστα. Και επειδή κανένα δείπνο δεν τελειώνει χωρίς το ιδανικό επιδόρπιο, μετά από πολλές, διαφορετικές και απολαυστικές γεύσεις, μπροστά μου ήρθε ένα υπέροχο Millefeuille Vacherin με πραλίνα πεκάν και παγωτό κανέλας, αλλά και μια Τάρτα Σοκολάτας με δυο διαφορετικές σοκολάτες πικρή και γάλακτος, αλατισμένη καραμέλα και παγωτό καφέ.

Η wine list του The Lemon Tree & Co

Το καλύτερο το άφησα για το τέλος. Όλες οι γαστρονομικές προτάσεις στο The Lemon Tree & Co, απογειώνονται σε συνδυασμό με μια επιλεγμένη λίστα εκλεκτών κρασιών από τη sommelier, Δέσποινα Τοκαλάκη. Με 300 ετικέτες από τον ελληνικό και διεθνή αμπελώνα, μια εντυπωσιακή συλλογή από σαμπάνιες - κλασικές και σύγχρονες επιλογές, καθώς και με μια λίστα με signature κοκτέιλ από την oμάδα του Bar In Front Of The Bar, η απόλαυση είναι μονόδρομος στο The Lemon Tree & Co.

Credits: The Lemon Tree and Co

Info: The Lemon Tree & Co. Athens Riviera, Λεωφόρος Αλκυονίδων 4, Βούλα