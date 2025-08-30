9 παραστάσεις που προβλέπεται να γίνουν talk of the town τη νέα θεατρική σεζόν

Σπουδαία έργα, ταλαντούχοι ηθοποιοί, σκηνοθέτες με όραμα: αυτές είναι οι θεατρικές αφίξεις που ξεχωρίσαμε στον πολιτιστικό χάρτη της πόλης για τη νέα σεζόν.

Η άφιξη του φθινοπώρου είναι συνυφασμένη στο μυαλό μας με την έναρξη της νέας θεατρικής σεζόν. Μετά από ένα καλοκαίρι γεμάτο περιοδείες, ταξίδια και συναντήσεις με το κοινό εκτός Αθηνών, ηθοποιοί και συντελεστές επιστρέφουν στη βάση τους, ξεκινώντας πρόβες με τους «καινούργιους» ήρωες που ενσαρκώνουν. Και αυτή τη σεζόν, η ατζέντα της πόλης είναι πλούσια, αφού πέρα από τις παραστάσεις που σημείωσαν επιτυχία την προηγούμενη/-ες σεζόν και σηκώνουν ξανά αυλαία, προστέθηκαν στη λίστα και πολλές νέες. Σημαντικά έργα μεταφέρονται στη σκηνή από ταλαντούχους ηθοποιούς και σκηνοθέτες με όραμα, και εμείς δεν έχουμε παρά να περιμένουμε καρτερικά να τα παρακολουθήσουμε από τις καρέκλες των θεατών.

Οι περισσότερες θεατρικές επιχειρήσεις ανακοίνωσαν το πρόγραμμά τους μέσα στο καλοκαίρι, συνεπώς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πώς θα διαμορφωθεί ο πολιτιστικός χάρτης της πρωτεύουσας - τουλάχιστον σε έναν μεγάλο βαθμό - το πρώτο μισό της σεζόν 2025-2026. Εμείς στο JennyGr εντοπίσαμε εννέα από τις παραστάσεις που προβλέπεται να γίνουν talk of the town αυτό τον φθινόπωρο/χειμώνα και σου τις παρουσιάζουμε. Αν πρέπει να σου περιγράψουμε με δυο λόγια τι θα διαβάσεις, μεταξύ άλλων, στις παρακάτω γραμμές, θα σημειώναμε τα εξής:

Ο Χρήστος Λούλης από την Έντα Γκάμπλερ έρχεται στο Cleansed, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τις ταλαντούχους ηθοποιούς Μαίρη Μηνά και Νατάσα Εξηνταβελώνη. Στο cast και ο βραβευμένος με βραβείο Χορν Δημήτρης Καπουράνης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ξεχώρισε με τον ρόλο του στην παράσταση «Μια άλλη Θήβα». Ο Μάκης Παπαδημητρίου και ο Γιώργος Χρυσοστόμου συναντιούνται επί σκηνής, παρουσιάζοντας μια κωμωδία - καθρέφτη της κοινωνίας, ενώ ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος και ο Θέμης Καραμουρατίδης μετά την «Απλή Μετάβαση», επιστρέφουν με το μιούζικαλ «Hotel Amour».

Η Ευσταθία Τσαπαρέλη και ο Πάρης Θωμόπουλος πρωταγωνιστούν το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού», ενώ η σπουδαία Αικατερίνη Παπαγεωργίου σκηνοθετεί την παράσταση «Εξοχή». Από την άλλη, ο πολυπράγμων Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος ανεβαίνει ξανά επί σκηνής για χάρη της «Δίκης» του Φραντς Κάφκα υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Άρη Μπινιάρη, ενώ η Έλενα Τοπαλίδου αναλμβάνει να μεταφέρει στο θεατρικό σανίδι την Έντα σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη. Μιχάλης Λεβεντογιάννης και Δανάη Σκιάδη υποδύονται το ζευγάρι στην παράσταση «Barcelona», ενώ οι Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος σκηνοθετούν την «Τελευταία έξοδο» του Στίβεν Κινγκ, με ένα cast εξαιρετικών ηθοποιών.

9 νέες αφίξεις στη θεατρική Αθήνα που ήδη έχουν τραβήξει το ενδιαφέρον

1. Cleansed στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

To «Cleansed» της Σάρα Κέιν (γνωστό στα Ελληνικά με τον τίτλο "Καθαροί, Πια"), γραμμένο το 1998, αποτελεί ακόμη και σήμερα μια κρίσιμη αλληγορία, ένα σήμα κινδύνου για μια κοινωνία που απαγορεύει, καταστέλλει και εξουδετερώνει την αγάπη, την ελεύθερη βούληση και την πνευματικότητα. Σε μια στιγμή της ανθρωπότητας που ξανανθίζουν οι πόλεμοι, ο φασισμός και ο συντηρητισμός το - ακόμη και σήμερα - σοκαριστικό έργο της Σάρα Κέιν φαντάζει πιο αναλλοίωτο και πιο ταιριαστό από ποτέ. Ένα έργο - ποίημα, χωρισμένο σε 20 μικρές σκηνές, λειτουργεί σαν ένα μανιφέστο υπέρ του Ανθρώπου.

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καραντζάς

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Ηθοποιοί: Χρήστος Λούλης, Μαίρη Μηνά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξηνταβελώνη, Γιώργος Ζυγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραφτόπουλος

2. Τέλος του Παιχνιδιού στο θέατρο Ιλίσια

Μια κωμωδία – καθρέφτης της ύπαρξής μας, που αναμένεται να γίνει σημείο αναφοράς της νέας θεατρικής σεζόν, ξεκινά στις 13 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Ιλίσια. Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού (Endgame)» του Samuel Beckett ανεβαίνει σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου, σε μια παράσταση που επιλέγει να δει κατάματα την ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνήσουν, ακόμα και όταν όλα γύρω τους – και μέσα τους – μοιάζουν κατεστραμμένα.

Σκηνοθεσία: Μάκης Παπαδημητρίου

Μετάφραση: Κωστής Σκαλιόρας

Ηθοποιοί: Μάκης Παπαδημητρίου, Γιώργος Χρυσοστόμου, Δημήτρης Ντάσκας, Φραγκίσκη Μουστάκη

3. Hotel Amour στο θέατρο Ακροπόλ

Το «Hotel Amour», ανοίγει την αυλαία, ανάβει τα φώτα και σας υποδέχεται διακριτικά κι εχέμυθα σε μια νύχτα αλλιώτικη απ’ τις άλλες, σε μια νύχτα όπου όλα επιτρέπονται. Ένα ξενοδοχείο ημιδιαμονής στην καρδιά της Αθήνας φιλοξενεί τέσσερα ετερόκλητα ζευγάρια με τις κρυφές επιθυμίες, τις φαντασιώσεις και τις προσδοκίες τους. Θέτει απενοχοποιημένα και με χιούμορ το θεμελιώδες ερώτημα: τί είναι τέλος πάντων το σεξ, ποια βαθιά ανάγκη μας έρχεται να εξηγήσει και με τί κόστος;

Κείμενο: Γεράσιμος Ευαγγελάτος

Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης

Σκηνοθεσία: Σμαράγδα Καρύδη

Ηθοποιοί: Κατερίνα Παπουτσάκη, Γιώργος Παπαγεωργίου, Χαρά Κεφαλά, Ιβάν Σβιτάιλο, Φοίβος Ριμένας, Γιλμάζ Χουσμέν, Βασίλης Μηλιώνης, Αλεξάνδρα Κολαΐτη

4. Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού στο θέατρο Άλφα

Το πολυβραβευμένο θεατρικό έργο του Μαρκ Μέντοφ «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» που άφησε ανεξίτηλο το σημάδι του στην ιστορία του θεάτρου και του κινηματογράφου ανεβαίνει το φθινόπωρο στην Ελλάδα στο θέατρο Άλφα Ληναίος Φωτίου. «Τα Παιδιά ενός Κατώτερου Θεού» θεωρήθηκε σαν έργο “επαναστατικό”, καθώς ανέτρεψε τα ταμπού και τις προκαταλήψεις γύρω από τα άτομα με κώφωση φέρνοντας στην επιφάνεια τη δύναμη των ανθρώπινων σχέσεων, ανεξαρτήτως των περιορισμών που μπορεί να επιβάλλει η κοινωνία.

Σκηνοθεσία – απόδοση κειμένου: Δημοσθένης Παπαδόπουλος

Ηθοποιοί: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Πάρης Θωμόπουλος, Άντρια Ράπτη, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σοφία Σίμου

5. «Στην Εξοχή» στο θέατρο Αποθήκη

Το πορτραίτο ενός γάμου σε επικίνδυνη ταλάντωση αναδεικνύεται στο σύγχρονο έργο «Στην Εξοχή» του Βρετανού συγγραφέα Martin Crimp, που παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Αικατερίνης Παπαγεωργίου από τον Οκτώβριο, στο θέατρο Αποθήκη.

Οι δύο σύζυγοι, Ρίτσαρντ και Κορίν, έχουν εγκαταλείψει την πόλη και μένουν πλέον στην εξοχή, επιθυμώντας με αυτό τον τρόπο, να βρουν την γαλήνη στην ομορφιά της φύσης. Ο Ρίτσαρντ αποζητά με αυτή την απόδραση, να ξεφύγει και από έξεις του παρελθόντος.

Ένα βράδυ όμως, καθότι γιατρός στο επάγγελμα - φέρνει στο σπίτι τη Ρεβέκα, μία νεαρή κοπέλα, που βρήκε λιπόθυμη στο πεζοδρόμιο. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρίζεται. Η Κορίν υποψιάζεται. Αρχίζουν οι συζητήσεις τάχα μου αδιάφορες αλλά με ένταση, οι ερωτήσεις - έξυπνες και με ειρωνεία- ανά δύο, ανά τρεις. Όλα μέσα σε μία διεισδυτική προσπάθεια για την αλήθεια που κρύβεται πίσω από μία θρασύτατη ειλικρίνεια που ισοπεδώνει τα πάντα. Οι σχέσεις τείνουν να πέσουν από τον γκρεμό. Οι ρόλοι ανατρέπονται. Γίνεται ένα ανυπόφορο παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε τρεις ανθρώπους.

Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή

Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου

Ηθοποιοί: Μιχάλης Βαλάσογλου, Κάτια Γκουλιώνη, Κίττυ Παϊταζόγλου

6. Η Δίκη στο θέατρο Ark

Μετά την «Άνοδο του Αρτούρο Ούι», ο Άρης Μπινιάρης θα παρουσιάσει στο Θέατρο ARK, ένα από τα πιο επιδραστικά λογοτεχνικά έργα του 20ού αιώνα, την εμβληματική "Δίκη" του Φραντς Κάφκα. Με καυστικό χιούμορ, ο Κάφκα καταδεικνύει, την προσπάθεια του ατόμου να κατανοήσει μια κοινωνία που συντρίβει, σαν μια άγρια μηχανή, την ατομική ελευθερία.

Σε έναν κόσμο όπου το «έγκλημα» δεν είναι πάντα σαφές και οι νόμοι φαίνονται αυθαίρετοι και αόριστοι, η ζωή μοιάζει με μια συνεχή κι αγωνιώδη φάρσα, ενώ η δικαιοσύνη και η αλήθεια εκλείπουν.

Μετάφραση: Γιάννης Βαλούρδος

Σκηνοθεσία- Διασκευή: Άρης Μπινιάρης

Ηθοποιοί: Εβίτα Αγαΐτση, Αλέξης Βιδαλάκης, Αγγελική Δεληθανάση, Θανάσης Ισιδώρου, Βασίλης Καζής, Ιωάννης Μπάστας, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Σωτήρης Τσακομίδης, Νικόλας Χατζηβασιλειάδης

7. Έντα στο θέατρο Τζένη Καρέζη

Με αφορμή την Εντα Γκάμπλερ του Χένρικ Ίψεν, ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος και ο Γιώργος Παλούμπης, επιχειρούν τη συγγραφή μιας νέας ιστορίας για την «Έντα». Ένα σύγχρονο έργο για μια γυναίκα που προσπαθεί να ανταπεξέλθει και να αντιμετωπίσει τις κοινωνικές και ηθικές πιέσεις, όχι μόνο της οικογένειάς της, αλλά και του περίγυρού της.

Με πατέρα σπουδαίο πολιτικό και σύζυγο, έναν επίδοξο αρχηγό κόμματος, πρέπει να υπηρετήσει εκείνες τις επιταγές που της επιβάλει το περιβάλλον της και η κοινωνική της θέση. Μακριά από τα δικά της όνειρα και θέλω, η πραγματικότητα στην οποία ζει , θα την οδηγήσει αναπόφευκτα, σε απροσδόκητες συγκρούσεις για την φύση και την θέση της ως γυναίκα. Ένα έργο για το δικαίωμα του ανθρώπου στην αυτοδιάθεση, κόντρα στα συστήματα που ορίζουν ρόλους και καθορίζουν προσωπικότητες σύμφωνα με κοινά συμφέροντα και πατριαρχικές παραδόσεις.

Κείμενο: Αντώνης Τσιοτσιόπουλος - Γιώργος Παλούμπης

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης

Ηθοποιοί: Έλενα Τοπαλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Θάνος Αλεξίου, Ράνια Σχίζα, Παναγιώτα Παπαδημητρίου, Κώστας Φυτίλης

8. Barcelona στο θέατρο Πτι Παλαί

Πόσα συναισθήματα χωράνε σε μια βραδιά; Πώς ανατρέπεται η ζωή δυο νέων ανθρώπων; Πώς μπορείς ένα φιλί να οδηγήσει σε μια ξέφρενη πάλη δυο φαινομενικά χαλαρούς παίκτες;

Το ερωτικό θρίλερ Barcelona, της Bess Wohl, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίας της περασμένης σεζόν στο Λονδίνο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε σκηνοθεσία Θάνου Τοκάκη. Ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης ερμηνεύει τον σκοτεινό και μυστηριώδη Μανουέλ και συναντά επί σκηνής τη Δανάη Σκιάδη, στον ρόλο της αντιφατικής και τολμηρής Ιρέν.

Σκηνοθεσία - Απόδοση: Πάρις Ερωτοκρίτου

Μετάφραση: Μάκης Παπαδημητρίου

Ηθοποιοί: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Δανάη Σκιάδη

9. Τελευταία έξοδος στο θέατρο Άνεσις

Η Happy Productions παρουσιάζει στο Θέατρο Άνεσις, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη θεατρική μεταφορά της ταινίας σταθμός στην ιστορία του κινηματογράφου «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» (The Shawshank Redemption), βασισμένη στο αριστούργημα του Στίβεν Κινγκ.

Ένα έργο για τη δύναμη της πίστης, της αξιοπρέπειας και της ελπίδας. Για τον άνθρωπο που, ακόμα κι όταν όλα μοιάζουν χαμένα, επιμένει να βλέπει φως στο σκοτάδι. Τη σκηνική εκδοχή υπογράφουν οι Αδελφοί Σταυρόπουλοι, απόφοιτοι του Τμήματος Σκηνοθεσίας της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου.

Συγγραφέας: Στίβεν Κινγκ

Σκηνοθεσία: Δημήτρης και Ορέστης Σταυρόπουλος

Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος

Ηθοποιοί: Νίκος Ψαρράς, Δημήτρης Παπανικολάου, Μάνος Βακούσης, Γιάννης Μποσταντζόγλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιώργος Ρούφας, Κρις Ραντάνοφ, Αναστάσης Γεωργούλας, Βασίλης Μπεσίρης, Αντώνης Χρήστου, Νίκος Ιατρού

