Η viral φωτογραφία της Greta Thunberg από το ταξίδι της με τρένο, που διχάζει

Η 16χρονη ακτιβίστρια, Greta Thunberg προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων σε μια γερμανική εταιρεία σιδηροδρόμων για μια φωτογραφία που δημοσίευσε, κάτω από την οποία δήλωσε πως είχε κάνει ένα ταξίδι χωρίς θέση σε ένα υπερπλήρες τρένο.

Η Thunberg είχε βρεθεί στο Τορίνο για μια τοπική κινητοποίηση και θέλησε να επιστρέψει με το τρένο στη Σουηδία, μέσω Ελβετίας και Γερμανίας καθώς αποφεύγει τα αεροπλάνα γιατί εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ρύπων, που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή.

Το ταξίδι αυτό ωστόσο διαρκεί πάνω από δεκαπέντε ώρες και απαιτεί τουλάχιστον τρεις αλλαγές τρένων. Η φωτογραφία που έγινε viral την Κυριακή, δείχνει τη νεαρή ακτιβίστρια να κάθεται ταλαιπωρημένη ανάμεσα σε βαλίτσες στο πάτωμα δίπλα στην πόρτα ενός γερμανικού τρένου υψηλής ταχύτητας (ICE).

Το μήνυμα της Greta μέσω Twitter, «Διασχίζοντας τη Γερμανία, σε υπερπλήρη τρένα…», προκάλεσε την αντίδραση των γερμανικών σιδηροδρόμων, καθώς γράφτηκε την ημέρα που οι γερμανικοί σιδηρόδρομοι ξεκίνησαν μια νέα διαφημιστική καμπάνια για να ενημερώσουν το επιβατικό κοινό ότι εγκαινιάζουν νέα δρομολόγια, διευκολύνοντας τα ταξίδια.

Our train from Basel was taken out of traffic. So we sat on the floor on 2 different trains. After Göttingen I got a seat.This is no problem of course and I never said it was. Overcrowded trains is a great sign because it means the demand for train travel is high!

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 15, 2019