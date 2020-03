«Η ανθρωπότητα στα καλύτερα της»: Oι Ιταλοί βγαίνουν στα μπαλκόνια, τραγουδούν και γίνονται viral

Οι κάτοικοι της Ιταλίας τραγουδούν, χορεύουν και παίζουν μουσική από τα μπαλκόνια και τα παράθυρά τους για να ενισχύσουν το ηθικό εν μέσω της καραντίνας της χώρας τους.

Το φαινόμενο ξεκίνησε φαινομενικά σε έναν εγκαταλελειμμένο δρόμο στη Σιένα, στην Τοσκάνη, όπου βγήκε ένα βίντεο από ανθρώπους που τραγουδούσαν ένα δημοφιλές λαϊκό τραγούδι σε έναν έρημο δρόμο.

Έκτοτε, τα βίντεο συνέχισαν να καταγράφονται από κατοίκους σε ολόκληρη τη χώρα που ενώνονται μέσα από την επίδειξη αλληλεγγύης και αισιοδοξίας.

Το πρώτο βίντεο όπου τραγουδούν σε μπαλκόνια στο Σαλέρνο έχει συγκεντρώσει πάνω από 604.000 views, με τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων να κάνουν σχόλια όπως «η ανθρωπότητα στα καλύτερα της » .

Italians in lockdown all over Italy are keeping each other company by singing, dancing and playing music from the balconies. A thread to celebrate the resilience of ordinary people. This is Salerno: pic.twitter.com/3aOchqdEpn

— Leonardo Carella (@leonardocarella) March 13, 2020