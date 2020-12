O Banksy αποκάλυψε το νέο του έργο στο Bristol

Ο Banksy επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται πίσω από το έργο τέχνης στο Bristol που δείχνει μια ηλικιωμένη γυναίκα να φτερνίζεται. Η τοιχογραφία με τίτλο «Aachoo!», (Αψού), δείχνει μια γυναίκα να κρατάει ένα μαντήλι, ενώ το μπαστούνι και η τσάντα της πέφτουν καθώς χάνει την τεχνητή οδοντοστοιχία της από το δυνατό φτέρνισμα.

Ο Banksy επιβεβαίωσε στον ιστότοπό του και στο λογαριασμό του στο Instagram το απόγευμα της Πέμπτης ότι το έργο είναι δικό του. Η οδός Βέιλ, είναι διάσημη ως ο πιο απότομος σε κλίση οικιστικός δρόμος της Αγγλίας.

Ωστόσο, δεν είναι το πρώτο έργο του που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Τον Οκτώβριο, ο καλλιτέχνης επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν πίσω από μια τοιχογραφία στο Λέντον του Νότινγχαμ που απεικόνιζε ένα κορίτσι που κάνει χούλα-χουπ με ένα ελαστικό αυτοκινήτου.

Και τον περασμένο Ιούλιο όμως, δημιούργησε στο μετρό του Λονδίνου το έργο με τίτλο «If You Not Mask, You Don't Get a London Underground carriage» που απεικονίζει αρουραίους να φτερνίζονται και άλλους με μάσκες προσώπου. Ωστόσο, τα έργα αφαιρέθηκαν από την Transport for London στο πλαίσιο της πολιτικής κατά των γκράφιτι.

