Υπόθεση Baldwin: Την ώρα που η σύζυγός του σπάει τη σιωπή της, βγαίνουν στο φως τα ατυχήματα που προκάλεσαν μέλη του συνεργείου

Την ώρα που η Hilaria Baldwin μιλούσε για πρώτη φορά για το δυστύχημα που, άθελά του, προκάλεσε ο σύζυγός της Alec, βγαίνουν στο φως νέα στοιχεία που αφορούν τον βοηθό σκηνοθέτη και την οπλοποιό.

«Η καρδιά μου είναι στην Halyna», έγραψε, αναφερόμενη στη διευθύντρια φωτογραφίας, Halyna Hutchins, η οποία έχασε τη ζωή της. «Στον σύζυγο, στον γιο της. Στην οικογένεια και τους αγαπημένους τους. Και στον Alec μου».

«Λένε πως “δεν υπάρχον λόγια γιατί είναι αδύνατο να εκφράσεις το σοκ και την οδύνη ενός τόσο τραγικού ατυχήματος”. Πόνος. Απώλεια. Υποστήριξη».

Ο Alec Baldwin πυροβόλησε με όπλο γυρισμάτων, το οποίο αντί για άσφαιρα φυσίγγια, είχε μέσα πραγματικές σφαίρες. Το θέμα είναι πως η οπλοποιός Hannah Gutierrez-Reed το είχε προετοιμάσει και επέβλεπε την κατάσταση, ενώ ο βοηθός σκηνοθέτη Dave Halls ήταν εκείνος που δήλωσε ότι το όπλο ήταν ασφαλές για χρήση και το έδωσε στον ηθοποιό. Και τώρα, έρευνα του Consequence αποκαλύπτει μία σειρά ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται οι συγκεκριμένοι δύο άνθρωποι: Από εκπυρσοκροτήσεις, μέχρι παράπονα για παραβίαση κανονισμών ασφαλείας.

Η Gutierrez-Reed είναι 24 ετών, κόρη του Thell Reed, ο οποίος ανέλαβε την προετοιμασία των όπλων για κορυφαίες παραγωγές, όπως τα Mr. and Mrs. Smith, Miami Vice, Django Unchained, Once Upon a Time in Hollywood. Η ταινία του Baldwin ήταν μόλις η δεύτερη της καριέρας της - η πρώτη, είναι το western The Old Way με πρωταγωνιστή τον Nicolas Cage που θα κυκλοφορήσει το 2022. Σύμφωνα με τον Stu Brumbaugh, μέλος του συνεργείου του συγκεκριμένου έργου, η νεαρή γυναίκα έβαλε πολύ κόσμο σε κίνδυνο, χωρίς λόγο.

Δεν έχει ιδέα για τους κανονισμούς, ενώ «έκανε λάθη πρωτάρας, κι όχι μόνο μία φορά». Παράλληλα, «η ηλικία και η έλλειψη εμπειρίας της ευθύνονται για μεγάλο μέρος αυτού που συνέβη τώρα».

Δεν ενημέρωνε ηθοποιούς και συνεργείο για τον κίνδυνο που διέτρεχαν, όταν έρχονταν σε επαφή με συγκεκριμένα όπλα. «Το πρώτο περιστατικό, ήταν ότι μπήκε στο set την ώρα των γυρισμάτων. Δεν υπήρξε καμία ανακοίνωση από τον βοηθό σκηνοθέτη ή την ίδια, για την εμφάνισή της με όπλα στα χέρια». Μάλιστα, δεν ήταν καν προσεκτική. «Είχε περίστροφα κάτω από τις μασχάλες και κουβαλούσε τουφέκια, ένα σε κάθε χέρι. Είχε πάρα πολλά όπλα πάνω της, όλα τους έτοιμα να για χρήση».

Πυροβόλησε κανονικά δύο φορές στο set, χωρίς προειδοποίηση. Η δεύτερη, μάλιστα, έγινε για πλάκα, την ώρα που περνούσε o Nicolas Cage από δίπλα της, για να τον τρομάξει. Φυσικά και έγινε έξαλλος.

O Brumbaugh χαρακτήρισε «άπειρη» την οπλοποιό. Και σ’ αυτό απέδωσε την απαράδεκτη συμπεριφορά της. Δεν θα μπορούσε να πει το ίδιο για τον βοηθό σκηνοθέτη Dave Halls, ωστόσο, ο οποίος έχει ιδιαίτερα πλούσιο βιογραφικό – τόσο από ταινίες, όσο κι από ατυχήματα.

Αγνοεί εδώ και καιρό τα πρωτόκολλα ασφαλείας, πιέζει ηθοποιούς και συνεργείο να παραλείψουν τις πρόβες για να γλιτώσει χρόνο. Απολύθηκε από το δράμα Freedom’s Path, επειδή τα όπλα δεν ήταν ασφαλή – παραλίγο να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, με όπλο που όλοι πίστευαν ότι ήταν άδειο. «Και ξαφνικά, άκουσα ένα μπαμ», δήλωσε σε συνέντευξή του ο σεναριογράφος Patrick McSherry, ο οποίος ήταν μπροστά. «Ο μπούμερ ούρλιαξε, έβγαλε τα ακουστικά του».

Την περασμένη εβδομάδα, το Consequence ανακάλυψε πολλά ανάλογα παράπονα για τον Halls. Η Maggie Goll είναι μία από τις γυναίκες που αποφάσισαν να καταθέσουν εναντίον του, τονίζοντας πως «είμαι απόλυτα προετοιμασμένη να υψώσω τη φωνή μου. Αν όχι τώρα, πότε;».

Συνεργάστηκε μαζί του για τη σειρά Into the Dark. «Την πρώτη μου μέρα, συνάδελφός μας μού είπε να τον προσέχω, λέγοντας πως του άρεσε να αγγίζει χωρίς λόγο. Τίποτα ακραίο, αλλά πολλοί, ανεξαρτήτως φύλου, ένιωθαν άβολα από την ανάγκη του να χαϊδεύει πλάτες, ώμους και τέτοια».

Φυσικά, και σ’ εκείνη την παραγωγή αγνοούσε τους κανονισμού ασφαλείας, παρά τις οδηγίες που του έδιναναν.

Περίπου έξι ώρες πριν ο Baldwin πυροβολήσει, την περασμένη Πέμπτη, μέλη του συνεργείου διαμαρτύρονταν για απαράδεκτες συνθήκες εργασίας – φυσικά και το ζήτημα της σωματικής τους ακεραιότητας τους απασχολούσε, με πολλά όπλα να ρετάρουν και να εκπυρσοκροτούν.

