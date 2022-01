Πού να πάμε σήμερα: 5 προτάσεις για θέατρο και συναυλίες για τo Σάββατο 22 Ιανουαρίου

Πέντε προτάσεις για θεατρικές παραστάσεις και μία συναυλία που μπορείτε να δείτε σήμερα, Σάββατο 22 Ιανουαρίου.

Θέατρο

Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη, της Μιμής Ντενίση, στο Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος

Η πρώτη παράσταση «Σμύρνη μου αγαπημένη», η οποία μεταφέρθηκε πρόσφατα και στον κινηματογράφο, αφήνει τους ήρωες του έργου σε μία βάρκα να ταξιδεύουν προς την Ελλάδα. Η θεατρική παράσταση «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» παρουσιάζει τη συνέχεια της ζωής των πρωταγωνιστών, όταν φτάνουν στη Θεσσαλονίκη, η οποία γίνεται η νέα τους πατρίδα. Εκεί, προσπαθούν να επουλώσουν τα τραύματά τους και να χτίσουν ξανά τη ζωή τους. Η Σαλονίκη γίνεται η πατρίδα των προσφύγων. Μια πολυπολιτισμική πόλη με ντόπιους, πρόσφυγες, Πόντιους και Εβραίους που ζουν αρμονικά, παρά τις διαφορές τους. Το έργο παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας, και πολλών νέων χαρακτήρων, την περίοδο από την καταστροφή μέχρι την αρχή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, η Φιλιώ Μπαλτατζή – την οποία υποδύεται η Μιμή Ντενίση – και η οικογένειά της δεν ξεχνά ποτέ τη «Σμύρνη» της…

Σάββατο 22/1, 20:00

Από 8€

Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254, Ταύρος

Hair The Musical στο θέατρο Ριάλτο

To πολυβραβευμένο μιούζικαλ HAIR, κοιτά στον καθρέφτη του την πιο tribal rock version του και ετοιμάζεται σιγά σιγά να ρίξει αυλαία στο θέατρο Ριάλτο. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δημήτρη Μαλισσόβα το δυναμικό και νεανικό καστ της παράστασης μάς παρουσιάζει ένα «πολύχρωμο» αποτέλεσμα σε ένα μιούζικαλ που δεν έχει σταματήσει ποτέ να συναρπάζει με την ξεκάθαρη πολιτική του θέση αλλά και τα εμβληματικά τραγούδια του. Κομμάτια που έγιναν ύμνοι του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ και καθόρισαν τον όρο rock musical, όπως το «Age of Aquarius» και το «Let the sunshine in» ακούγονται live επί σκηνής – τα περισσότερα από αυτά στην πρωτότυπη εκδοχή τους στα αγγλικά – πιο σύγχρονα από ποτέ!

Σάββατο 22/1, 18:00

Από 14€

Θέατρο Ριάλτο, Κυψέλης 54, Κυψέλη

Διαβάστε τη συνέχεια στο monopoli.gr.