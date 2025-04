Τα καλύτερα τσουρέκια της Αθήνας θα τα δοκιμάσεις εδώ - πρώτα τρώμε και μετά προτείνουμε

Τα τσουρέκια είναι ένας λόγος για να ανυπομονούμε πάντα για το Πάσχα

Εάν το Πάσχα είχε άρωμα, αυτό σίγουρα θα ήταν άρωμα-τσουρέκι. Ή άρωμα-μαχλέπι, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο πάντως. Κάτι που θα ήθελες να φας και να ξαναφάς. Γιατί τα τσουρέκια είναι σαν βασιλόπιτα του Πάσχα. Θέλεις να τρως το πρωί για πρωινό, για γλυκό μετά το μεσημεριανό, για απογευματινό και για γλυκό πριν κοιμηθείς. Είναι κάτι που δεν λείπει ποτέ από το πασχαλινό τραπέζι και συνοδεύει τις αναμνήσεις μας από παιδιά.

Βέβαια, όσο μεγαλώνεις τόσο καταλαβαίνεις ότι δεν είναι όλα τα τσουρέκια ίδια. Δεν θυμίζουν όλα τα τσουρέκια σπίτι, γιορτή, οικογένεια. Άλλα είναι άτονα, στεγνά. Κι άλλα απλώς επιβεβαιώνουν τον λόγο που τα περιμένεις κάθε χρόνο με τόση ανυπομονησία. Είναι εκείνα που μοσχοβολάνε από χιλιόμετρα. Κι όλοι ξέρουμε πως κάθε γειτονιά έχει και το δικό της «μυστικό» φούρνο ή ζαχαροπλαστείο που φτιάχνει τα καλύτερα τσουρέκια από όλους.

Στην Αθήνα πάντως, εμείς ξεχωρίζουμε 7 μαγαζιά. Γιατί, πρώτα τρώμε και μετά προτείνουμε.

Καλή απόλαυση.

Temps Perdu

Tο Temps Perdu είναι ένα εργαστήριο ζύμης που μας συστήνει σε μια διαφορετική προσέγγιση της ζαχαροπλαστικής. Το πρώτο πράγμα που προσέχεις μόλις μπεις είναι η μίνιμαλ αισθητική του και οι βιομηχανικές πινελιές στον χώρο του. Μόλις μείνεις εκεί για 2 λεπτά, τα μάτια σου θα επικεντρωθούν αμέσως στις λιχουδιές της βιτρίνας: Φρεσκο-φουρνισμένα κρουασάν, cinnamon buns και κάθε λογής γλυκά που φτιάχνονται με αφοσίωση και αγάπη. Και τώρα, για το Πάσχα, το τσουρέκι του είναι αυτό που λιγουρεύεσαι: Προζυμένιο, με νότες από μαστίχα, πορτοκάλι, βανίλια, κάρδαμο και μαχλέπι.

Temps Perdu, Καραΐσκου 114, Πειραιάς

Moden

Στο Moden, δεν φτιάχνουν απλώς γλυκά — δημιουργούν καθημερινές αφορμές για απόλαυση. Περίπου από τις 09:00 έως τις 18:00, ξεφουρνίζονται γλυκίσματα στα οποία δεν μπορείς να αντισταθείς. Ατομικά μηλοπιτάκια, ρολά κανέλας με ή χωρίς κρέμα, κέικ με kale και lime, σοκολατένια babka που λιώνει στο στόμα και αφράτο carrot cake με φρεσκοτριμμένο καρύδι που ισορροπεί ανάμεσα στο γλυκό και το πικάντικο. Για το Πάσχα, δεν λείπουν οι μοσχομυριστές πλεξούδες που θέλεις οπωσδήποτε να γευτείς.

Moden, Αμασείας 6 &, Pratinou 53

La Maison-Fine Pastry

Στην «καρδιά της Καλλιθέας», ο Θανάσης Τσαγκλιώτης εδώ και μια δεκαετία φτιάχνει γλυκά με μεράκι και αφοσίωση. Στο εργαστήριο του La Maison-Fine Pastry όλα γίνονται από την αρχή, τίποτα έτοιμο, τίποτα τυποποιημένο. Το Πάσχα, τα τσουρέκια του είναι σίγουρα ένας λόγος για να πάς μέχρι την Καλλιθέα: Παραδοσιακά, αφράτα, μυρωδάτα, με έντονη μαστίχα, μαχλέπι και διακριτικό ξύσμα πορτοκαλιού. Η όψη τους σε κερδίζει με την πρώτη μπουκιά, η γεύση τους σε αναζητά για πάντα.

La Maison-Fine Pastry, Dimosthenous 149, Kallithea

Tσουκαλάς

Credits: Ζαχαροπλαστείο Τσουκαλάς

Στην Καλλίπολη, στον Πειραιά, ο φούρνος Τσουκαλάς μετρά πάνω από πενήντα χρόνια ιστορίας και παραμένει σημείο αναφοράς για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις. Ο Μινάς Τσουκαλάς συνεχίζει το όραμα των γονιών του, και με σεβασμό στην παράδοση κρατάει ζωντανή τη γεύση και την ποιότητα που αγαπήθηκε από γενιές. Το τσουρέκι στον Τσουκαλά είναι το κάτι άλλο: Μαστιχωτή υφή, πλούσιο άρωμα μαστίχας και μαχλεπιού, θυμίζει κυριολεκτικά Πάσχα στο χωριό. Μαζί και το ψωμί που ξεφουρνίζει καθημερινά, τα κουλουράκια, τα βουτήματα – όλα σου θυμίζουν σπίτι. Για τα επόμενα Χριστούγεννα, να ξέρεις πως τα μελομακάρονα εκεί δεν χάνουν.

Τσουκαλάς, Ηρακλειδών 62, Πειραιάς

72h artisanal bakery

Από τότε που άνοιξε στο κέντρο της Αθήνας, όλοι μιλούν για το 72H Artisanal Bakery. Σε αυτόν τον new age φούρνο της πόλης, θα βρεις λαχταριστά ψωμιά, γλυκά για τα οποία θα γλείφεις τα δάχτυλά σου, κρουασάν βουτύρου, cardamom buns, και η λίστα δεν τελειώνει. Αλλά επειδή είμαστε στη Μ. Εβδομάδα, θα σου πούμε ότι τα τσουρέκια του 72H Artisanal Bakery επίσης ξεχωρίζουν. Κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι pastry chefs δημιουργούν διαφορετικές συνταγές τσουρεκιών, με πλούσιο μείγμα από ζεστά μπαχαρικά, νότες μαστίχας και την τέλεια ισορροπία γλυκύτητας.

72h artisanal bakery, 27 Mitropoleos &, Patroou 9

Τα Γιούλια

Στα Γιούλια το τσουρέκι δεν είναι απλώς γλυκό, είναι κομμάτι της ιστορίας τους. Η αυθεντική συνταγή του παππού Βαγγέλη, που άνοιξε το ζαχαροπλαστείο το 1945, συνεχίζει να ζυμώνεται με την ίδια φροντίδα και αγάπη. Εδώ θα βρεις τσουρέκια σε πολλές παραλλαγές, όλα με κοινό παρονομαστή το πλούσιο άρωμα, τη μαστιχωτή υφή και την αφράτη, καλοδουλεμένη ζύμη. Εκτός από το παραδοσιακό, απλό τσουρέκι, μπορείς να δοκιμάσεις γεμιστές εκδοχές με πραλίνα φουντουκιού, κρέμα κάστανου ή κεράσι, αλλά και ό,τι επικάλυψη τραβάει η όρεξή σου.

Τα Γιούλια, Αλέκου Παναγούλη 74, Νέα Ιωνία

oZé Athens

Στο oZé Athens, το τσουρέκι περνάει σε άλλο επίπεδο. Κυριολεκτικά. Το απόλυτο signature γλυκό του μαγαζιού είναι το τσουρέκι-κρουασάν με γέμιση φυστίκι. Ένα πραγματικό best seller που έχει γίνει talk of the town. Ό,τι βλέπεις στη βιτρίνα, φτιάχνεται φρέσκο κάθε μέρα στο εργαστήριο του oZé, ακριβώς πίσω από τον χώρο του καταστήματος. Γεννήθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη για να σερβίρει γλυκά φτιαγμένα αποκλειστικά με βάση τη ζύμη του τσουρεκιού.

oZé Athens, Papagou 56, Zografou 157 71