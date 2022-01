Batgirl: Η Ivory Aquino είναι η πρώτη τρανς που θα παίξει σε ταινία της DC

Η νέα ταινία της Marvel θα έχει τον πρώτο τρανς χαρακτήρα σε live-action

Οι LGBT χαρακτήρες στη Marvel, την DC και Disney πληθαίνουν και η συμπεριληπτικότητα περνά από τη θεωρία στην πράξη.

Η επόμενη superhero ταινία είναι το Batgirl και Ivory Aquino, που είδαμε στα When They See Us και Tales of the City θα είνα μέρος του cast. Επίσης, είναι τρανς, αν και η ηθοποιός, παρόλο που είναι τρανς, έχει υποδυθεί μέχρι σήμερα, μόνο cisgender γυναικείους ρόλους.

Τη σειρά θα σκηνοθετήσουν οι Adil El Arbi και Bilall Fallah για το HBO Max. Θα βασιστεί στο κόμικ που έγραψε η Gail Simone και φιλοτέχνησε ο Ardian Syaf και την ιστορία της κόρης του επιθεωρητή της αστυνομίας του Gotham City. Η Aquino θα υποδυθεί την κολλητή της κόρης του, Barbara, η οποία είναι η barwoman Alysia Yeoh. H DC γράφει ιστορία με τον πρώτο τρανς χαρακτήρα της.

Αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα είναι ότι ο Michael Keaton επιστρέφει, μετά από 33 χρόνια, για να υποδυθεί ξανά τον Batman, o Brendan Fraser θα είναι ο κακός Firefly με την Christina Hodson να υπογράφει το σενάριο.