«Όπως του μπαμπά και της μαμάς»: Ημιαυτόματο όπλο για παιδιά στις ΗΠΑ προκαλεί αντιδράσεις

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το JR-15 σχεδιάστηκε ειδικά για παιδιά και σύμφωνα με την εταιρεία κατασκευής του, είναι όπως ακριβώς «το όπλο του μπαμπά και της μαμάς».

Ζυγίζει λιγότερο από ένα κιλό, έχει μήκος 80 εκατοστά και άρχισε να διατίθεται στην αγορά στα μέσα Ιανουαρίου στην τιμή των 389 δολαρίων. Ο λόγος για το JR- 15 που είναι ημιαυτόματο όπλο, σχεδιασμένο ειδικά για παιδιά κι έχει ως βάση του το είδος του όπλου που έχει προκαλέσει πολλές τραγωδίες στις ΗΠΑ.

Θα μπορούσε να είναι μια κακόγουστη φάρσα αλλά πρόκειται για μια σκληρή πραγματικότητα που έχει ξεσηκώσει ήδη θύελλα αντιδράσεων σε οργανώσεις στρατευμένες στην καταπολέμηση της βίας με τη χρήση πυροβόλων όπλων.

Μάλιστα, σύμφωνα με την εταιρεία κατασκευής, WEE1 Tactical, η οποία διαφημίζει στη σελίδα της ένα τουφέκι «όπως το όπλο του μπαμπά και της μαμάς», αναφέρει παράλληλα ότι είναι «το πρώτο από πολλά όπλα που θα βοηθήσουν τους ενηλίκες να εξοικειώσουν τα παιδιά τους με την αθλητική δραστηριότητα της σκόπευσης, με κάθε ασφάλεια».

We agree Governor. Sadly, @NSSF allowed WEE1 Tactical to showcase the JR15s at its SHOT Show along with ghost guns. What’s worse is that the Federal Government @ATFHQ & the @DeptVetAffairs partner with the NSSF on programs. The NSSF is the NRA. Fed Government should cut ties. pic.twitter.com/TbJrPGDzTP