Εισβολή στην Ουκρανία: Η Ρωσία επιτίθεται στο Κίεβο – Τι γίνεται σε Μαριούπολη και Οδησσό

Παγκόσμιοι ηγέτες καταδικάζουν την επίθεση - O Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τον Putin να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «εν ονόματι της ανθρωπότητας»

Ο Ρώσος Πρόεδρος Vladimir Putin διέταξε στρατιωτική επιχείρηση στην ανατολική Ουκρανία. Σε έκτακτο τηλεοπτικό διάγγελμά του, λίγο πριν τις 5:00 ώρα Ελλάδας, δήλωσε ότι δεν μπορούσε να ανεχθεί τις «απειλές», όπως τις αποκάλεσε από την Ουκρανία και προειδοποίησε εναντίον οποιασδήποτε ξένης ανάμειξης – συγκεκριμένα, τόνισε πως αν υπάρξει, η Μόσχα θα ανταποδώσει άμεσα.

Διαβεβαίωσε, επίσης, πως σκοπός δεν είναι η κατοχή του ουκρανικού εδάφους, αλλά η προστασία του λαού της ανατολικής Ουκρανίας.

Αμέσως μετά το διάγγελμά του, δημοσιογράφοι έκαναν λόγο για απανωτές εκρήξεις και ομοβροντία πυροβολικού κοντά στο Κίεβο και στην περιοχή του αεροδρομίου Μπορισπίλ. Ρεπόρτερ του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News μετέδωσε πως ακούγονται απανωτές εκρήξεις στο Κίεβο.

Σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο ισχυρές εκρήξεις, ενώ άλλες τρεις ακολούθησαν στο κέντρο και αμέσως μετά σειρήνες ασθενοφόρων και πυροσβεστικών. Κοντά στα σύνορα, στην Κραματόρσκ, ακούστηκαν επίσης διαδοχικές τέσσερις ισχυρές εκρήξεις. Εξακόσια χιλιόμετρα από εκεί, στη νότια Ουκρανία, στην Οδησσό υπάρχει αναστάτωση.

image from the Ukrainian President’s office sent to CNN's @mchancecnn following the loud explosions the team heard on the ground in #Kyiv #Ukraine pic.twitter.com/IpJTDdmSCc — Michael Holmes (@holmescnn) February 24, 2022

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Μαριούπολη, πόλη όπου βρίσκεται λιμάνι στρατηγικής σημασίας στην ανατολική Ουκρανία, λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Putin περί έγκρισης της διεξαγωγής στρατιωτικής επιχείρησης, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πόλη στη γραμμή του μετώπου, με μισό εκατομμύριο κατοίκους.

Odessa şehrinde, Ukrayna ordusuna ait zırhlı araçlar geçiş yapıyor.

📹 @finaluzumcu pic.twitter.com/713P0Awzxz — Pars Plus (@Pars_Pluss) February 24, 2022

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι η Πολεμική Αεροπορία της χώρας αποκρούει αεροπορική επίθεση των εισβολέων, ενώ διαβεβαίωσε πως οι πληροφορίες ότι έγινε απόβαση ρωσικών δυνάμεων στην Οδησσό είναι ψευδείς.

Ukraine 🇺🇦 Kiev War Shelter 07:26 Am pic.twitter.com/JhbgoytVd3 — MAXX OLİVER (@maxxoliverny) February 24, 2022

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας Dmytro Kuleba ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει αρχίσει «εισβολή ευρείας κλίμακας» από τη Ρωσία και ότι αναφέρονται πλήγματα σε διάφορες περιοχές της χώρας. «Ειρηνικές πόλεις της Ουκρανίας δέχονται επίθεση. Πρόκειται για επιθετικό πόλεμο. Η Ουκρανία θα αμυνθεί και θα νικήσει. Ο κόσμος μπορεί και πρέπει να σταματήσει τον Putin. Τώρα είναι ώρα για δράση», ανέφερε ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας μέσω Twitter.

Putin has just launched a full-scale invasion of Ukraine. Peaceful Ukrainian cities are under strikes. This is a war of aggression. Ukraine will defend itself and will win. The world can and must stop Putin. The time to act is now. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 24, 2022

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Antonio Guterres, απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο της Ρωσίας να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «εν ονόματι της ανθρωπότητας», λίγη ώρα μετά το διάγγελμά του.

«Πρόεδρε Putin, εν ονόματι της ανθρωπότητας, διατάξτε τους στρατιώτες σας να γυρίσουν πίσω στη Ρωσία», δήλωσε μετά το πέρας της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ήταν αφιερωμένη στην ουκρανική κρίση. Οι συνέπειες αυτού του πολέμου θα είναι καταστροφικές για την Ουκρανία και θα καταφέρουν σοβαρό πλήγμα στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Boris Johnson, όπως κι ο Αμερικανός Πρόεδρος Joe Biden, τοποθετήθηκαν υπέρ της Ουκρανίας. O τελευταίος, μάλιστα, τόνισε πως «η Ρωσία ευθύνεται για τον θάνατο και την καταστροφή που θα φέρει αυτή η επίθεση».

I am appalled by the horrific events in Ukraine and I have spoken to President Zelenskyy to discuss next steps.



President Putin has chosen a path of bloodshed and destruction by launching this unprovoked attack on Ukraine.



The UK and our allies will respond decisively. — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022

Russia alone is responsible for the death and destruction this attack will bring, and the United States and its Allies and partners will respond in a united and decisive way.



The world will hold Russia accountable. — President Biden (@POTUS) February 24, 2022

«Απόψε, η καρδιά μου είναι βαριά για τον λαό της Ουκρανίας. Καθώς προσευχόμαστε γι’ αυτούς σε αυτή τη σκοτεινή στιγμή αβεβαιότητας, είναι σαφές ότι η ιστορία θα αποδείξει ότι η απόφαση του Βλαντιμίρ Πούτιν να θυσιάσει τις ζωές αμέτρητων Ουκρανών και Ρώσων έγινε από φόβο, από φόβο να επιτρέψει σε ένα γειτονικό ανεξάρτητο, κυρίαρχο έθνος να επιδιώξει τη δημοκρατία και την ελευθερία», δήλωσε ο Αμερικανός Γερουσιαστής Bob Menendez.

H Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει, επίσης, την επίθεση της Ρωσίας, χαρακτηρίζοντάς την «αδικαιολόγητη».

«Καταδικάζουμε σθεναρά την αδικαιολόγητη επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε αυτές τις σκοτεινές ώρες, οι σκέψεις μας είναι στην Ουκρανία και στις αθώες γυναίκες, άνδρες και παιδιά καθώς αντιμετωπίζουν αυτήν την απρόκλητη επίθεση και φοβούνται για τη ζωή τους. Το Κρεμλίνο θα λογοδοτήσει», ανέφεραν σε κοινή τους δήλωση η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Charles Michel.