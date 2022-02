King: Οι Florence and The Machine επιστρέφουν με νέο τραγούδι-«ύμνο» για τις γυναίκες

Οι αγαπημένοι μας Florence + the Machine επιστρέφουν με νέο τραγούδι και η Florence Welch τραγουδά: «Δεν είμαι μητέρα, δεν είμαι νύφη -είμαι βασιλιάς»

Την αρχή της εβδομάδας, η Florence Welch «έσπασε» την σιωπή της στο Twitter και άρχισε να μάς δίνει ελπίδες για την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Florence and the Machine, μετά το επιτυχημένο «High As Hope», που κυκλοφόρησε το 2018 και τους έφερε στην Ελλάδα το 2019.

Μετά από πολλή αναμονή και ένα teaser από το νέο τους βίντεο κλιπ που μάς έκανε να ανυπομονούμε ακόμα περισσότερο, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού πράγματι επέστρεψαν με το νέο τους τραγούδι «King».

Μία συνεργασία με τον ταλαντούχο παραγωγό Jack Antonoff, το “King” είναι ένας διαλογισμός για τη γυναικεία ζωή, την οικογένεια και τη θηλυκότητα. Είναι ένα προσωπικό μανιφέστο για την υπέρβαση των ρόλων που καθορίζονται από το φύλο.

