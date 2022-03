Short King Era: Η εποχή των ψηλών ανδρών τελείωσε και είμαστε πολύ έτοιμοι για αυτό

H εποχή που ένας άνδρας έπρεπε να είναι ψηλός για να έχει ισχύ, τελείωσε. Έτσι λέει το ίντερνετ, τουλάχιστον, και μας εισάγει στη short king era

«Ωραίος, αλλά κοντός», «Θέλω απλώς να μην τον περνάω, όταν φοράω τακούνια», «Μωρέ λίγο πιο ψηλός να ήταν και θα μου άρεσε» - ας είμαστε ειλικρινείς, τις φράσεις αυτές τις έχουμε πει είτε εμείς, είτε φίλες μας, ή και τα δύο.

Από πάντα, υπήρχε η αντίληψη πως οι ψηλότεροι άντρες είναι πιο επιθυμητοί και τώρα, έρευνα φαίνεται πως το επιβεβαιώνει. Συγκεκριμένα, μελέτη βρήκε ότι, προκειμένου να φανεί εξίσου ελκυστικός, ένας κοντός άνδρας θα πρέπει να κερδίζει περισσότερα χρήματα κι αυτό δεν είναι απλώς άδικο, αλλά μια προκατάληψη που έχει τις ρίζες της στον μισογυνισμό, τον ρατσισμό και τις διακρίσεις κατά των αναπήρων. Αυτός είναι και ο λόγος που το ίντερνετ αποφάσισε να δράσει, έχοντας κουραστεί από την κυριαρχία των ψηλών, και ανατρέπει τα δεδομένα. Τη φετινή άνοιξη, πέρα από την εποχή του Κριού, έρχεται κι εκείνη του «short king».

Ο όρος short king δεν γεννήθηκε τώρα. Υπάρχει εδώ και χρόνια, ενώ τον επανέφερε ο κωμικός Jaboukie Young-White το 2018.

i’m fucking tired of "short" used as an insult.



“short” gave you donald glover.



“short” gave you tom holland.



“short” gave you daniel kaluuya.



“short” gave you bruno fucking mars.



short kings are the enemy of body negativity, and i'll be forever proud to defend them.