To anti-beauty filter trend του Tik Tok λέει όχι στα φίλτρα και ναι στη φυσική μας ομορφιά

Μια νέα τάση στο Tik Tok πάει ενάντια στα μη ρεαλιστικά πρότυπα τω φίλτρων, γιορτάζοντας την φυσική εμφάνιση και ομορφιά των ανθρώπων. Και αυτό είναι ό,τι καλύτερο μέχρι σήμερα.

Φίλτρα στα social media. Αρχικά ξεκίνησαν ως ένας τρόπος για να δημιουργούμε αστεία βίντεο. Βίντεο στα οποία γίναμε γατούλες, σκυλάκια, φορέσαμε λουλούδια στα μαλλιά, φτερά στην πλάτη και σε κάθε άνοιγμα του στόματός μας ξεχύνονταν ουράνια τόξα. Φυσικά ήταν ένας καλός τρόπος να μάθουμε πώς θα δείχναμε αν είχαμε κόκκινα μαλλιά ή μάτια, αλλά και αν μας ταιριάζει ή όχι ένα tattoo στο στέρνο. Γρήγορα όμως τα φίλτρα εξελίχθηκαν σε κάτι άλλο. Μια δυστοπική τεχνολογία που αλλοιώνει τα φυσικά χαρακτηριστικά του προσώπου και τα διαμορφώνει σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα ομορφιάς: Γεμάτα χείλη, λεπτές μύτες και γωνίες, foxy eyes. Φυσικά αψεγάδιαστη επιδερμίδα (οι ρυτίδες ακόμα και οι γραμμές έκφρασης απαγορέυονται εδώ) και γιγάντιες βλεφαρίδες, κοινώς η χαρά του πλαστικού.

Αν και αυτά τα φίλτρα δεν είναι πραγματικά, ο αντίκτυπός τους είναι: επιδρούν αρνητικά στην ψυχική υγεία και την αυτοεκτίμησή μας. Στην πραγματικότητα, η φράση «Snapchat dysmorphia» επινοήθηκε αφού οι αισθητικοί χειρουργοί παρατήρησαν ότι οι άνθρωποι έφερναν όλο και περισσότερο φιλτραρισμένες selfies σε στα ιατρέια τους, ελπίζοντας να αναδημιουργήσουν την εμφάνιση IRL.

Έρευνα του Dove διαπίστωσε ότι το 50% των κοριτσιών πιστεύουν ότι δεν φαίνονται αρκετά καλά χωρίς photoshop και το 60% αισθάνονται αναστατωμένα όταν η πραγματική τους εμφάνιση δεν ταιριάζει με την ψηφιακή έκδοση.

Είναι αλήθεια ότι πλέον δεν μας αρέσει, και πολλές φορές δεν αντέχουμε να αντικρύζουμε την πραγματική εικόνα του προσώπου μας, άνευ φίλτρου.

Γι' αυτό η τελευταία τάση του TikTok είναι μια τόσο ευπρόσδεκτη και αναζωογονητική αλλαγή. Το πιο υγιές trend στην εφαρμογή, περιλαμβάνει ανθρώπους που απορρίπτουν τα φίλτρα υπέρ της φυσικής τους ομορφιάς.

Βασισμένη στους στίχους "The songs on the radio are okay/ But my taste in music is your face" από το "Tear In My Heart" των Twenty One Pilots, η τάση θέλει τους ανθρώπους να ξεκινούν με ένα φίλτρο πλήρους make up, συμπεριλαμβανομένου ενός smokey eye look, ηλιοκαμμένης επιδερμίδας και ρουζ. Στη συνέχεια τους βλέπει να αφαιρούν το φίλτρο για να αποκαλύψουν το φυσικό τους πρόσωπο, χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα, σε μια γιορτή της φυσικής τους ομορφιάς.

Η τάση έχει γίνει δημοφιλής στους χρήστες της εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένης της Ashley Tisdale. «Ωραία, μια τάση που ενθαρρύνει τον κόσμο να ΜΗ χρησιμοποιεί φίλτρο!!. Αυτή είναι η καλύτερη και πιο υγιής τάση που έχει υπάρξει ποτέ στο TikTok» έγραψε η χρήστης @ozzybris, ενώ η @brookemonk_ έγραψε λεζάντα στο βίντεό της «Ναι το μακιγιάζ είναι διασκεδαστικό, αλλά δεν είναι καλύτερο από το πρόσωπό σου» και ο @emeliasleepp είπε: «Λατρεύω αυτή την τάση γιατί το καλύτερο πράγμα που έκανα ποτέ για την αυτοπεποίθησή μου ήταν να σταματήσω το make up». Aυτές είαι μόνο μερικές από τις αντιδράσεις των Tik Tokers που έχουν αγκαλιάσει το trend.

Όπως η τάση του 2020 που γιόρταζε τα «ανεπιθύμητα» φυσικά χαρακτηριστικά μέσa από ιστορικές εικόνες και έργα τέχνης, αυτή η νέα τάση δείχνει ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν για καλό. Ας ελπίσουμε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για την κατάργηση των φίλτρων και συμφιλίωση με τις ατέλειες μας και την υγιή σχέση με την εμφάνιση μας. Δείτε μερικά από τα καλύτερα βίντεο παρακάτω.