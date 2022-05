Το soundtrack των καλοκαιριών των ‘80s επιστρέφει: Ένα ντοκιμαντέρ για την Italo Disco

Δες την εικόνα: Καλοκαίρι στη ντισκοτέκ, παντελόνια “πιέτες”, μαλλιά περμανάντ με φλούο χρώματα κορδέλες. Προσθέτουμε φουτουριστικά εφέ και Vamos ala playa. Τόσο παλιά όσο οι αρχές των 80ς. Λίγο κιτς; Είναι.

Και δεν είναι σαν αερικό σε παραγωγές των Daft Punk, ή σαν συστατικό με ιδιαίτερη επίγευση στην DJ κουλτούρα. Επιστρέφει σαν το φαινόμενο που υπήρξε με τους βασικούς πρωταγωνιστές του μέσα από το νέο ντοκιμαντέρ του Alessandro Melazzini «Italo Disco – The Sparkling Sound of the 80s».

Ένας συνδυασμός ανεμελιάς και μελλοντολογίας, ηλεκτρονικής έξαψης και θρυλικού κιτς, μέσα από τραγούδια που τρύπωσαν στην ιστορία της ποπ και ιπτάμενα δισκάκια στις κονσόλες των DJs. Η ευρωπαϊκή ντίσκο χρωστάει πολλά σε εκείνη την εποχή που η Ιταλία ήταν, για ένα διάστημα,η πρώτη χώρα στην Γηραιά Ήπειρο, σε εξαγωγές μουσικής.

